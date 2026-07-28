Оленья Луна в июле 2026 года: когда наблюдать полнолуние, почему оно так называется

Во сколько взойдет Оленья Луна и как ее лучше наблюдать

29 июля 2026 года наступит полнолуние, которое называют Оленьей Луной. Такое имя ему дали коренные народы Северной Америки, заметившие, что в этот период у животных начинают активно расти новые рога. Когда наступит пик полнолуния, где его лучше всего наблюдать и почему июльскую полную Луну называют еще и лососевой — в материале «Газеты.Ru».

Когда будет Оленья Луна в 2026 году

Полнолуние — это фаза лунного цикла, когда обращенная к Земле сторона Луны почти полностью освещена Солнцем. У каждого полнолуния есть пик — точный момент, когда Луна находится в положении, максимально соответствующем этой фазе. Он длится всего мгновение, но для невооруженного глаза Луна выглядит полной еще примерно сутки до и после него. Заметить разницу без специальных приборов практически невозможно.

Даты полнолуний в 2026 году • 3 января;

• 2 февраля;

• 3 марта;

• 2 апреля;

• 1 мая;

• 31 мая;

• 30 июня;

• 29 июля;

• 28 августа;

• 26 сентября;

• 26 октября;

• 24 ноября;

• 24 декабря.

Полнолуние можно наблюдать в любой точке планеты, где в это время Луна находится над горизонтом, объяснила «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Спутник Земли поднимается после захода Солнца и виден всю ночь до рассвета.

29 июля в 17:37 мск Луна примет фазу полнолуния

«Полную Луну наблюдают в ближайшие к полнолунию ночи, 28–30 июля . Смена лунных фаз происходит постепенно, поэтому яркий, почти полностью освещенный диск можно наблюдать в течение нескольких ночей вблизи полнолуния», — рассказала Людмила Кошман.

IMAGO/Rene Traut/Global Look Press

Время восхода Луны отличается в зависимости от долготы и часового пояса конкретного региона. Например, на Дальнем Востоке и в Сибири стемнеет раньше по местному времени, следовательно, и Луна взойдет раньше.

По словам Людмилы Кошман, лучшее время для наблюдения полнолуния — вечер сразу после захода солнца и первые часы ночи. Тогда луна выглядит наиболее крупной и приобретает теплые оттенки.

Как будет выглядеть Оленья Луна

Полная Луна выглядит особенно эффектно вблизи горизонта, так как на фоне далеких объектов (зданий, деревьев) она кажется большой. Но это оптическая иллюзия, которую называют «лунной иллюзией».

В действительности угловой размер Луны не зависит от ее высоты над горизонтом. Это можно проверить, сравнив на фотографиях диски Луны на горизонте и около зенита. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Наблюдателю может показаться, что у горизонта у Луны есть теплые оттенки — от ярко-оранжевого и багрово-красного до бледно-желтого. Это результат прохождения ее отраженного света через более толстый слой земной атмосферы. Астроном объяснила, что здесь работают механизмы рэлеевского расстояния фильтра синего цвета и рассеяния на крупных частицах. Они окрашивают небо днем и закаты вечером.

Когда Луна находится низко над горизонтом, свет от нее должен пересечь атмосферу по очень длинной, наклонной траектории — путь луча может быть в 10–15 раз длиннее, чем когда Луна стоит высоко в зените. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

В действительности поверхность Луны меняет свой цвет только при полном лунном затмении, когда находится в тени Земли. Тогда мы видим ее красной, темно-коричневой или багровой, добавила эксперт.

Главным ограничивающим фактором при наблюдении полнолуния 29 июля может стать погода. Наблюдению в любом регионе могут помешать осадки или облачность, поэтому следует ориентироваться на прогнозы синоптиков.

