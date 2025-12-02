Кампания или компания: как не ошибиться в написании слова?

«Кампания» и «компания» — в чем отличие
Слова «кампания» и «компания» относятся к фонетическим омонимам, или омофонам — словам, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. При этом смысл у них кардинально различается, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры русского языка Института филологии Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук Станислав Иванов.
Компания (пишем с буквой «о») — группа людей, объединение: компания друзей, успешная коммерческая компания, строительная компания. Происходит это слово от латинского compania, его первоначально значение трактовалось как «преломляющие вместе хлеб» — сотрапезники. В древности считали, что, вкушая хлеб вместе, люди становятся друзьями.
Кампания (пишем с буквой «а») — совокупность действий: военная кампания, предвыборная кампания, вступительная кампания. У этого слова также латинские корни. Происходит оно от campus — «поле». В старинные времена так называли поле боя, впоследствии это слово стало ассоциироваться с боевыми действиями.
В каких случаях пишем «компания»
Мы пишем «компания», если подразумеваем:
- группу лиц, которая проводит вместе время;
- коммерческое предприятие, торгово-промышленное объединение предпринимателей.
Например:
- Наша компания отлично провела время в кино.
- Нефтяная компания приобрела партию высокоточного оборудования.
- В его компании мне так тепло и уютно!
- Держись нашей компании: мы в беде не бросим!
- Кажется, эта компания недолго удержится на плаву.
В каких случаях пишем «кампания»
Мы пишем «кампания», если подразумеваем:
- серию военных операций, которые объединяет единая стратегическая идея;
- серию мероприятий для реализации общественно-политической или хозяйственной задачи.
Например:
- Предвыборная кампания Ивана Прошкина стартовала со скандальной пресс-конференции.
- В результате кампании 1812 года великая армия Наполеона практически перестала существовать.
- Посевная кампания прошла успешно: в Воронежской области ожидают рекордный урожай пшеницы.
- Фирма запустила феерическую рекламную кампанию.
- В чем успех его избирательной кампании?
Проверьте себя
Чтобы закрепить правописание, предлагаем для самопроверки несколько примеров. Попробуйте определить, какую букву написать — «а» или «о».
Сегодня вечером у нас собирается отличная к…мпания друзей, чтобы поиграть в настольные игры.
Началась активная к…мпания по защите редких видов животных, обитающих в нашем регионе.
Частная военная к…мпания взяла на себя охрану объекта.
Международная к…мпания по продвижению новых лекарственных препаратов стартовала на днях.
Мой брат отправился в дальнее путешествие в к…мпании единомышленников.
Наша торговая к…мпания отметила успешное завершение проекта.
Благотворительная к…мпания по сбору книг для детских домов получила широкую общественную поддержку.
Эта инновационная к…мпания разрабатывает передовые технологии в области возобновляемой энергетики.
К…мпания, принадлежащая кандидату в депутаты, не представила отчет в социальный фонд.