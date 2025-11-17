17 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 17 ноября
- День участковых уполномоченных полиции РФ
Праздник посвящен сотрудникам полиции, которые работают непосредственно с населением. Его официально учредили в 2002 году. Дату 17 ноября выбрали не случайно: в этот день в 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю» — документ, положивший начало формированию института участковых в советской милиции. Подобная служба существовала и в царской России — квартальные надзиратели и околоточные следили за порядком на вверенных территориях и взаимодействовали с жителями.
Круг обязанностей участкового широк: от обхода территории и приема граждан до профилактики правонарушений и решения бытовых конфликтов. Сегодня в России несут службу более 50 тыс. участковых уполномоченных полиции, которые раскрывают огромное количество преступлений. Ко дню участкового приурочен всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Победителей выбирают путем интернет-голосования.
- Международный день студентов
Эта дата напоминает о трагических событиях времен Второй мировой войны в оккупированной нацистами Чехословакии. 28 октября 1939 года пражские студенты вышли на демонстрацию в честь годовщины образования своего государства. Войска разогнали митинг, смертельно ранив студента-медика Яна Оплетала. Его похороны переросли в новую волну протеста.
В ответ рано утром 17 ноября гестаповцы окружили студенческие общежития. Они арестовали более 1200 студентов и отправили их в концлагерь, а девятерых активистов казнили без суда. По приказу Гитлера все чешские вузы были закрыты до конца войны. В 1941 году в память о жертвах нацистского произвола был учрежден Международный день студентов, а с 1946 года его начали отмечать регулярно.
- Международный день недоношенных детей
Международный день недоношенных детей призван привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов и поддержать семьи, в которых родился такой ребенок.
По статистике, ежегодно несколько миллионов детей рождаются раньше 37-й недели. Осложнения преждевременных родов остаются ведущей причиной смертности у детей до пяти лет. Риски удается значительно снизить благодаря качественной перинатальной помощи. Современная медицина способна выхаживать даже глубоко недоношенных детей. В России выживаемость таких младенцев в 2019 году достигала 98%.
Дата появилась в календаре благодаря Европейскому фонду по уходу за новорожденными детьми, впервые ее отметили в 2009 году. Она связана с личной историей одного из основателей фонда: он пережил утрату недоношенных детей-тройняшек в 2006 году, а спустя два года 17 ноября стал отцом здоровой доношенной дочери.
- Международный день белки
Этот неофициальный экологический праздник посвящен пушистым и проворным обитателям лесов и парков. Его цель — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются белки с наступлением холодов, когда питание становится скудным.
Чтобы защитить зверьков, в парках оборудуют специальные кормушки — бельчатники. Однако подкармливать белок можно только с наступлением сильных морозов и ни в коем случае не с руки. Им нельзя предлагать соленые, жареные продукты, хлеб, миндаль и арахис. Лучше принести в кормушку несоленые орехи, сухофрукты и желуди.
- День пешеходного туризма
Это неофициальный праздник всех, кто любит исследовать мир, передвигаясь на своих двоих, наслаждаясь красотой природы или достопримечательностей. День призван напомнить о важности активного отдыха и пользе пеших прогулок. Пешеходный туризм предполагает разнообразие маршрутов, учит выносливости и умению ценить простые радости, будь то шелест листвы или панорамный вид с вершины холма.
Хотя дата совпадает с Национальным днем похода (хайкинга) в США, в нашей стране свои богатые традиции пешеходного туризма. В 1930 году в СССР было создано Всесоюзное добровольное Общество пролетарского туризма и экскурсий. А в 1935-м учрежден нагрудный знак отличия «Турист СССР». Его выдавали после сдачи специальных норм и 2–3 спортивных туристских путешествий с обязательным отчетом.
