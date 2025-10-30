30 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 октября в России отмечают День основания Военно-морского флота и вспоминают жертв политических репрессий. Профессиональные праздники отмечают инженеры-механики и спортивные тренеры. В Великобритании, США и Канаде готовятся к Хэллоуину и устраивают Ночь озорства. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 октября

День основания Российского военно-морского флота

Считается, что становление отечественного Военно-морского флота произошло при Петре I. 30 октября 1696 года Боярская дума приняла постановление «Морским судам быть». С тех пор в России началось активное военное кораблестроение. Вскоре появился Азовский флот, позже — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия. Во время Северной войны 1700—1721 годов был создан Балтийский флот, благодаря которому Россия вошла в число крупных морских держав. В настоящее время ВМФ России обладает внушительным арсеналом боевых кораблей. В их числе атомные подводные лодки, десантные суда, ракетные крейсеры и противолодочные корабли.

День памяти жертв политических репрессий в России

Дата выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали заключенные мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года в связи с принятием закона «О реабилитации жертв политических репрессий». При советской власти репрессиям по политическим причинам были подвергнуты миллионы человек. Период наиболее массовых политических преследований пришелся на 1937–1938 годы и получил название «большой террор». Тогда были арестованы более полутора миллионов человек.

close Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возлагает цветы к мемориалу «Стена скорби» на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий Алексей Майшев/РИА Новости

День инженера-механика в России

Праздник учрежден в 1996 году по инициативе министерства образования и науки РФ. Инженерное дело развивалось как профессия с 1854 года, когда в стране был создан первый корпус инженеров-механиков Российского императорского флота. Подготовка специалистов для него была поручена техническому училищу морского ведомства в Кронштадте. Именно тогда произошло зарождение российского инженерного образования. День инженера-механика призван напомнить о важной роли этих специалистов в машиностроении, энергетике, оборонной промышленности, транспорте и других важных отраслях.

День тренера в России

По инициативе Федерации спортивной и художественной гимнастики РФ был учрежден этот праздник, посвященный фитнес-тренерам, инструкторам и спортивным наставникам. Их труд помогает начинающим атлетам достичь успехов и добиться призовых мест на различных соревнованиях. Задача тренера состоит в том, чтобы совершенствовать мастерство своих подопечных, укреплять их силу воли и развивать приобретенные навыки. Россия славится своими спортсменами, и это во многом благодаря тем, кто тренирует их и учит выносливости. В этот день поздравляют не только тренеров профессиональных спортсменов, но и наставников детских и юношеских секций.

close Dragon Images/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день радиоспектакля

Зародившиеся как жанр в начале прошлого века радиоспектакли принято относить к особому виду драматургии на пересечении театра и литературы. Праздник приурочен к дате выхода в эфир «Войны миров» Герберта Уэллса 30 октября 1938 года. Трансляция была стилизована под репортаж с места событий и была настолько правдоподобна, что многие поверили в реальность происходящего и начали паниковать. С тех пор радиодрама обрела широкую популярность и завоевала сердца слушателей со всего мира.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 октября в других странах

Ночь озорства — Великобритания, Канада, США. Вечер перед Хэллоуином, когда дети и подростки (а иногда и взрослые) проказничают и немного хулиганят: бросают туалетную бумагу на деревья, разрисовывают окна мылом, подбрасывают мусор на крыльцо и пугают прохожих.

День национальной валюты — Индонезия. Праздник учрежден по инициативе министерства финансов страны, чтобы подчеркнуть важность индонезийской рупии не только в качестве платежного средства, но и как символа государственной независимости.

Религиозные праздники 30 октября

Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

Дата приходится на День памяти жертв политических репрессий. 30 октября по всей стране проходят заупокойные службы в честь священнослужителей и праведных христиан, пострадавших в советских лагерях. Верующие в этот скорбный день соблюдают пост.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 октября День иконы Божией Матери «Избавительница»;

День памяти Антония Леохновского, игумена Новгородского;

День памяти священномученика Александра (Щукина), архиепископа Семипалатинского;

День памяти пророка Осии;

День памяти преподобномученика Андрея Критского.



close filippinets/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 30 октября

Осия Колесник

По церковному календарю в этот день вспоминают пророка Осию, который жил в Израильском царстве в IX веке до Рождества Христова. На Руси Колесником пророка Осию прозвали из-за традиции убирать телеги на зиму, снимая колеса с осей. Телеги убирали до весны, а перед этим проверяли их исправность. По скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса не скрипят и идут тихо, то следующий год обещает быть урожайным.

Приметы

Если колесо телеги не скрипит — на следующий год будет хороший урожай.

Гуси крыльями машут — к ливню.

Мало звезд на небе — к ухудшению погоды.

Какие исторические события произошли 30 октября

1888 год — американец Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.

1905 год — революционные события вынудили Николая II подписать «Манифест 17 октября», учреждавший первый российский парламент.

1941 год — президент США Франклин Рузвельт одобрил выделение $1 млрд в качестве помощи Советскому Союзу.

1961 год — на острове Новая Земля испытана самая мощная в мире советская термоядерная бомба АН602 «Царь-бомба».

1967 год — в космосе впервые состоялась автоматическая стыковка космических аппаратов — советских «Космоса-186» и «Космоса-188».

1990 год — на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.

2001 год — вышел последний студийный альбом Майкла Джексона Invincible.

close Жители Москвы с портретами погибших в сталинских лагерях, а также уцелевшие узники ГУЛАГа на открытии монумента Соловецкий камень на Лубянской площади Александр Макаров/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 30 октября

В 1885 году родился Эзра Паунд — американский поэт, переводчик и критик, значительно повлиявший на англоязычную модернистскую литературу.

В 1899 году родилась Надежда Мандельштам — русская писательница, мемуарист и супруга поэта Осипа Мандельштама.

В 1908 году родился Дмитрий Устинов — маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР.

В 1960 году родился Диего Марадона — аргентинский футболист, чемпион мира и лучший футболист XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА.

Кто отмечает день рождения

88 лет исполняется Клоду Лелушу — французскому режиссеру, прославившемуся благодаря фильму «Мужчина и женщина».

44 года исполняется Иванке Трамп — дочери президента США Дональда Трампа.

35 лет исполняется Ивану Янковскому — российскому актеру, известному по фильмам «Текст», «Чемпион мира», «Союз спасения».

close Иван Янковский Кирилл Каллиников/РИА Новости