Льготы при поступлении для участников СВО и их детей: все меры поддержки в 2026 году

Как участникам СВО и их детям получить среднее профессиональное и высшее образование

20 июня 2026 года в вузах открывается прием документов для поступления. Особые льготы в сфере образования действуют для участников СВО, их детей, а также некоторых родственников. Как воспользоваться этими возможностями — в материале «Газеты.Ru».

Образовательные льготы для участников СВО и их детей

Сегодня для участников специальной военной операции (СВО) и их детей на федеральном уровне действует множество мер поддержки, которые дают возможность в приоритетном порядке получить среднее профессиональное или высшее образование.

Льготное поступление в вуз

При поступлении в вузы на программы бакалавриата и специалитета участники СВО и их дети имеют право подавать документы в пределах отдельной квоты. По закону не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности и направлению выделяются под эту категорию поступающих каждый год.

Как пояснил «Газете.Ru» руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества (КСВО), автор федерального проекта «Правомобиль», член Общественной палаты РФ Александр Терновцов, по квоте могут поступить, в частности, военнослужащие, мобилизованные, добровольцы и иные лица, участвовавшие в СВО, а также дети таких лиц. Это право регулируется статьей 71 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.

Подача документов по квоте еще не гарантирует зачисления . Разница со стандартным порядком приема в том, что участники СВО и их дети не будут конкурировать при поступлении с обычными абитуриентами, а только между собой. Например, если по квоте на факультете выделено 10 мест, а заявлений подано 20, то приняты в вуз будут те, у кого выше баллы ЕГЭ.

Но и в этом порядке поступления есть исключения. Вне конкурса зачисляются в вузы :

* Герои России и их дети,

* награжденные тремя орденами Мужества и их дети,

* дети участников СВО, чьи родители погибли, получили увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе выполнения боевых задач.

При этом льготный порядок поступления для всех перечисленных выше категорий не отменяет прохождения творческих испытаний на отдельные специальности (такие как актерское мастерство, архитектура, журналистика и т.д.).

Сергей Пятаков/РИА Новости

Зачисление в техникумы и колледжи

Для колледжей и техникумов действует не отдельная 10-процентная квота, а первоочередной порядок зачисления. Участники специальной военной операции и их дети зачисляются на программы среднего профессионального образования в первоочередном порядке, независимо от оценок в документах об основном или среднем общем образовании.

Кроме того, согласно действующей редакции закона «Об образовании», участники СВО после получения среднего профессионального образования вправе бесплатно получить его повторно по другой профессии или специальности.

Бесплатная подготовка к поступлению в вузы

Также участники СВО и их дети могут обучаться за счет бюджета на подготовительных отделениях федеральных вузов. По словам Терновцова, льгота действует, если такое обучение они проходят впервые. Слушателям очных подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджета, выплачивается стипендия.

Перевод на бесплатное отделение

Отдельно действует право на перевод с платного обучения на бесплатное. Оно применяется к обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования и регулируется приказом Минобрнауки России № 822 от 28.08.2023. Приказ действует с 1 сентября 2024 года до 1 марта 2030 года.

Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Образовательные льготы для остальных членов семей участников СВО

В апреле 2026 года в закон «Об образовании» были внесены изменения, согласно которым право на поступление в вузы по 10-процентной квоте также получили вдовы и вдовцы участников СВО. Воспользоваться этой льготой могут только те, кто после гибели супруга или супруги не вступил в новый брак.

Кроме того, особые условия для желающих получить образование близких родственников участников СВО могут действовать на региональном уровне или в отдельно взятых вузах. Например, в московском НИУ ВШЭ есть специальная программа для поступления супругов, родителей, а также братьев и сестер участников боевых действий.

Какие документы нужны для поступления

Чтобы воспользоваться предусмотренными льготами при поступлении, участникам СВО и их детям необходимо подтвердить свой статус и представить в приемную комиссию соответствующие документы.

«Участнику СВО для поступления на бесплатное обучение в вуз нужно подать документы в приемную комиссию и заявить право на поступление в пределах отдельной квоты. Обычно потребуются паспорт, документ об образовании, заявление о приеме, а также документ, подтверждающий участие в СВО», — пояснил Александр Терновцов.

Факт участия в СВО подтверждается справкой, выдаваемой в соответствии с постановлением правительства РФ от 9 октября 2024 года № 1354, либо сведениями, полученными вузом в порядке межведомственного взаимодействия.

Справку можно получить:

* через «Госуслуги»,

* в МФЦ,

* непосредственно в соответствующем федеральном органе власти, его территориальном подразделении или подведомственной организации.

«Для ребенка участника СВО дополнительно потребуется документ, подтверждающий родство или усыновление: свидетельство о рождении, документы об усыновлении и т.п. Если льгота связана с гибелью, ранением, заболеванием родителя либо присвоением ему звания Героя России, награждением тремя орденами Мужества, нужно представить подтверждающие документы по этому основанию», — добавил Терновцов.

Набор документов для льготного поступления в техникумы и колледжи будет во многом схожим.

Как перевестись с платного на бюджет

Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

Если студент уже учится платно, он может претендовать на перевод на бесплатное обучение. По приказу Минобрнауки №822 переход возможен при наличии вакантных бюджетных мест либо мест, оплачиваемых за счет собственных средств образовательной организации. Вуз или колледж обязан размещать информацию о таких вакантных местах и сроках подачи заявлений на своем сайте, уточнил Терновцов.

Основные условия для перевода : отсутствие академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

Участник СВО подает заявление на имя руководителя образовательной организации и документ, подтверждающий участие в СВО.

«Дети участников СВО также отнесены приказом к категориям, имеющим основание для перехода с платного обучения на бесплатное при соблюдении ряда условий. Решение принимает специальная комиссия образовательной организации. Срок рассмотрения — не более 10 календарных дней с даты поступления заявления в комиссию. Сам перевод оформляется распорядительным актом не позднее 10 календарных дней после принятого решения», — подчеркнул эксперт.

Дополнительные льготы при обучении

Материальная поддержка

Для студентов-очников, обучающихся за счет бюджета и имеющих статус ветерана боевых действий, на федеральном уровне предусмотрена государственная социальная стипендия.

«Также образовательные организации получают средства на материальную поддержку нуждающихся студентов, а порядок и размеры такой поддержки определяются локальными актами конкретного колледжа или вуза. Организации вправе устанавливать и дополнительные виды материальной поддержки за счет собственных средств», — рассказал Александр Терновцов.

Места в общежитиях

Для ветеранов боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие военной травмы, общежитие предоставляется в первоочередном порядке. Кроме того, вуз или колледж вправе снизить плату за общежитие либо вовсе не взимать ее с отдельных категорий обучающихся.

Помимо федеральных льгот, каждое образовательное учреждение может устанавливать собственные меры поддержки. Поэтому перед поступлением или переводом нужно обязательно проверять сайт приемной комиссии, раздел «меры поддержки», локальные акты и задавать вопросы приемной комиссии или студенческому офису. Александр Терновцов руководитель правовой службы Комитета семей и воинов Отечества

Федеральное законодательство дает базовый набор гарантий, но реальные условия могут быть шире: повышенная или дополнительная стипендия, материальная помощь, скидка на обучение, рассрочка, бесплатное или льготное общежитие, преимущественное заселение, бесплатное питание, проезд, психологическая и юридическая поддержка.