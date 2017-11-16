В Италии появился официальный государственный гимн
Власти Италии официально присвоили статус национального гимна произведению «Братья Италии», сообщает La Repubblica.
Об этом решении объявила комиссия по конституционным делам сената Италии.
«Братья Италии» использовалось в качестве гимна в течение 71 года. В 1946 году совет министров Италии вынес постановление, согласно которому данное произведение должно было временно использоваться в качестве гимна.
С тех пор оно исполнялось на всех официальных мероприятиях, однако до сегодняшнего дня не имело статуса национального гимна.