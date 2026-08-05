Звездопад Персеиды 2026: даты пика, время наблюдения и лучшие места

Когда, где и как увидеть звездопад Персеиды — полный гид по главному астрономическому событию лета

В августе можно увидеть один из самых красивых звездопадов года. Метеорный поток Персеиды набирает силу, и в пиковую ночь небо озарят десятки «падающих звезд» ежечасно. В 2026 году новолуние создаст идеальные условия, а наблюдателей ждет еще один сюрприз. Где смотреть, когда выезжать за город и что еще можно увидеть на небе — в материале «Газеты.Ru».

Персеиды — что это такое и почему так называется

Персеиды — это ежегодный звездопад, который возникает, когда наша планета проходит через шлейф мельчайших частиц, оставленных кометой 109P/Свифта–Туттля. Эти частицы размером с песчинку врезаются в земную атмосферу на колоссальной скорости — около 60 километров в секунду — и мгновенно сгорают. Вспышка длится всего долю секунды, но оставляет яркий светящийся след — ту самую «падающую звезду», на которую мы так любим загадывать желания.

Поток назван по созвездию Персея, из которого, если присмотреться, вылетают «падающие звезды», рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Область вылета метеоров называется радиантом метеорного потока. Радиант Персеид находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея», — объясняет астроном.

Откуда берутся Персеиды За этим зрелищем стоит комета 109P/Свифта–Туттля. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет. В последний раз она приближалась к Земле в декабре 1992 года, а следующее свидание состоится только в 2126 году. Но каждый август Земля пересекает ее пылевой след — миллиарды частиц, оставленных кометой, врезаются в нашу атмосферу и сгорают, порождая «звездный дождь». Интересно, что частицы Персеид не хаотичны. Они распределены по орбите кометы неравномерно, поэтому иногда поток дает особенно богатые годы. 2026-й, по прогнозам, должен быть щедрым на яркие болиды.

Персеиды не требуют специального оборудования — их видно невооруженным глазом.

Условия наблюдения Персеид в 2026 году — благоприятные! Луна в ночь максимума принимает фазу новолуния и не помешает наблюдению метеоров. Людмила Кошман астроном

Когда и где можно увидеть Персеиды в 2026 году

Метеорный поток Персеиды радует нас каждое лето: его действие приходится на период с 17 июля по 24 августа. Но самое впечатляющее зрелище разворачивается в ночь пика.

Метеорный поток Персеиды, наблюдаемый в селе Гололобово Московской области Владимир Астапкович/РИА Новости

в ночь на 13 августа произойдет пик активности Персеид в 2026 году

Именно в это время Земля проходит через самую плотную область пылевого шлейфа кометы Свифта–Туттля. По расчетам астрономов, кульминация наступит в 5:00 утра по московскому времени 13 августа.

Но не думайте, что нужно вставать в четыре утра! Настоящее шоу начинается сразу после заката 12 августа и длится до самого рассвета. Самые «золотые» часы — с полуночи до 3–4 часов ночи, когда радиант поднимается высоко над горизонтом и метеоры видны по всему небу. Если не получится выбраться именно в эту ночь, не переживайте: высокая активность сохраняется в течение трех-четырех дней около пика, а в целом Персеиды можно наблюдать весь указанный период с 17 июля по 24 августа.

Главный вопрос новичков: «А куда именно смотреть?». Метеоры Персеид вылетают из одной области неба, которая называется радиантом. Он находится на границе трех созвездий: Персей, Кассиопея и Жираф. Если вы найдете на небе характерную «галочку» Кассиопеи (она похожа на букву W), а рядом — яркую звезду Капеллу в Возничем, то радиант будет ровно между ними.

Совет: не нужно смотреть строго на радиант! Метеоры разлетаются от него во все стороны, и самые яркие вы увидите по всему небосводу. Чем выше поднимается радиант, тем больше «падающих звезд» будет вокруг. В средней полосе России созвездие Персей видно всю ночь — оно не заходит за горизонт, что делает наблюдения особенно удобными.

Лучшее место для наблюдения метеоров – это, конечно, горы или места вдали от крупных городов. Рекомендуется отъезжать на 30 км от населенных пунктов, а от крупных городов, таких как Москва, более чем на 100 км. Иначе в городе сильная засветка неба не позволит увидеть даже половины метеоров. Вдали от городских огней есть шанс увидеть больше слабых метеоров. Людмила Кошман астроном

Где в России видно лучше всего: регионы с наименьшей облачностью

Главное правило при выборе места для наблюдения за звездопадом — это не география, а темное небо. Даже в самом южном регионе, если рядом горит уличное освещение, вы не увидите и половины метеоров. Поэтому в первую очередь стоит искать места вдали от городов, с минимальной световой засветкой.

Многолетняя статистика погоды позволяет выделить регионы, где в августе чаще всего бывает ясная погода.

* Юг европейской части России — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Калмыкия, республики Северного Кавказа. В августе здесь обычно мало облаков, а в горных районах (Кавказ) воздух особенно прозрачен, что позволяет увидеть даже слабые метеоры.

* Сибирь и Урал — Алтай, Байкал, горные районы Южной Сибири. Здесь тоже часто стоит ясная погода, а ночи могут быть прохладными, но безоблачными. В низинах возможны туманы — это стоит учитывать при выборе конкретной точки.

* Дальний Восток — вопреки распространенному мнению, этот регион также может быть отличным местом для наблюдения, если погода окажется ясной. Решающее значение здесь имеет не широта, а конкретный прогноз в ночь пика.