Какие праздники и памятные даты отмечают 17 ноября в других странах
День сёги — Япония. Японские шахматы, или сёги, — одна из самых древних и почитаемых интеллектуальных игр в стране. Главное отличие от привычных шахмат — сбитые фигуры противника можно вернуть на доску, но уже как свои собственные. Это правило кардинально меняет стратегию, превращая партию в динамичное сражение, где ни одна фигура не уходит из игры навсегда. 17 ноября выбрано Днем сёги потому, что в японской игре слов эта дата созвучна фразе «хорошо играть в сёги».
День похода — США. Американцы, особенно жители гористых штатов, искренне обожают хайкинг. Эта любовь к пешим походам уходит корнями в исторические традиции и культуру: к первопроходцам, осваивавшим Дикий Запад, или к скаутам, для которых походы и жизнь на природе — важная часть воспитания. Американцы в этот день надевают походную обувь, берут рюкзаки с водой и отправляются исследовать многочисленные тропы национальных парков, таких как Зайон или Гранд-Каньон. Многие семьи учат детей ставить палатку и разводить костер, продолжая традиции скаутов.
Религиозные праздники 17 ноября
День памяти преподобного Иоанникия Великого
Преподобный Иоанникий жил в I веке в римской провинции Вифинии. Он был воином императорской армии Византии. Прославился силой и храбростью на поле боя. Но однажды осознал суету и жестокость мира и решил посвятить себя служению Богу.
Став монахом, Иоанникий многие годы провел в уединении, посте и молитвах. Он достиг высокого духовного совершенства и, по преданию, получил от Бога дары пророчества, чудотворения и власти над природой. Например, он мог спокойно жить в местах, кишащих ядовитыми змеями, его слушались дикие звери. Во время молитвы он возвышался над землей. А еще обладал способностью становиться невидимым. Преподобный прожил долгую жизнь и стал примером духовного подвига.
Иоанникий ВеликийWikimedia Commons
День памяти священномучеников Никандра и Ермея
Святые Никандр и Ермей жили в I веке в городе Миры Ликийские {древний город в Ликии, южная часть современной Турции) и считались учениками и сподвижниками святого апостола Тита. Никандр был епископом города, а Ермей — пресвитером (священнослужителем). Они отличались глубокой верой и многими добродетелями, горячо проповедовали евангельское учение и обратили в веру множество язычников. За это их схватили, подвергли страшным пыткам и казнили, засыпав землей.
Народные праздники и приметы 17 ноября
Ерема — сиди дома
Народный праздник получил свое название в память о двух христианских святых — епископе Никандре Мирском и пресвитере Ермее, которых православная церковь вспоминает 17 ноября. На Руси считали, что в этот день лучше не покидать родные стены, дабы не столкнуться с разгулявшейся нечистой силой. Существовала поговорка: «За порогом крутит, мутит, беспутит».
Особенно боялись, что нечисть может проникнуть в дом и украсть из печи раскаленный уголь, а с ним и семейное счастье. Поэтому двери и окна в Еремин день старались держать на засове, а на просьбы соседей одолжить огонька отвечали отказом.
Чтобы защитить жилище от злых духов, люди проводили специальные обряды. Они рисовали кресты над входной дверью и на окнах, на подоконники клали ветки рябины, которую считали мощным оберегом. Если же кому-то было необходимо выйти из дома, в карман клали горсть клюквы, полагая, что эта ягода убережет от встречи с нечистью.
Приметы
Иней на деревьях предвещал грядущие морозы, а туман сулил оттепель.
Если лес вдали казался почерневшим, это также предвещало оттепель.
Белые круги вокруг солнца считались предвестником снежной бури.
Появление комара или мухи в доме в этот день — к потеплению.
Мыши, пришедшие в дом, предрекали суровую и морозную зиму.
Какие исторические события произошли 17 ноября
- 1757 год — в Санкт-Петербурге учредили Императорскую Академию художеств. Идею продвигали известный государственный деятель и меценат Иван Шувалов и Михаил Ломоносов. Академия быстро стала кузницей мастеров русской живописи и скульптуры.
