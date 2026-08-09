Почему Смоленскую икону Божией Матери называют защитницей Руси: история святыни

Когда отмечают день Смоленской «Одигитрии» и что известно о главной святыне Смоленска

Праздник Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в 2026 году отмечают 10 августа. Этот образ считается одной из самых известных святынь Русской православной церкви: с ним связана многовековая история Смоленска, предания о защите города и традиция молитвенного обращения к Богородице. Почему икону называют Путеводительницей, где находятся ее почитаемые списки и что принято делать в день праздника — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают праздник Смоленской иконы Божией Матери в 2026 году

Праздник Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в 2026 году отмечают 10 августа (по старому стилю эта дата приходится на 28 июля). В православной традиции икону считают одним из наиболее почитаемых образов Богородицы.

История Смоленской иконы Божией Матери

История Смоленской иконы тесно связана с древней христианской традицией и историей Руси.

Кто написал Смоленскую икону Божией Матери

Церковная традиция приписывает создание первых образов типа «Одигитрия» евангелисту Луке. Согласно преданию, он написал икону еще при жизни Богородицы, а впоследствии образ оказался в Константинополе. Оттуда его почитание распространилось по христианскому миру.

История именно Смоленской иконы начинается позднее. По наиболее распространенной версии, в XI веке византийский император Константин IX Мономах передал образ своей дочери Анне перед ее браком с князем Всеволодом Ярославичем.

Позднее образ перешел к сыну Всеволода — князю Владимиру Мономаху. В 1101 году он перенес икону в Смоленск и установил ее в соборном храме. С этого времени образ стал называться Смоленским.

Как Смоленская икона попала на Русь

Перенос иконы в Смоленск стал важным событием для истории города и русской православной традиции. Образ установили в храме, который был построен специально для его хранения. Впоследствии на месте древнего собора появился Успенский собор Смоленска, а икона стала одной из главных святынь города.

Смоленская икона считалась покровительницей города. С ней связывали защиту Смоленска во время военных конфликтов, поэтому образ приобрел не только религиозное, но и историческое значение.

Икона Божией Матери «Одигитрия Смоленская». XVI век С. Тартаковский/РИА Новости

Особое место в истории иконы занимает период Смутного времени. В 1609 году Смоленск оказался в осаде польско-литовских войск. Защитники города обращались к образу с молитвами, а сама икона стала символом надежды на сохранение города.

В 1812 году, во время Отечественной войны с Наполеоном, почитание Смоленской иконы получило новое значение. Один из списков образа находился при русской армии и сопровождал воинов во время военных действий. В церковной традиции с ним связывают молитвы о защите России и победе над противником.

Почему Смоленская икона называется «Одигитрия»

Название «Одигитрия» происходит от греческого слова, которое обычно переводят как «Путеводительница» или «Указывающая путь». Оно связано с особенностью иконографии: Богородица одной рукой поддерживает младенца Христа, а другой указывает на него.

В отличие от некоторых других образов Богоматери, здесь акцент сделан не на близость Матери и Младенца, а на Христе как главном объекте поклонения. Богородица словно направляет взгляд человека к Иисусу и указывает путь к вере.

Смоленская икона стала одним из наиболее известных русских образов типа «Одигитрия». На протяжении столетий с нее создавали многочисленные списки, многие из которых также стали почитаемыми святынями.

Почему Смоленская икона считается чудотворной

Смоленскую икону Божией Матери на протяжении веков почитали как святыню, связанную с защитой города и помощью в тяжелых обстоятельствах. При этом история образа складывалась не только из церковных преданий о чудесах, но и из реальных событий, во время которых икону выносили к защитникам города и просили Богородицу о заступничестве.

Особое место в истории Смоленской иконы занимает ее связь с военными событиями. Образ сопровождал верующих во время осад и войн, а крестные ходы с иконой становились важной частью общественной и религиозной жизни города.

Смоленская икона и защита города

В народной и церковной традиции со Смоленской иконой связывают рассказы о заступничестве Богородицы и спасении города от врагов. Одним из наиболее известных считается предание о Смоленске во время нашествия Батыя в 1239 году.

Согласно более позднему сказанию, когда войска хана подошли к городу, один из жителей Смоленска — воин по имени Меркурий — получил во сне повеление от Богородицы выступить против врага. Он отправился в стан противника и уничтожил одного из военачальников, после чего погиб сам. В Смоленске Меркурия стали почитать как святого, а его подвиг связали с заступничеством Богородицы.

При этом историки отделяют это предание от документально подтвержденных событий. Само «Сказание о Меркурии Смоленском» появилось значительно позже описываемого нашествия — его относят к XVI веку.

Особенно ярко значение иконы проявилось во время Смутного времени. В 1609–1611 годах Смоленск выдерживал осаду польско-литовских войск, продолжавшуюся около 20 месяцев. Для жителей города и защитников крепости Смоленская икона была не только религиозной святыней, но и символом надежды на спасение.

В этот период в городе уже существовали разные почитаемые образы Богородицы. В 1602 году для Смоленска был создан список древней иконы, который установили над Днепровскими воротами крепостной стены. Его стали называть Надвратной Смоленской иконой. Позднее именно этот список приобрел особое значение и стал одним из главных почитаемых образов Смоленска.

Смоленская икона во время Отечественной войны 1812 года

Перед наступлением французской армии древнюю Смоленскую икону вывезли из города, чтобы сохранить святыню. Однако ее список 1602 года остался связан с русскими войсками и сопровождал их во время кампании.

Накануне Бородинского сражения Смоленскую икону носили по лагерю русской армии. Перед образом совершали молитвы, прося Богородицу о помощи и защите, а после сражения икона продолжила путь вместе с войсками. По данным Смоленского Успенского собора, после победы над французской армией образ вернули в Смоленск.

История иконы в 1812 году интересна еще и тем, что в этот период существовали сразу несколько связанных со Смоленском почитаемых образов. Древняя святыня из Успенского собора была вывезена из города, тогда как список 1602 года находился при армии. Именно поэтому в источниках могут встречаться разные сведения о том, какая именно «Смоленская икона» сопровождала русские войска.

Судьба древнего образа сложилась трагически. После возвращения в Смоленск он находился в Успенском соборе до начала Великой Отечественной войны. В период немецкой оккупации города в 1941–1943 годах икона исчезла, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Сегодня на ее месте в Успенском соборе находится почитаемый список XVII века.

Чудотворная икона Смоленской Божией Матери в Успенском соборе М. Юрченко/РИА Новости

Эта деталь особенно важна для понимания истории Смоленской иконы: речь идет не об одном неизменном образе, который на протяжении тысячи лет переходил из храма в храм, а о древней святыне и множестве ее списков. Некоторые из них со временем сами становились почитаемыми и получали собственную историю.

О чем молятся Смоленской иконе Божией Матери

Верующие обращаются к Смоленской иконе Божией Матери с разными молитвами. В православной традиции Богородицу часто называют заступницей и помощницей людей, поэтому перед образом просят поддержки в жизненных испытаниях.

К Смоленской иконе традиционно обращаются с просьбами о:

* защите от опасностей и бед;

* помощи в сложных жизненных обстоятельствах;

* здоровье и исцелении от болезней;

* сохранении семьи и мира между близкими;

* наставлении при принятии важных решений;

* духовной поддержке и укреплении веры.

Особое значение образ имеет для тех, кто ищет помощи в ситуациях, связанных с выбором пути или преодолением трудностей. Это связано с самим названием иконы — «Одигитрия», то есть «Та, которая указывает дорогу».

Что можно делать в день Смоленской иконы Божией Матери

Праздник Смоленской иконы Божией Матери для верующих связан прежде всего с молитвой, посещением храма и обращением к Богородице. Как и другие православные праздники, этот день не предполагает особого набора обязательных бытовых правил: главное значение имеет духовное содержание праздника.

Посетить храм и принять участие в богослужении

10 августа верующие стараются прийти в храм, чтобы помолиться перед образом Божией Матери, поставить свечи и принять участие в праздничном богослужении. В церквях, где есть почитаемые списки Смоленской иконы, могут проходить особые службы и крестные ходы.

