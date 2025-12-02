На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Кампания или компания: как не ошибиться в написании слова?

Разбираемся вместе с филологом, какой вариант написания правильный в зависимости от смысла слова
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM
«Кампания» и «компания» — слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Далеко не все знают, что написание зависит от смысла слова: верным может быть и тот и другой вариант. «Газета.Ru» вместе с филологом разбиралась, в каких случаях в слове нужно писать букву «о», а в каких — «а».

«Кампания» и «компания» — в чем отличие В каких случаях пишем «компания» В каких случаях пишем «кампания» Проверьте себя

«Кампания» и «компания» — в чем отличие

Слова «кампания» и «компания» относятся к фонетическим омонимам, или омофонам — словам, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. При этом смысл у них кардинально различается, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры русского языка Института филологии Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук Станислав Иванов.

Компания (пишем с буквой «о») — группа людей, объединение: компания друзей, успешная коммерческая компания, строительная компания. Происходит это слово от латинского compania, его первоначально значение трактовалось как «преломляющие вместе хлеб» — сотрапезники. В древности считали, что, вкушая хлеб вместе, люди становятся друзьями.

close
Flotsam/Shutterstock/FOTODOM

Кампания (пишем с буквой «а») — совокупность действий: военная кампания, предвыборная кампания, вступительная кампания. У этого слова также латинские корни. Происходит оно от campus — «поле». В старинные времена так называли поле боя, впоследствии это слово стало ассоциироваться с боевыми действиями.

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В каких случаях пишем «компания»

Мы пишем «компания», если подразумеваем:

  • группу лиц, которая проводит вместе время;
  • коммерческое предприятие, торгово-промышленное объединение предпринимателей.

Например:

  • Наша компания отлично провела время в кино.
  • Нефтяная компания приобрела партию высокоточного оборудования.
  • В его компании мне так тепло и уютно!
  • Держись нашей компании: мы в беде не бросим!
  • Кажется, эта компания недолго удержится на плаву.

В каких случаях пишем «кампания»

Мы пишем «кампания», если подразумеваем:

  • серию военных операций, которые объединяет единая стратегическая идея;
  • серию мероприятий для реализации общественно-политической или хозяйственной задачи.

Например:

  • Предвыборная кампания Ивана Прошкина стартовала со скандальной пресс-конференции.
  • В результате кампании 1812 года великая армия Наполеона практически перестала существовать.
  • Посевная кампания прошла успешно: в Воронежской области ожидают рекордный урожай пшеницы.
  • Фирма запустила феерическую рекламную кампанию.
  • В чем успех его избирательной кампании?

close
West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Проверьте себя

Чтобы закрепить правописание, предлагаем для самопроверки несколько примеров. Попробуйте определить, какую букву написать — «а» или «о».

Сегодня вечером у нас собирается отличная к…мпания друзей, чтобы поиграть в настольные игры.

Началась активная к…мпания по защите редких видов животных, обитающих в нашем регионе.

Частная военная к…мпания взяла на себя охрану объекта.

Международная к…мпания по продвижению новых лекарственных препаратов стартовала на днях.

Мой брат отправился в дальнее путешествие в к…мпании единомышленников.

Наша торговая к…мпания отметила успешное завершение проекта.

Благотворительная к…мпания по сбору книг для детских домов получила широкую общественную поддержку.

Эта инновационная к…мпания разрабатывает передовые технологии в области возобновляемой энергетики.

К…мпания, принадлежащая кандидату в депутаты, не представила отчет в социальный фонд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами