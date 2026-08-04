Анонимные алкоголики: как работают группы АА и программа «12 шагов»

Врач объяснил, чем группы Анонимных алкоголиков могут помочь при зависимости

О проблемах с алкоголем многие предпочитают молчать — из-за стыда, страха осуждения или надежды справиться самостоятельно. В группах Анонимных алкоголиков люди с похожим опытом встречаются очно и онлайн, рассказывают о своих срывах и победах, поддерживают новичков и проходят программу «12 шагов». Как устроено это содружество, что происходит на встречах и почему АА не заменяют медицинское лечение — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие Анонимные алкоголики

Анонимные алкоголики, или АА, — международное содружество взаимопомощи для людей, которые хотят прекратить употребление алкоголя. Единственное условие для членства — желание бросить пить. Обязательных взносов нет, а расходы групп обычно покрывают добровольные пожертвования участников.

Движение возникло в США в 1935 году. Его основатели Билл Уилсон и Роберт Смит столкнулись с алкогольной зависимостью и пришли к выводу, что разговор с человеком с таким же опытом помогает сохранять трезвость. В России первые группы появились в 1987 году. По данным российского сообщества, сейчас по всей стране от Калининграда до Крыма и Сахалина действует более тысячи таких объединений.

Статистика По данным Росстата за 2024 год, алкоголь употребляли 54,4% жителей России старше 15 лет, а 45% опрошенных заявили, что не пьют его вообще. 12% респондентов пьют систематически (9% — раз в неделю, 2,7% — несколько раз в неделю, и 0,3% — ежедневно.

Главный принцип АА — помощь по модели «равный — равному». На встречах участники не лечат друг друга, а рассказывают, что помогло им справляться с тягой, сохранять трезвость и менять привычное поведение.

Обращению за помощью нередко мешает страх осуждения, отмечает клинический психолог, консультант по химической зависимости с 30-летним стажем Валентина Новикова.

«У нас, к сожалению, люди как чумы боятся, что их назовут алкоголиками, но алкоголизм — такая же болезнь, просто многие этого не знают. Человеку сложно прийти и сказать, что он алкоголик: он боится осуждения и быть отвергнутым», — рассказала специалист.

Психиатры выделяют ключевые причины алкоголизма: наследственную предрасположенность и созависимость, стресс, травмы и ПТСР, депрессию и тревожность.

Как проходят собрания АА

По традиции встречу ведет один из участников. В начале он знакомит собравшихся с правилами и темой, после чего желающие по очереди делятся личным опытом. Представиться можно только по имени, в том числе вымышленному. Подробности встреч не принято выносить за пределы группы.

На обычных собраниях читают литературу АА и обсуждают способы сохранять трезвость. Тематические встречи посвящают конкретному вопросу — например, стрессу или тяге к алкоголю. На спикерских собраниях выступают один или несколько участников, которые подробно рассказывают о своем восстановлении. Существуют и специальные встречи для новичков.

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Мероприятия бывают открытыми и закрытыми. На открытые могут прийти родственники, специалисты и другие заинтересованные люди. Закрытые предназначены только для тех, кто считает, что у него есть проблема с алкоголем, и хочет прекратить употребление.

Участие в обсуждении добровольное: новичок может просто слушать. В группах обычно не принято перебивать выступающего, спорить с ним или давать непрошеные советы.

Что такое программа «12 шагов»

«12 шагов» — программа личных изменений, на которой основана работа АА. Ее проходят постепенно и без фиксированных сроков. Сначала участник признает, что не может контролировать употребление алкоголя привычными способами, и соглашается принять помощь. Затем он анализирует свои поступки, страхи и обиды, признает причиненный другим вред и, когда это безопасно, старается его возместить. Последние шаги посвящены поддержанию новых привычек, самоанализу, духовным практикам и помощи другим людям с зависимостью.

Программа содержит религиозно окрашенные формулировки о Боге и Высшей силе. В самом содружестве подчеркивают, что каждый вправе вкладывать в них собственный смысл. Тем не менее такой метод подходит не всем. В этом случае можно рассмотреть другие группы взаимопомощи или обсудить альтернативы со специалистом.

Проходить шаги участнику может помогать наставник, которого в АА также называют спонсором. Это более опытный член сообщества, готовый делиться своим опытом. Помощь наставника бесплатна, а при необходимости его можно сменить.

