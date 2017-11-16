Власти не нашли оснований приостанавливать полеты L-410 в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что полеты самолетов L-410, один из которых разбился у поселка Нелькан, в результате чего погибли шесть человек, не приостановлены, передает РИА «Новости».

«Сейчас самая главная задача – спасти девочку, которая осталась жива. Дальше мы будем вести расследование и принимать меры. Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах. Полеты Л-410 в крае не приостановлены, оснований для этого нет», — заявил Шпорт.

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Ранее самолет МЧС с выжившей в авиакатастрофе девочкой вылетел в Хабаровск.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.