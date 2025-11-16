16 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 ноября в России отмечают День самбо — спортивный праздник в честь популярного в нашей стране вида единоборств. Международный день толерантности напоминает о важности принятия в других людях иных взглядов, убеждений, культуры и иных проявлений, отличающихся от собственных. По народному календарю — Анна Холодная: зима постепенно вступает в свои права. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 ноября

День самбо в России

День самбо — молодой спортивный праздник, который появился в отечественном календаре в 2023 году для популяризации искусства самообороны без оружия. Днем рождения самбо считается 16 ноября 1938 года — когда была образована Всесоюзная секция борьбы вольного стиля.

Сегодня самбо — одно из приоритетных и популярных спортивных направлений. Этот вид единоборства помогает развить физическую силу и ловкость, укрепить дисциплину и выдержку, закалить характер. В честь праздника проходят соревнования, турниры, фестивали, дни открытых дверей в секциях и спортивных школах.

Всероссийский день проектировщика

День проектировщика — неофициальный праздник, появившийся в нашей стране в 2005 году по инициативе бизнеса. Он посвящен специалистам, которые претворяют идеи и концепции в чертежи, расчеты и схемы. Проектировщики вносят большой вклад в развитие инфраструктуры и создание современного облика городов. Профессия требует глубоких технических знаний, пространственного мышления, внимания к деталям.

Международный день толерантности

Международный день толерантности (терпимости) появился по инициативе государств-членов ЮНЕСКО. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила выбрать для этого праздника дату 16 ноября. Этот день напоминает, что, несмотря на различия, все люди обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. А для этого нужно выявлять лучшее в традициях и верованиях, уважать других людей, ценить их особенности и пресекать проявления нетерпимости и ненависти.

Международный день борьбы с анорексией

Один из самых коварных недугов современности родился из стремления к идеальной внешности. Новые стандарты моды и красоты, популярность диет и марафонов по похудению побуждают стремиться к идеальным параметрам — и погоне за «90-60–90» далеко не все могут остановиться.

Жертвы нервной анорексии видят искаженное отражение в зеркале: как бы худы они ни были, им кажется, что их фигуру портят лишние килограммы. В День борьбы с анорексией медики напоминают: эффективно побороть этот недуг можно лишь в тандеме с доктором.

Всемирный день памяти жертв ДТП

С 2005 года по инициативе ООН каждое третье воскресенье ноября в мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий. Эта дата служит напоминанием для водителей и пешеходов о цене невнимательности на дороге и нарушений правил дорожного движения.

За 9 месяцев 2025 года, по данным ГИБДД России, произошло около 95 тыс. аварий, в них погибло более 10 тыс. человек, а пострадали — свыше 117 тыс.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 ноября в других странах

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — Белоруссия. В третье воскресенье ноября поздравления принимают белорусские аграрии. В этот день в стране проходит награждение лучших специалистов, работают ярмарки, устраиваются фестивали.

День моря — Португалия. Памятная дата отмечается в стране с 1998 года. Море играет стратегическую роль в благополучии Португалии: оно обеспечивает значительную часть доходов национальной экономики и дает работу десяткам тысяч жителей. Ежегодно в честь праздника музеи и галереи страны готовят культурную программу, а рыбные рынки радуют покупателей изобилием морепродуктов.

День пуговиц — США. Необычный праздник появился по инициативе Национального общества пуговиц, которое признало коллекционирование такой детали одежды полноценным хобби. В этот день проходят встречи начинающих и опытных коллекционеров. Они не только демонстрируют свои сокровища, но и выгодно продают редкие экземпляры.

Религиозные праздники 16 ноября

День памяти священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала

Епископ Акепсим жил в Персии в IV веке. Он возглавлял христианскую Церковь в городе Наессоне. Святой вел праведную жизнь, неустанно заботился о нуждающихся, пользовался огромной любовью верующих. Во времена гонений на христиан на епископа поступил донос. Праведнику было уже 80 лет, но это не уберегло его от суда и жестокой расправы. За отказ отречься от Христа его избили и отправили в темницу. Туда же вскоре привели и других узников, страдающих за веру, — семидесятилетнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала.

Три года их держали под землей и в конце концов казнили. Святого Иосифа палачи мучили особенно долго, стража три дня следила, чтобы христиане не могли забрать и похоронить его тело. Но на четвертый день налетел ураган, и охранники пали от ударов молнии, а тело праведника исчезло.

