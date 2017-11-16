Сергей Юров поздравил коллектив ДК «Саввино» Балашихи с 90-летием

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил коллектив Дома культуры «Саввино» с 90‐летием, передает телеканал «360».

За успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры городского округа Сергей Юров вручил сотрудникам учреждения благодарственные письма.

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«Хочу поздравить коллектив с 90-летием старейшего Дома культуры нашего городского округа. Это учреждение с долгой историей и традициями, его посещает большое количество людей, проходят многочисленные мероприятия. Хочется пожелать новых творческих успехов, чтобы сохранялись традиции и процветали коллективы», — заявил Сергей Юров.

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов от лица спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова наградил директора ДК «Саввино» Ольгу Семенову-Повстяную знаком «За трудовую доблесть» и вручил на развитие дома культуры сертификат на миллион рублей.

«Когда пришла работать в этот Дом культуры, интерьеры здания оставляли желать лучшего. Мы сделали масштабный ремонт. Сегодня мы гордимся нашим зданием и, конечно, нашими коллективами. У нас выступают замечательные московские артисты прославленных театров. Желаю всем сотрудникам здоровья, творческих успехов и крыльев за спиной», — рассказала Ольга Семенова-Повстяная.

Перед гостями праздника выступили творческие коллективы ДК «Саввино», выпускники детской хоровой студии «Пионерия», солисты Московской мужской еврейской капеллы и другие приглашенные коллективы.

Дом культуры «Саввино» — старейший клуб в Балашихе. Он был построен Саввинской хлопкопрядильной фабрикой в 1927 году к юбилейной дате празднования Октябрьской революции, в связи с чем был назван клубом «10-летия Октября». Зрительный зал клуба вмещает до 450 человек.

В 2013 году в здании завершился масштабный ремонт. Всего в кружках занимается более 800 человек. Ученики, а также творческие коллективы являются победителями и призерами различных международных, областных и городских конкурсов и фестивалей.