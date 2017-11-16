Против генпрокурора Украины возбудили очередное уголовное дело

Генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщает в своем фейсбуке бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

«По моему заявлению НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — «Газета.Ru») зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко», — написал Кузьмин.

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Он отметил, что это уже пятое уголовное дело в отношении Луценко, которое возбудили по его запросу.

Ранее в отношении Луценко начали проверку из-за постов в соцсетях.