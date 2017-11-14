Порошенко увидел вред от работы украинских борцов с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинские антикоррупционные организации НАБУ и НАПК не вредить общественным интересам. Об этом в твиттере написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что НАБУ возбудило уголовное дело в отношении руководства НАПК по подозрению во взяточничестве.