- 1873 год — венгерские города Буда, Обуда и Пешт объединились и образовали Будапешт. Город получил единое управление и статус столицы.
- 1920 год — Красная армия в ходе Гражданской войны разгромила Русскую армию Врангеля и завоевала Крым. Падение обороны Белой армии произошло 11 ноября, а 17 ноября красные части без боя заняли Ялту — последний крымский город, остававшийся под контролем белых.
- 1941 год — вышел знаменитый приказ Ставки Верховного главнокомандования №0428, который предусматривал тактику выжженной земли и предписывал «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск».
- 1948 год — крейсер «Аврора» отправлен на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке. Позже на борту открыли музей и базу для нахимовцев.
- 1953 год — открылся доступ в Мавзолей Ленина — Сталина. Спустя восемь лет прах Сталина перезахоронили у Кремлевской стены, на фасаде осталась единственная надпись — «Ленин».
- 1966 год — произошел мощный метеорный дождь потока Леониды: до 40 «падающих звезд» в секунду, вспышки были видны от востока СССР до Северной Америки.
Метеорный поток Леониды, 1966 годNASA
- 1970 год — первый в мире планетоход «Луноход-1» доставлен на поверхность Луны и проработал там более 300 суток.
- 1988 год — программист Дмитрий Лозинский выпустил Aidstest — первую массовую советскую антивирусную программу. Позже ее сменила линейка Dr.Web.
- 2019 год — появилась информация о первом заболевшем COVID-19 в Хубэе. Официально хроника ВОЗ началась с сообщения Уханьского комитета здравоохранения 31 декабря.
Дни рождения и юбилеи 17 ноября
- В 1749 году родился Николя Франсуа Аппер — французский изобретатель консервов. В 1810 году издал трактат о сохранении продуктов с помощью термической обработки и получил государственную премию.
- В 1788 году родился Михаил Щепкин — русский актер, один из основоположников реалистической школы. Служил в Малом театре, дружил с Гоголем и Островским, выкупил свободу из крепостной зависимости в 1822 году.
- В 1790 году родился Август Фердинанд Мебиус — немецкий математик, изобретатель ленты Мебиуса и основоположник барицентрического исчисления.
- В 1880 году родился Иван Заикин — русский борец и цирковой артист, один из первых русских авиаторов, организатор показательных полетов.
- В 1896 году родился Лев Выготский — советский психолог, основатель марксистской традиции изучения высших психологических функций и построения авангардной футуристической науки о «новом человеке».
- В 1901 году родился Иван Пырьев — кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист СССР, создатель фильмов «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки».
- В 1901 году родился Ли Страсберг — американский театральный режиссер и педагог, актер, руководитель школы актерского мастерства, которую окончили многие звезды кинематографа — Аль Пачино, Мэрилин Монро, Джейн Фонда, Дастин Хоффман, Роберт де Ниро и др.
- В 1938 году родился Гордон Лайтфут — канадский музыкант и автор песен, прославившийся хитами If You Could Read My Mind, Sundown, The Wreck of the Edmund Fitzgerald, неоднократный обладатель премии Juno.
- В 1951 году родилась Людмила Гаврилова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Сыграла десятки ролей на сцене и экране, умерла в 2025 году.
Людмила Гаврилова в сериале «Глухарь» (2008)Dixi-ТВ
- В 1957 году родился Дмитрий Брусникин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, педагог.
Кто отмечает дни рождения
- 83 года исполняется Мартину Скорсезе — американскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату «Оскара», «Золотого глобуса», BAFTA и «Эмми».
- 81 год исполняется Дэнни де Вито — американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру, лауреату премий «Золотой глобус» и «Эмми».
Дэнни Де Вито, 2024 годEvan Agostini/Invision/AP
- 67 лет исполняется Мэри Элизабет Мастрантонио — американской актрисе кино и телевидения. Известна ролями в фильмах «Лицо со шрамом» и «Бездна».
- 52 года исполняется Алексею Урманову — российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону 1994 года.