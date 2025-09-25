25 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 сентября в мире отмечают День моря, призывая беречь экологию и водные ресурсы. С профессиональным праздником сегодня поздравляют фармацевтов, аптекарей и производителей лекарств. В США поклонники рисованных историй про супергероев и не только отмечают День комиксов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 сентября

Всемирный день моря

Всемирный день моря, учрежденный ООН, призван напомнить человечеству о фундаментальной роли Мирового океана, который генерирует половину всего кислорода, служит источником продовольствия для миллиардов человек, выступает главным регулятором климата и буквально «держит на плечах» мировую экономику, обеспечивая более 80% глобальных торговых потоков. Девиз этого дня в 2025 году — «Наш океан, наша обязанность, наша возможность» — подчеркивает роль океана в поддержании жизни на планете и благополучия ее жителей.

Всемирный день фармацевта

Праздник приурочен к дате образования Международной фармацевтической федерации в 1912 году. Фармацевты — неотъемлемые участники системы здравоохранения, они занимаются разработкой лекарственных средств и внедрением новых препаратов в медицинскую практику. Без них не обходятся лабораторные испытания препаратов и другие научно-исследовательские мероприятия. В этот день принято поздравлять разработчиков медицинских препаратов и аптекарей. Один из лучших способов отметить День фармацевтов — зайти в аптеку и выразить признательность тем, кто помогает выбрать нужные медикаменты и дает грамотные консультации.

Всемирный день легких

Дата призвана напомнить о необходимости заботиться о здоровье органов дыхания. Главная ее цель — повысить осведомленность людей о причинах распространения респираторных заболеваний и продвигать эффективные меры их профилактики и лечения. Сегодня болезни легких входят в число основных причин смертности во всем мире. Одним из самых действенных способов снизить риски остается отказ от курения — именно эта привычка считается ключевым фактором развития многих опасных заболеваний дыхательной системы.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 сентября в других странах

День комиксов — США. Этот праздник объединяет фанатов супергероев и прочих мультяшных персонажей, истории которых рассказаны на журнальных страницах и снабжены красочными картинками. Многие персонажи американских комиксов получили киновоплощение и породили целую индустрию развлечений с оборотом в миллиарды долларов.

День Вооруженных сил — Мозамбик. Праздник отмечается в честь выступления Сил освобождения Мозамбика против португальских колониальных властей в 1964 году. Спустя 10 лет после начала боев мозамбикским повстанцам удалось взять под контроль около трети территории страны и заключить перемирие с противником.

Религиозные праздники 25 сентября

День памяти священномученика Автонома Италийского

Автоном служил епископом в Италии в конце II — начале III века. Был вынужден переселиться в Вифиниюныне территория Турции во время гонений, устроенных римским императором Диоклетианом (294–305). Автоном активно проповедовал на новом месте и обратил многих язычников в христианство, основав общину и построив храм во имя Архангела Михаила. В отместку идолопоклонники напали на храм, где служил праведник, и убили его. В период правления Константина Великого на месте погребения Автонома была воздвигнута церковь, а позднее его мощи были обнаружены нетленными.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 сентября: Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы;



День памяти преподобного Афанасия Высоцкого;



День памяти преподобного Вассиана Тиксненского;



День памяти священномученика Иулиана Галантийского;



День памяти священномученика Феодора Александрийского;



День памяти священномученика Корнута Никомидийского.



Народные праздники и приметы 25 сентября

Артамон Змеевик

На Руси святого Артамона называли Змеевиком. Считалось, что день памяти святого совпадал с периодом, когда змеи уползали из полей в леса, готовясь к зимовке. Остальные животные также готовились к холодам, устраивали норы и берлоги. В народе говорили: «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом на замок сажает». Вредить змеям в этот день категорически запрещалось.

Приметы

Вся листва облетела — к холодной зиме.

Сильный дождь с утра — к долгой зиме.

Много желудей — к богатому урожаю на следующий год.

Какие исторические события произошли 25 сентября

1632 год — основан Якутск.

1818 год — в Англии проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.

1926 год — Генри Форд объявил на своих предприятиях 8-часовую 5-дневную рабочую неделю.

1932 год — Каталонии была предоставлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.

1964 год — начало войны за независимость Мозамбика.

1983 год — побег из британской тюрьмы «Мэйз» 38 членов Ирландской республиканской армии.

1989 год — Верховный совет Литвы объявил включение балтийской республики в состав СССР в 1940 году незаконным.

1998 год — началось вещание телеканала «MTV Россия».

Дни рождения и юбилеи 25 сентября

В 1897 году родился Уильям Фолкнер — американский писатель, лауреат Нобелевской премии.

В 1906 году родился Дмитрий Шостакович — советский композитор, пианист и педагог, номинант на премию «Грэмми».

В 1920 году родился Сергей Бондарчук — советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, чья драма «Война и мир» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 1957 году родился Майкл Мэдсен — американский актер, снявшийся в «Бешеных псах», «Городе грехов», «Убить Билла» и других фильмах.

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Лидии Федосеевой-Шукшиной — советской актрисе, вдове Василия Шукшина.

81 год исполняется Майклу Дугласу — американскому актеру, получившему известность благодаря культовому триллеру «Основной инстинкт».

76 лет исполняется Педро Альмодовару — испанскому режиссеру, снявшему фильмы «Высокие каблуки», «Дурное воспитание», «Кожа, в которой я живу».

57 лет исполняется Уиллу Смиту — американскому актеру, в фильмографии которого: «Люди в черном», «День независимости», «Хэнкок» и другие известные блокбастеры.