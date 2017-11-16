В редакцию «Новой газеты» пришла полиция

В редакцию «Новой газеты» в Москве днем 16 ноября пришли сотрудники полиции, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря издания Надежду Прусенкову.

«В настоящее время в здании «Новой газеты» находятся пять сотрудников полиции, которые представились как сотрудники УВД ЦАО, отдел по вопросам миграции», — сообщила она.

Реклама

Представители правоохранительных органов сообщили, что проводят внеплановую проверку для выявления административных нарушений при приеме на работу иностранных граждан. По мнению Прусенковой, проверка может быть связана с делом внештатного корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза).

Ранее суд признал законным отказ в предоставлении Нурматову временного убежища в России.