Оплата коммунальных услуг в поселениях Ногинского района стала ниже

Согласно программе по введению единых тарифов в муниципалитетах и городских округах Подмосковья, разрывы между минимальными и максимальными тарифами сокращаются, передает телеканал «360».

Программа рассчитана на сдерживание роста тарифов, их стабилизацию и приближение среднему значению, сообщил Комитет по ценам и тарифам Московской области.

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Приведение всех тарифов к единым значениям возможно благодаря поэтапной консолидации муниципального имущества ресурсоснабжающих организаций и создании единых организаций.

«Безусловно, проделана очень большая работа и значительных результатов удается достигнуть там, где руководство муниципального образования и Комитет работает как единая слаженная команда», — рассказала Наталья Ушакова, председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Расчет оплаты коммунальных услуг регулируется государством и зависит от двух показателей: тариф на коммунальный ресурс; объем потребления коммунального ресурса.

Тарификация коммунальных услуг, в которые входит холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение, устанавливается Комитетом по ценам и тарифам области исходя из прогнозных значений и социально-экономического развития страны.

Государство не регулирует плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Ее определяют сами собственники на общем собрании.

Тарифы в городских поселениях Ногинск и Обухово уменьшились в этом году благодаря активной работе администрации Ногинского района. Снижение составило 0,2%, и поэтому плата за услуги ЖКХ в этих поселениях осталась на уровне прошлого года. Это серьезное достижение, так как средний рост платы населения за коммунальные услуги в Московской области составил 4%.