У Трампа возникла проблема с бутылкой

У президента США Дональда Трамп во время одного из выступлений возникли сложности с бутылкой воды. Видеозапись опубликована на Youtube газетой The Guardian.

Сначала американский лидер начал искать бутылку с водой под трибуной, не заметив, что она стоит справа от трибуны. Затем Трамп дважды прерывал свою речь для того, чтобы сделать глоток. Как отмечается, во время избирательной кампании президент регулярно критиковал сенатора Марко Рубио за прерывание речей ради глотка воды.

Ранее во время азиатского турне Трамп рассмешил японского премьер-министра Синдзо Абэ кормлением рыб.