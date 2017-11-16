В Риге люди выйдут на улицы за русский язык в школах

В Риге 16 ноября состоится шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык, передает РИА «Новости».

«В шествии планируют принять участие люди из разных городов Латвии. Мы ожидаем, что соберется несколько сотен человек», — сообщили агентству в штабе защиты русских школ.

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Согласно прогнозам организаторов, в мероприятии примут участие несколько сотен человек, включая депутата Европарламента Татьяну Жданок.

В октября мэра Риги Нила Ушакова оштрафовали за недостаточное знание латышского языка. Его также регулярно штрафуют за использование русского языка.