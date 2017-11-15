В Гидрометцентре рассказали о способах избежать депрессии в Москве

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о способах избежать депрессии из-за погоды в ближайшую неделю, передает агентство городских новостей «Москва».

«Я уже как-то называл эту погоду депрессивной. Это вообще такой термин устоявшийся: в ноябре очень часто через умеренные широты проходят циклоны, а циклоны - это область пониженного давления. Поэтому говорят, например, о таком термине, как «циклоническая депрессия». Это значит облачно, солнышка мало, и в условиях небольшого светового дня всегда так тускло. Поэтому данный период сказывается на состоянии человека, и нужно себя как-то подбадривать, чтобы не впадать в депрессии. В семье - например, с детьми играть, или с друзьями встречаться», — сказал он.

По словам Вильфанда, сохранятся осадки в виде мокрого снега или дождя при нулевой отметке температуры, а также ожидается обледенение дорог, тротуаров и дворов.