СМИ: в Лондоне банда на мопедах атаковала фирменный магазин Apple
В Лондоне десять злоумышленников на пяти мопедах устроили нападение на главный фирменный магазин Apple в британской столице. Об этом сообщает Evening Standard.
Инцидент произошел утром. Нападавшие въехали в стеклянные передние двери магазина, расположенного на Риджент-стрит, после чего ворвались внутрь.
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Злоумышленникам пытались помешать двое охранников, находившихся внутри.
Нападавшие похитили фирменную технику, которая продавалась в магазине.
На месте инцидента был оставлен один из скутеров, принадлежащий злоумышленникам.
Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут розыск нападавших.