Кампания или компания: как не ошибиться в написании слова?

Разбираемся вместе с филологом, какой вариант написания правильный в зависимости от смысла слова

«Кампания» и «компания» — слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Далеко не все знают, что написание зависит от смысла слова: верным может быть и тот и другой вариант. «Газета.Ru» вместе с филологом разбиралась, в каких случаях в слове нужно писать букву «о», а в каких — «а».

«Кампания» и «компания» — в чем отличие

Слова «кампания» и «компания» относятся к фонетическим омонимам, или омофонам — словам, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. При этом смысл у них кардинально различается, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры русского языка Института филологии Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук Станислав Иванов.

Правописание слов «компания» и «кампания» регламентируется историческим принципом русской орфографии. Написание зависит от их значения, несмотря на то, что звучание слов совпадает. Называются они фонетическими омонимами. Станислав Иванов доцент кафедры русского языка Института филологии Московского педагогического государственного университета

Компания (пишем с буквой «о») — группа людей, объединение: компания друзей, успешная коммерческая компания, строительная компания. Происходит это слово от латинского compania, его первоначально значение трактовалось как «преломляющие вместе хлеб» — сотрапезники. В древности считали, что, вкушая хлеб вместе, люди становятся друзьями.

Кампания (пишем с буквой «а») — совокупность действий: военная кампания, предвыборная кампания, вступительная кампания. У этого слова также латинские корни. Происходит оно от campus — «поле». В старинные времена так называли поле боя, впоследствии это слово стало ассоциироваться с боевыми действиями.

В каких случаях пишем «компания»

Мы пишем «компания», если подразумеваем:

группу лиц, которая проводит вместе время;



коммерческое предприятие, торгово-промышленное объединение предпринимателей.

Например:

Наша компания отлично провела время в кино.



Нефтяная компания приобрела партию высокоточного оборудования.



В его компании мне так тепло и уютно!



Держись нашей компании: мы в беде не бросим!



Кажется, эта компания недолго удержится на плаву.

В каких случаях пишем «кампания»

Мы пишем «кампания», если подразумеваем:

серию военных операций, которые объединяет единая стратегическая идея;



серию мероприятий для реализации общественно-политической или хозяйственной задачи.

Например:

Предвыборная кампания Ивана Прошкина стартовала со скандальной пресс-конференции.



В результате кампании 1812 года великая армия Наполеона практически перестала существовать.



Посевная кампания прошла успешно: в Воронежской области ожидают рекордный урожай пшеницы.



Фирма запустила феерическую рекламную кампанию.



В чем успех его избирательной кампании?

Легко запомнить КОмпания проводит рекламную кАмпанию.

Проверьте себя

Чтобы закрепить правописание, предлагаем для самопроверки несколько примеров. Попробуйте определить, какую букву написать — «а» или «о».

Сегодня вечером у нас собирается отличная к…мпания друзей, чтобы поиграть в настольные игры.

Правильный ответ Пишем «о», так как речь идет о группе людей.

Началась активная к…мпания по защите редких видов животных, обитающих в нашем регионе.

Правильный ответ Пишем «а», так как речь идет о серии мероприятий.

Частная военная к…мпания взяла на себя охрану объекта.

Правильный ответ Пишем «о», так как речь идет о коммерческом предприятии. Пусть вас не путает слово «военная». Частная военная компания (ЧВК) — это организация, фирма.

Международная к…мпания по продвижению новых лекарственных препаратов стартовала на днях.

Правильный ответ Пишем «а», так как речь идет о серии мероприятий по продвижению лекарственных препаратов. Пусть вас не путает слово «международная». Имеется в виду, что кампания проходит не локально, а на международном уровне, по всему миру.

Мой брат отправился в дальнее путешествие в к…мпании единомышленников.

Правильный ответ Пишем «о», так как речь идет о группе людей.

Наша торговая к…мпания отметила успешное завершение проекта.

Правильный ответ Пишем «о», так как речь идет о коммерческом предприятии.

Благотворительная к…мпания по сбору книг для детских домов получила широкую общественную поддержку.

Правильный ответ Пишем «а», так как речь идет о серии мероприятий.

Эта инновационная к…мпания разрабатывает передовые технологии в области возобновляемой энергетики.

Правильный ответ Пишем «о», так как речь идет о коммерческом предприятии.

К…мпания, принадлежащая кандидату в депутаты, не представила отчет в социальный фонд.