Традиционно перед иконой молятся о защите, помощи в сложных обстоятельствах и укреплении духовных сил. Для многих верующих этот день становится возможностью отвлечься от повседневной суеты и уделить время молитве.

Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» в храме Христа Спасителя Михаил Почуев/ТАСС

Помочь близким и сделать доброе дело

В православной традиции церковный праздник связан не только с посещением храма, но и с вниманием к другим людям. В этот день принято помогать нуждающимся, поддерживать родных и близких, проявлять милосердие.

Верующие могут посвятить время благотворительности, посещению одиноких родственников или помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Такие поступки рассматриваются как продолжение молитвы и следование христианским заповедям.

Провести день спокойно и без конфликтов

В день Смоленской иконы Божией Матери верующие стараются избегать ссор, раздражения и конфликтов. Церковная традиция призывает относиться к празднику как к времени внутреннего сосредоточения и благодарности.

При этом строгого церковного запрета на обычные дела в этот день нет. Если человеку необходимо работать, заниматься домашними обязанностями или решать повседневные вопросы, это не считается нарушением праздника.

Обратиться к иконе с молитвой дома

Не у всех есть возможность посетить храм, поэтому многие верующие молятся перед домашними образами. Перед Смоленской иконой Божией Матери можно прочитать молитву Богородице, попросить о помощи и защите для себя и своих близких.

В православии считается, что важны не внешние действия, а искренность молитвы и внутренний настрой человека.

Что нельзя делать в день Смоленской иконы Божией Матери

В православной традиции нет специального списка строгих запретов, связанных именно с днем Смоленской иконы Божией Матери. Главный смысл праздника заключается не в отказе от определенных бытовых действий, а в молитве, посещении храма и духовном настрое человека.

При этом вокруг церковных праздников существует множество народных примет и поверий. Некоторые из них со временем стали восприниматься как обязательные правила, хотя на самом деле не относятся к церковным установлениям.

Не стоит превращать праздник только в день запретов. Главное, чего верующие стараются избегать в день Смоленской иконы Божией Матери, — это поведения, которое противоречит христианским ценностям.

В этот день не рекомендуется:

* ссориться и конфликтовать с близкими;

* проявлять злость, зависть или раздражение;

* оскорблять других людей;

* сознательно причинять кому-либо вред;

* забывать о помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Церковные праздники в православной традиции рассматриваются как возможность уделить внимание духовной жизни, а не как набор ограничений.

Можно ли работать 10 августа

Распространено мнение, что в церковные праздники нельзя работать. Однако православная церковь не устанавливает полного запрета на труд в день Смоленской иконы Божией Матери.

Если работа необходима по долгу службы или помогает другим людям, она не считается нарушением праздника. Например, медицинские работники, сотрудники транспорта, спасатели и представители других профессий продолжают выполнять свои обязанности.

При возможности верующим советуют сначала посетить богослужение, помолиться, а уже затем заниматься повседневными делами.

Можно ли заниматься домашними делами

Уборка, приготовление еды и другие бытовые обязанности сами по себе не считаются грехом в день церковного праздника. Однако существует традиция по возможности не откладывать молитву и посещение храма из-за бытовой суеты.

Поэтому речь идет не о строгом запрете, а о расстановке приоритетов: если есть возможность посвятить часть дня духовным делам, верующие стараются это сделать.

Народные запреты и приметы на Смоленскую икону

В народной традиции с 10 августа были связаны различные поверья. Часть из них появилась из представлений крестьян о погоде, урожае и благополучии семьи.

Этот день связывали с окончанием лета и подготовкой к осенним работам. По погоде 10 августа пытались определить, каким будет следующий сезон.

Среди распространенных примет:

* если утром много росы — ожидали хорошую погоду;

* если день выдавался пасмурным — готовились к похолоданию;

* если часто шли дожди — считали, что осень будет дождливой.

