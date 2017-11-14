Дорожные службы Балашихи приобрели четыре новые машины для уборки снега зимой

Дорожные службы Балашихи приобрели четыре новые машины для уборки снега в зимний период, передает телеканал «360».

Об этом сообщил директор «Объединенной дорожной компании» Алексей Скворцов.

«Мы приобрели две комбинированные дорожные машины для уборки снега с городских магистралей. Также два маленьких трактора для очистки тротуаров. В городе много нешироких тротуаров, приобретение малой механизированной техники позволит быстрее и качественнее проводить их очистку от снега. Сегодня ожидаем поставку из Смоленска», — рассказал Алексей Скворцов.

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Он добавил, что всего в 2017 году предприятие приобрело 7 единиц специализированной техники. В их числе, грейдер и тракторы. В планах — к весне приобрести оборудование для нанесения дорожной разметки в городе, а также средства малой механизации — триммеры для покоса травы, емкости для полива и мойки дорог и тротуаров.

Всего в 2017 году в городском округе будет работать более 220 рабочих дорожных служб и порядка 100 единиц техники, среди которых грейдеры, погрузчики, тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины, малая механизированная техника.