В северо-западных регионах (Ленинградская, Псковская, Новгородская области) и в центральной полосе августовская погода менее стабильна, здесь чаще бывает облачность. Однако и там можно успешно наблюдать Персеиды, если выбраться за город и дождаться прояснения.

Главный совет: за 2–3 дня до ночи пика (12–13 августа) обязательно сверьтесь с краткосрочным прогнозом погоды для выбранного места. В любом регионе ясное небо — важнее всего.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды Виталий Тимкив/РИА Новости

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Персеиды не просто «падают» — они врезаются в атмосферу на скорости 60 километров в секунду! Это в сотни раз быстрее пули. Вспышка длится долю секунды, но некоторые особенно крупные частицы (размером с горошину) оставляют за собой яркий след, который виден 1–2 секунды. Такие метеоры называют болидами — они выглядят как настоящие огненные шары.

В ночь пика при ясном небе можно насчитать до 100 метеоров в час. Это примерно 1–2 «падающие звезды» каждую минуту. Но помните: 100 — это идеальный расчет для зенита, в реальности вы увидите чуть меньше, но даже 50–60 метеоров за ночь — это незабываемое зрелище. Особенно если учесть, что в 2026 году Луна не помешает наблюдениям.

Инструкция для наблюдения за звездопадом:

1. Устройтесь поудобнее — лучше всего лежа на спине, чтобы охватить все небо.

2. Не смотрите в одну точку — пусть взгляд скользит по небу, особенно в сторону северо-востока.

3. Дайте глазам привыкнуть — через 15-20 минут вы начнете видеть даже слабые метеоры.

4. Запаситесь терпением — иногда затишье длится 2–3 минуты, а затем следует серия ярких вспышек.

Учтите Августовские ночи бывают прохладными. Возьмите с собой плед, термос с чаем, складной стул или туристический коврик. И никаких телефонов! Яркий экран собьет адаптацию глаз, и вы потеряете 15–20 минут, пока зрение снова привыкнет к темноте. Для сохранения ночного зрения эксперты рекомендуют использовать фонарик с красным светом вместо обычного белого — он гораздо меньше сбивает адаптацию глаз.

Как сфотографировать Персеиды

Мечтаете поймать в кадр падающую звезду? Тогда готовьтесь заранее. Вам потребуется:

* камера с ручными настройками;

* широкоугольный объектив (чем светлее, тем лучше);

* штатив;

* пульт или таймер, чтобы не трогать камеру.

Как настроить:

* ISO: 1600–3200;

* диафрагма: полностью открытая;

* Выдержка: 15–30 секунд (если дольше — звезды поплывут).

Что делать дальше:

включите непрерывную съемку, чтобы камера щелкала кадр за кадром. Потом эти фото можно склеить в один снимок со множеством метеоров или сделать таймлапс-видео.

Почему 2026 год — лучший для наблюдения Персеид

В этом году у нас двойная удача. Во-первых, пик Персеид совпадает с фазой новолуния. Это значит, что ночное небо будет абсолютно темным — никакой лунной засветки, которая в прошлые годы «съедала» половину метеоров. Во-вторых, в августе 2026 года мы можем наблюдать редкую планетную компанию.

Метеорный поток Персеиды, наблюдаемый в в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области Павел Бедняков/РИА Новости

В ночь на 13 августа, пока вы будете следить за Персеидами, над северо-восточным горизонтом друг за другом появятся шесть планет Солнечной системы: Нептун (после 21:30), Сатурн (21:45), Уран (23:00), Марс (00:30), Меркурий (03:30) и Юпитер (03:55).

Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом, Уран и Нептун — в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода Солнца и будут видны лишь в течение получаса у северо-восточного горизонта, постепенно теряясь в ярких лучах восходящего Солнца. Людмила Кошман астроном

12 августа 2026 года также произойдет полное солнечное затмение. На территории России его полную фазу увидят не везде, но это событие делает этот день вдвойне примечательным для астрономов.

Почему астрономы следят за Персеидами Любители наблюдают Персеиды ради красоты, но у профессионалов — иная цель. Данные о количестве и яркости метеоров помогают изучать структуру кометного шлейфа, его плотность и распределение частиц. Это важно для понимания эволюции комет и даже для прогнозирования возможных опасных сближений с Землей.

Какие еще звездопады мы увидим в 2026 году

Октябрь порадует нас сразу двумя метеорными потоками. С 6 по 10 октября будут активны Дракониды — максимум ожидается в ночь на 9 октября. В обычных условиях прогнозируется около пяти метеоров в час; заметного усиления потока в 2026 году не ожидается.

21–22 октября наступит пик потока Ориониды, который увидят жители и Южного, и Северного полушарий. В предрассветные часы радиант в созвездии Ориона поднимется максимально высоко над горизонтом.

Ноябрь подарит нам поток Леониды: с 6 по 30 ноября будет активен этот звездопад, пик которого придется на 17–18 ноября.

Декабрь — самый богатый на звездопады месяц для жителей Северного полушария. Сразу два потока можно будет наблюдать в конце года: Геминиды (пик 13–14 декабря) и Урсиды (23 декабря около 01:00 мск). Геминиды будут особенно интенсивными: в небе можно будет увидеть до 120–150 метеоров в час. Максимум Урсид ожидается в ночь с 22 на 23 декабря. Однако ученые предупреждают: пик Урсид совпадает с полнолунием, которое затмит большинство метеоров.