«12 шагов» 1. Признать бессилие перед алкоголем. Участник признает, что утратил контроль над употреблением спиртного и больше не может управлять своей жизнью привычными способами. 2. Допустить возможность помощи извне. Человек приходит к мысли, что справиться с зависимостью ему может помочь сила, превосходящая его собственные возможности. В АА ее называют Высшей силой, но каждый участник понимает это понятие по-своему. 3. Принять решение довериться Высшей силе. Участник отказывается от попыток контролировать все самостоятельно и соглашается следовать принципам программы. 4. Провести честный самоанализ. Человек разбирает свои поступки, страхи, обиды и привычные модели поведения, стараясь увидеть их без самооправдания. 5. Признать свои ошибки. Результатами самоанализа делятся с самим собой, Высшей силой и другим человеком — чаще всего с наставником. 6. Подготовиться к внутренним изменениям. Участник определяет черты характера и формы поведения, от которых хотел бы избавиться. 7. Попросить об избавлении от недостатков. Этот шаг предполагает смирение и готовность принимать помощь, а не полагаться исключительно на собственную волю. 8. Составить список людей, которым был причинен вред. Участник вспоминает тех, кого задели его поступки во время употребления алкоголя, и готовится исправить последствия. 9. По возможности возместить причиненный ущерб. Человек приносит извинения или исправляет содеянное, если это не нанесет нового вреда ему самому или другим людям. 10. Продолжать наблюдать за собой. Участник регулярно анализирует свое поведение и старается сразу признавать новые ошибки, не позволяя им накапливаться. 11. Поддерживать связь с Высшей силой. Для этого используют молитву, медитацию или другие духовные практики, которые помогают сохранять внутреннее равновесие. 12. Передавать полученный опыт другим. Участник помогает новичкам и старается применять принципы программы во всех сферах повседневной жизни.

Насколько эффективны группы АА

Эффект АА трудно оценивать отдельно от мотивации участников, регулярности посещения и медицинского лечения.

Кокрейновское сообщество, изучающее доказательную медицину, в 2020 году провело исследование эффективности программ АА с участием 10 565 человек. В большинстве случаев методы организации обеспечивали более высокую долю непрерывного воздержания, чем другие известные на данный момент.

Это не означает, что «12 шагов» гарантируют трезвость каждому. Одним людям подходит духовная модель и групповая работа, другим — психотерапия или индивидуальный формат.

Почему АА не заменяют лечение

Анонимные алкоголики оказывают только социальную и эмоциональную поддержку. Диагностикой алкогольной зависимости, подбором препаратов и терапией сопутствующих расстройств должны заниматься квалифицированные специалисты.

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Заместитель главного врача Ленинградского областного наркологического диспансера имени А.Я. Гриненко Владимир Палаткин подчеркивает, что при алкогольной зависимости необходима профессиональная наркологическая помощь. По его словам, сочетание лечения с программой АА может помочь добиться более длительной ремиссии, тогда как использовать группы как единственный метод терапии не всегда правильно.

Комплексная помощь может включать консультации психиатра-нарколога, медикаментозную терапию, психотерапию, реабилитацию и группы взаимопомощи. Выбор зависит от тяжести зависимости, состояния здоровья и наличия других психических расстройств.

Медицинский психолог и КПТ-терапевт Иван Люшаков обращает внимание на частое сочетание зависимости и депрессии.

«Алкоголь используется как способ заглушить боль, уйти от реальности, что усугубляет депрессию, а она, в свою очередь, усиливает тягу. Для эффективного выздоровления по программе «12 шагов» важно работать не только с симптомами зависимости, но и с симптомами второго диагноза, если он подтверждается врачом-психиатром»,

— отметил специалист.

Особенно важно обратиться к врачу перед отказом от алкоголя после длительного регулярного употребления. Резкая отмена может вызвать опасный абстинентный синдром. При судорогах, галлюцинациях, спутанности или потере сознания, а также сильном треморе необходима экстренная медицинская помощь.

Как подготовиться к первой встрече

Расписание очных и онлайн-собраний публикуют региональные сайты АА. Перед визитом стоит проверить время, адрес и формат встречи, а при необходимости связаться с представителем группы. Для первого посещения не нужно заполнять анкету, раскрывать полное имя или обещать определенный срок трезвости.

Если первая группа не подошла по атмосфере или формату, можно посетить другую. Встречи отличаются числом и составом участников, а также манерой общения. При этом оставаться там, где человек чувствует давление или сталкивается с нарушением личных границ, не следует.

Другие бесплатные содружества Ал-Анон (Al-Anon) — самое крупное международное сообщество для семей и друзей алкоголиков. Встречи проходят ежедневно. Найти расписание живых встреч в вашем регионе или подключиться к онлайн-группам можно на официальном сайте Ал-Анон России.

ВДА (Взрослые дети алкоголиков) — группы для тех, кто вырос в дисфункциональных или пьющих семьях и сталкивается с психологическими последствиями этого во взрослом возрасте.

CoDA (Анонимные созависимые) — сообщество людей, объединенных стремлением излечиться от склонности к созависимым отношениям.

Алатин (Alateen) — специализированные группы подростков (12–19 лет), чьи близкие страдают алкоголизмом.

АА могут стать частью пути к трезвости, но не универсальной заменой другим видам помощи. Наиболее безопасный вариант — подобрать индивидуальный план вместе со специалистом и использовать группу как дополнительный источник поддержки.