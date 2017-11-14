Служба «Народный инспектор» появится в Реутове в декабре 2017 года, передает телеканал «360».

Об это сообщил Глава Реутова Станислав Каторов.

«Служба «Народный инспектор» начнет свою работу в Реутове в декабре 2017 года. Она будет состоять из добровольцев, которые хотят сделать наш город чище и уютнее. Народные инспекторы будут собирать жалобы и предложения реутовчан по различным проблемам города, отправлять их через одноименное мобильное приложение в администрацию и следить за решением данных вопросов», — заявил Станислав Каторов.

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Он добавил, что стать народным инспектором сможет любой совершеннолетний гражданин с реутовской пропиской.

Ежемесячно для народных инспекторов будут проводиться собрания для обсуждения качества решения тех или иных проблем. Форма поощрения городских активистов на данный момент обсуждается.