Жители Нелькана призвали посмертно наградить женщину, спасшую девочку при падении самолета

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Жители села Нелькан, где накануне потерпел крушение пассажирский самолет L-410, считают, что трехлетняя девочка, выжившая при катастрофе, спаслась благодаря сопровождавшей ее женщине, передает «Интерфакс».

«Активные жители села обратились в администрацию и к губернатору с предложением наградить погибшую Ольгу Лапонникову, считается, что она спасла девочку», — заявила главный специалист администрации Нелькана Марина Стулкова.

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По ее словам, Лапонникова прикрыла ребенка своим телом.

«Девочку нашли под телом женщины, она плакала, была прикрыта», — пояснила Стулкова.

Ранее власти Хабаровского края рассказали новые подробности крушения самолета L-410.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.