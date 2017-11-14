Более 500 рабочих ликвидируют последствия первого снегопада в Балашихе

Более 520 рабочих коммунальных и дорожных служб Балашихи задействованы в ликвидации последствий первого снегопада, передает телеканал «360».

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«В Балашихе на уборку последствий первого обильного снегопада вышли более 520 коммунальных и дорожных служб города. Из них 450 человек — это сотрудники управляющих компаний. Они приступили к работам в 6 утра. Дворники расчищают от снега дворы. Дорожные службы работали и ночью. Они убирали тротуары и подходы к остановкам», — рассказал Сергей Юров.

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Глава Балашихи подчеркнул, что город от снега также расчищают более 90 единиц техники. Дорожники используют снегоуборочные машины, коммунальщики — малую механизированную технику, а также тракторы. Сергей Юров напомнил, что с 1 ноября дорожные службы города перешли на круглосуточный режим работы.

Генеральный директор «Объединенной дорожной компании» Алексей Скворцов уточнил, что до 8 утра в городе было очищено от снега 99 остановок, практически все улицы и дороги.

«Готовимся к ночи, синоптики обещают заморозки. Будем обрабатывать пескосоляной смесью пешеходные переходы, магистрали и дороги. В отличие от прошлого года, в этом у нас определены три площадки для хранения соли: в микрорайонах Салтыковка и Железнодорожный, а также в центре города. Это позволяет оперативно обрабатывать территорию от наледи. В 2016 году была одна площадка», — рассказал Алексей Скворцов.