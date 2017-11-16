Появились новые фото с места крушения самолета L-410

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МЧС предоставило новые фотографии с места крушения самолета L-410 в Нелькане, передает «Российская газета».

На снимках видны разбросанные на большом расстоянии друг от друга обломки, а также серьезно поврежденная носовая часть.

Ранее сообщалось, что власти не нашли оснований приостанавливать полеты L-410 в Хабаровском крае.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.