Нина Зотина/РИА Новости

В день празднования Смоленской иконы Божией Матери верующие обращаются к Богородице с молитвами о помощи, защите и наставлении. В православной традиции перед иконой молятся не самому изображению, а обращаются через него к Богородице как к заступнице и помощнице.

Особенно часто перед Смоленской иконой молятся в ситуациях, когда человеку необходимы поддержка, утешение или помощь в принятии важного решения. Название образа — «Одигитрия», то есть «Путеводительница», — связано именно с этим смыслом: верующие просят Богородицу указать правильный путь и помочь преодолеть жизненные трудности.

Перед Смоленской иконой Божией Матери можно читать общую молитву Богородице или специальные молитвенные обращения, посвященные этому образу.

Один из вариантов молитвы:

О Пресвятая Владычице Богородице, Небесная Царице, спаси и помилуй нас, грешных рабов Твоих, и всех людей, православных христиан, и всякий град и страну нашу, и избави нас от всякой нужды, беды и напасти. Буди нам Покровительница и Заступница, да под Твоим покровом пребываем и Тебе благодарение возносим во веки веков.

Верующие также могут обращаться к Богородице своими словами, прося о помощи и защите для себя и своих близких — в православии важнее чистота и искренность молитвы, нежели ее текст.

Где можно увидеть Смоленскую икону Божией Матери

Сегодня древний Смоленский образ, согласно историческим данным, считается утраченным. В Смоленском Успенском соборе находится почитаемый список XVII века, который продолжает традицию поклонения древней святыне.

Увидеть известные списки Смоленской «Одигитрии» можно в разных храмах и монастырях России. Каждый из них связан с определенным периодом истории и традицией почитания.

Смоленский Успенский собор

Главным местом почитания Смоленской иконы остается Успенский собор в Смоленске. Именно здесь на протяжении веков хранился древний образ, который считался главной святыней города.

Для жителей города и паломников собор остается местом, связанным с многовековой историей иконы. Здесь проходят богослужения, посвященные празднику Смоленской иконы Божией Матери, а верующие приходят к образу с молитвами.

Смоленская икона в Новодевичьем монастыре

Один из наиболее известных списков Смоленской иконы находится в Москве — в Новодевичьем монастыре. Его история связана с событиями XVI века и возвращением Смоленска под власть русского государства в 1514 году.

В 1524 году великий князь Василий III основал Новодевичий монастырь. В обитель передали список Смоленской иконы Божией Матери, который стал главной святыней монастырского собора.

Другие почитаемые списки Смоленской иконы

Помимо главных святынь в Смоленске и Москве, существует множество других почитаемых списков образа. Среди них особенно известны:

* Шуйско-Смоленская икона Божией Матери — связана с городом Шуя во Владимирской области. Ее почитание возникло в XVII веке, когда жители города молились перед образом во время эпидемии моровой язвы;

* Новгородская Смоленская икона — один из вариантов образа, связанный с традицией почитания «Одигитрии» на северо-западе Руси.

Когда еще почитают Смоленскую икону Божией Матери

Основной день празднования Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — 10 августа по новому стилю. Однако в православном календаре можно встретить и другие даты, связанные с почитанием отдельных списков этого образа.

Такая особенность связана с тем, что за несколько веков у Смоленской иконы появилось множество списков. Некоторые из них стали самостоятельными святынями и получили собственные дни празднования, связанные с историей их появления или событиями, которые верующие связывают с помощью Богородицы.

Почему даты празднования могут отличаться

Разные даты в православных календарях не означают, что речь идет о разных праздниках. Чаще всего различия связаны с тем, что церковь отмечает дни памяти отдельных списков икон.

Кроме того, при изучении старых источников можно встретить даты по старому стилю. Например, праздник Смоленской иконы Божией Матери 10 августа по новому стилю соответствует 28 июля по юлианскому календарю.

Смоленская икона Божией Матери остается одной из наиболее известных святынь православного мира. Ее история объединила византийскую традицию, историю древней Руси и память о важных событиях в жизни страны. Именно поэтому образ продолжает почитаться спустя многие столетия после своего появления.