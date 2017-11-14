СМИ: в Лондоне банда на мопедах атаковала фирменный магазин Apple

В Лондоне десять злоумышленников на пяти мопедах устроили нападение на главный фирменный магазин Apple в британской столице. Об этом сообщает Evening Standard.

Инцидент произошел утром. Нападавшие въехали в стеклянные передние двери магазина, расположенного на Риджент-стрит, после чего ворвались внутрь.

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Злоумышленникам пытались помешать двое охранников, находившихся внутри.

Нападавшие похитили фирменную технику, которая продавалась в магазине.

На месте инцидента был оставлен один из скутеров, принадлежащий злоумышленникам.

Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут розыск нападавших.