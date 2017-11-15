В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет

Крушение потерпел самолет, летевший из Хабаровска в населенный пункт Нелькан, в результате чего погибли не менее восьми человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Аяно-Майского района Хабаровского края Алексея Ивлиева.

«Есть такая информация, падение самолета. Упал в районе 13.00 (06.00 мск). Было семь пассажиров, два члена экипажа», — сообщил он.

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По словам Ивлиева, при крушении выжил 4-летний ребенок.

В свою очередь источник агентства рассказал, что крушение потерпел самолет L-410, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям». Он уточнил, что вместимость самолета составляет 19 человек.