Павленский объявил сухую голодовку во французской тюрьме

Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный за поджог Банка Франции, проводит сухую голодовку во французской тюрьме, передает РИА «Новости».

«Это его письмо, это его почерк», — заявил российский адвокат Павленского Дмитрий Динзе, комментируя появившееся письмо художника, в котором он сообщил о голодовке.

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Само письмо опубликовал друг Павленского Марат Гельман в своем фейсбуке.

«Сегодня 10 день сухой голодовки. Я никогда не думал, что мне придется с этим столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решение о лишении человека свободы. Для большинства это решение оказывается судьбоносным», — говорится в тексте письма.

Также Павленский выразил сожаление по поводу того, что в тюрьме оказалась и его гражданская жена.

В октябре Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже. После этого художника поместили под стражу.