Котенок упал на рельсы на станции столичного метро

Сотрудники столичного метрополитена спасли котенка, упавшего на пути на станции «Крестьянская застава». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

«Во вторник днем [14 ноября] одна из пассажиров на станции метро «Крестьянская застава» выронила котенка. Котенок оказался на пути. Сотрудники Московского метрополитена совместно с правоохранительными органами оперативно подняли животное, оно не пострадало», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Котенка возвратили хозяйке. Сотрудники метро также напомнили, что животных в подземке нужно переносить в сумках-переносках или клетках.

Ранее сообщалось, что полицейские разобрали свой автомобиль, чтобы спасти котенка.