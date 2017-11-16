Жители Нелькана призвали посмертно наградить женщину, спасшую девочку при падении самолета
Жители села Нелькан, где накануне потерпел крушение пассажирский самолет L-410, считают, что трехлетняя девочка, выжившая при катастрофе, спаслась благодаря сопровождавшей ее женщине, передает «Интерфакс».
«Активные жители села обратились в администрацию и к губернатору с предложением наградить погибшую Ольгу Лапонникову, считается, что она спасла девочку», — заявила главный специалист администрации Нелькана Марина Стулкова.
По ее словам, Лапонникова прикрыла ребенка своим телом.
«Девочку нашли под телом женщины, она плакала, была прикрыта», — пояснила Стулкова.
Ранее власти Хабаровского края рассказали новые подробности крушения самолета L-410.
Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.