Православная церковь 16 ноября также чтит память: • мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия (Картерия), Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их;

• преподобного Акепсима Антиохийского;

• праведной Снандулии (Яздундокты) Персидской;

• священномученика Николая Динариева, пресвитера и мученика Павла Парфенова; священномучеников Василия Архангельского, Петра Орленкова, Василия Покровского и др.



Также это день обновления храма великомученика Георгия в Лидде.



Католическая церковь вспоминает:



• Матерь Божью Остробрамскую, Матерь Милосердия, заступницу Гродненской епархии;

• Святую Гертруду, деву.

Народные праздники и приметы 16 ноября

Анна Холодная

В этот день на Руси вспоминали святую княжну Анну Всеволодовну, которая была первой игуменьей женского Андреевского монастыря. Так как приближалась зима, к названию праздника добавилось слово «Холодная».

На Анну было принято заниматься рукоделием. Молодые девушки садились за прялку и шитье. Считалось, что чем усерднее трудишься, тем счастливее будет следующий год.

Супругам в этот день строго-настрого запрещалось ссориться: наши предки верили, что разлад на Анну Холодную может нанести вред семье. День старались провести тихо, уютно, с румяными пирогами и душевными разговорами.

Приметы

Если в этот день снег еще не выпал — урожай будет неважным.

Сильный мороз — к голодной осени.

Дрова в печи горят ярко, с треском — к урагану.

Низкие облака обещают сильные морозы.

Корова улеглась под навес — быть дождю.

Какие исторические события произошли 16 ноября

1824 год — австралийский исследователь Гамильтон Хьюм открыл реку Муррей, признанную самой длинной в Австралии.



— австралийский исследователь Гамильтон Хьюм открыл реку Муррей, признанную самой длинной в Австралии. 1841 год — американец Наполеон Герен запатентовал пробковый спасательный пояс.



— американец Наполеон Герен запатентовал пробковый спасательный пояс. 1913 год — в Париже вышел в свет первый том романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».



— в Париже вышел в свет первый том романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». 1933 год — СССР и США установили дипломатические отношения.



— СССР и США установили дипломатические отношения. 1941 год — произошел знаменитый бой у разъезда Дубосеково, в историю он вошел как подвиг героев-панфиловцев.

1945 год — образована ЮНЕСКО: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

1965 год — в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», беспилотный космический корабль, который достиг поверхности Венеры. Это первый земной аппарат, достигший поверхности другой планеты.



— в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», беспилотный космический корабль, который достиг поверхности Венеры. Это первый земной аппарат, достигший поверхности другой планеты. 1996 год — произошел взрыв 9-этажного жилого дома в Каспийске. В результате террористического акта погибли 67 человек.

Дни рождения и юбилеи 16 ноября

В 42 до н. э. родился Тиберий — второй римский император.



— второй римский император. В 1673 году родился Александр Меншиков — русский военный и государственный деятель, светлейший князь, сподвижник Петра I. После смерти императора способствовал восхождению на трон Екатерины I.



— русский военный и государственный деятель, светлейший князь, сподвижник Петра I. После смерти императора способствовал восхождению на трон Екатерины I. В 1766 году родился Родольф Крейцер — французский скрипач, композитор. Интересно, что Крейцерова соната Бетховена посвящена именно ему, но сам музыкант никогда ее не исполнял.



— французский скрипач, композитор. Интересно, что Крейцерова соната Бетховена посвящена именно ему, но сам музыкант никогда ее не исполнял. В 1873 году родился Уильям Хэнди — американский композитор, автор песен, трубач, получивший прозвище «отец блюза».



— американский композитор, автор песен, трубач, получивший прозвище «отец блюза». В 1874 году родился Александр Колчак — русский ученый-океанограф, адмирал, руководитель Белого движения, Верховный правитель России с 18 ноября 1918 года по 4 января 1920 года.



— русский ученый-океанограф, адмирал, руководитель Белого движения, Верховный правитель России с 18 ноября 1918 года по 4 января 1920 года. В 1914 году родился Эдди Чапмен — британский разведчик и двойной агент во время Второй мировой войны.



— британский разведчик и двойной агент во время Второй мировой войны. В 1937 году родился Лев Николаев — советский и российский ученый-физик и культуролог, телеведущий, популяризатор науки.

Кто отмечает дни рождения

87 лет исполняется Евгению Свердлову — советскому и российскому биохимику, академику РАН.



— советскому и российскому биохимику, академику РАН. 78 лет исполняется Владимиру Ильину — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ («Сибирский цирюльник», «Марш Турецкого»).



— советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ («Сибирский цирюльник», «Марш Турецкого»). 67 лет исполняется Александру Малинину — советскому и российскому эстрадному певцу, композитору, народному артисту РФ.

