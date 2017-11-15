Адвокат заявила суду о резком ухудшении здоровья Улюкаева
Адвокат Лариса Каштанова заявила в Замоскворецком суде Москвы, что состояние здоровья экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева резко ухудшилось. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя защиты экс-министра, Улюкаев критически теряет вес.
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«Состояние здоровья моего подзащитного резко ухудшилось из-за стрессовой ситуации и ограничений домашнего ареста», — сказала она.
Ранее Улюкаев рассказал, что пишет книгу о хорошей жизни.