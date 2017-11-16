В Барнауле разыскивают подозреваемую в квартирных кражах «девочку с хомячком»

В Барнауле сотрудники полиции разыскивают женщину и девочку, подозреваемых в кражах из квартир с помощью хомяка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Девочке на вид 10-11 лет, она представляется разными именами, знакомится на улице с ровесницами и предлагает посмотреть живого хомяка. После этого она предлагает взять животное себе в качестве питомца. Под этим предлогом она попадает в квартиры», — сообщили в ведомстве.

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Сообщается, что находясь в гостях девочка входила в доверие и совершала во время игры кражи. Таких случаев зафиксировано как минимум два.

Также полиция ищет женщину, которая встречала ребенка на улице.

Сотрудники полиции устанавливают личности девочки и женщины, подозреваемых в причастности к кражам.