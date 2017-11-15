Названа средняя зарплата по Москве

Среднемесячная заработная плата по Москве составила 91 815 рублей, по данным Мосгорстат, передает телеканал «360».

В ведомстве отчитались о росте за январь–август 2017 года на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Статистика учитывает заработные платы сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

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В ведомстве также рассказали о том, как изменились траты и доходы москвичей за девять месяцев текущего года. По данным Мосгорстата, доходы столичных жителей стали меньше на 1,8%, а реальные доходы вообще упали на 3,7% в сравнении с прошлым годом.

Специалисты ведомства уточняют, что за первые девять месяцев года продукты питания, в целом, подорожали всего на 1%. При этом минимальный набор вырос в цене на 2%. Теперь корзина стоит 4540 рублей.