Как наблюдать Оленью Луну

Эксперты дают следующие рекомендации для наблюдения Оленьей Луны:

* Выберите правильное место

Полная Луна 29 июля будет находиться в созвездии Козерога. Оно расположено невысоко над горизонтом, поэтому лучше выбирать открытую площадку в южном или юго-восточном направлении — без домов, деревьев и других построек. Отдайте предпочтение местам, расположенным далеко от городской засветки, тогда диск будет выглядеть ярче и контрастнее.

* Начинайте наблюдение заранее

Пик полнолуния наступит в 17:37 мск, но самое эффектное зрелище начнется вечером. Выйдите на площадку заранее, чтобы застать момент, когда диск только показывается над линией горизонта. Тогда работает «лунная иллюзия», и Луна кажется заметно крупнее.

* Вооружитесь оптикой

Невооруженным глазом вы сможете разглядеть форму и цвет Луны. С биноклем или небольшим телескопом можно увидеть кратеры и другие детали лунной поверхности.

* Создайте комфортные условия

В большинстве регионов России ночь будет теплой. Но если выезжаете на природу, возьмите с собой джемпер или свитер, складные стулья и спрей от комаров. Наблюдение может растянуться на несколько часов, поэтому можно положить в рюкзак воду и еду.

IMAGO/Florian Gaul/Global Look Press

Почему Оленья Луна так называется

Многие народы издавна отслеживали время именно по Луне, для них год делился на лунные месяцы. Названия давали по характерным событиям в жизни природы, объяснила «Газете.Ru» заведующая Планетарием Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Белла Юрьева.

Название Оленья Луна июльскому полнолунию дали индейцы-алгонкины, один из коренных народов Северной Америки. Они связывали названия месяцев с сезонными явлениями. Так как в конце июля у оленей отрастали новые рога на смену сброшенным, то июльское полнолуние получило название в честь этих животных.

Считается, что оленья Луна (Buck Moon) называется так, потому что у оленей в середине лета активно растут рога. Встречается утверждение, что это название услышал у индейцев и записал исследователь Северной Америки, капитан Джонатан Карвер во время путешествия в 1760 году. Белла Юрьева руководитель Планетария «Физтех — лицея имени П. Л. Капицы»

У июльского полнолуния есть и другие названия, уточнила эксперт. Например:

* Громовая, Грозовая Луна — название связано с погодой, так как в конце июля во многих регионах Северной Америки начинались грозы.

* Лососевая Луна — у тлинкитов (индейский народ юго-востока Аляски) это время ассоциировалось с возвращением лосося в воды и подготовкой к его ловле.

* Черемуховая Луна — индейский народ дакота так назвал июльское полнолуние из-за того, что к этому времени поспевали ягоды черемухи.

Другие необычные названия полнолуний

Традицию давать полнолуниям красивые названия продолжают СМИ и энтузиасты, изучающие различные небесные и погодные явления.

Иногда трудно проследить аутентичность таких названий, они загадочным образом попадают в массовую культуру. Наверное, потому что все мы любим что-то красивое и вкусное, как ягоды, и чарующее, как полная Луна. Белла Юрьева руководитель Планетария «Физтех — лицея имени П.Л. Капицы»

В большинстве случаев полнолуния называют в честь сбора урожая, животных, периода для охоты и рыбалки. В 2026 году можно будет увидеть:

* Осетровую Луну (28 августа) — название пришло от коренных народов Северной Америки, которые считали конец лета самым удачным временем для ловли осетра.

* Урожайную Луну (26 сентября) — самое близкое к осеннему равноденствию полнолуние. Название связано со временем сбора урожая.

* Луну Охотника (26 октября), названную в честь времени для охоты. Считалось, что опавшая листва делает проще охоту на подросшую за лето дичь.

* Бобровую Луну (24 ноября) — полнолуние связано с периодом окончания строительства плотин. В это время бобры завершали укрепление хаток перед зимой. Охотники расставляли ловушки, пока водоемы не покрылись льдом. Мех в это время считался особенно ценным.

* Холодную Луну (24 декабря) — декабрьское полнолуние, названное в честь наступления зимы в Северном полушарии.