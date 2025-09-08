Село и деревня: в чем разница между ними и кто определяет их статус

Чем отличается село от деревни и важно ли наличие церкви, чтобы населенный пункт считался селом?

Село и деревня — небольшие населенные пункты. Иногда люди путают эти понятия, хотя исторически между деревней и селом были большие различия. Село было центром приходской жизни, а деревня — маленьким поселением на несколько дворов без церкви. Однако в современной России можно встретить небольшие тихие села и крупные развитые деревни. Так в чем же различия между деревней и селом и как статус этих населенных пунктов регулируется законом? В этих вопросах разбиралась «Газета.Ru».

Деревня и село: определения

Деревня — один из самых маленьких населенных пунктов, который состоит из нескольких домов и одной большой улицы. Само слово раньше означало «двор», «пахотное поле».

С конца XVII века деревня представляла собой крестьянское селение. Причем тогда деревней мог считаться даже один дом с двором. Но так как крестьяне часто селились рядом друг с другом, то деревнями называли несколько дворов с огородом и пашнями. Основным видом деятельности было сельское хозяйство.

Село — это населенный пункт крупнее деревни как по территории, так и по количеству жителей. Еще в царское время говорили «село с деревнями», описывая земли около села. Сейчас село считается хозяйственным и административным центром для близлежащих деревень. В экономическом плане деревня зависела от более крупного села с большей территорией.

По количеству населения село больше деревни, но меньше города.

Самая большая деревня России Одной из самых больших деревень в РФ считается деревня Кондратово в Пермском крае. В ней проживает более 20 тысяч человек.

Исторические различия деревни и села

До революции 1917 года в селе, в отличие от деревни, обязательно присутствовала церковь и церковно-приходская школа — там велись записи о рождении и смерти, проходили праздники. Обычно жители деревень посещали церкви близлежащих сел.

Также в селах была развита легкая промышленность — функционировали мельницы и кузницы, в то время как в деревнях большая часть жителей занималась ручным трудом в поле или в огороде, обучала хозяйству детей. Уже после появления земств в 1864 году младших членов семьи отправляли из деревень на обучение в более крупные села. В ходу была народная медицина: жители собирали целебные травы и обращались к знахарям.

После революции различия начали стираться. При советской власти селом могли назвать крупные деревни и бывшие приходские центры, наличие церкви, мельниц и кузниц перестали считать определяющим. Но в целом деревня была не так хорошо обустроена, как село. В селе была школа, фельдшерский пункт, а иногда больница, дом культуры или клуб, сельсовет. А в деревнях даже магазины были не везде. Такие деревни — с развитой инфраструктурой — относились к зажиточным колхозам.

Самое маленькое село в России Самым маленьким селом считается Кочхюр в Курахском районе Дагестана. Согласно переписи населения, в 2021 году там проживали всего девять человек. Кочхюр расположен на высоте 2100 метров над уровнем моря. Малая численность обусловлена историческими факторами: в годы Великой Отечественной войны 160 жителей ушли на фронт, вернулась лишь половина. В 1966 году в регионе прошло землетрясение, в результате которого кочхюрцы массово переселились в село Бугдатепе.

Статус деревни и села в законодательстве

Сегодня и село, и деревня относятся к сельским населенным пунктам. Этот термин упоминается в федеральном законе от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Сельское поселение описывается как муниципальное образование, включающее один или несколько сельских населенных пунктов (то есть сел, деревень и т.д.), объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями.

При этом четкая разница между селом и деревней в законе не описана, отметила в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» устанавливает критерии, основанные преимущественно на численности населения и административных функциях. Село традиционно рассматривается как центр сельского поселения с развитой социальной инфраструктурой, деревня же — как более компактное поселение без административных функций, а поселок может иметь как сельский, так и городской статус в зависимости от специфики. Надежда Капустина профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт отметила, что региональные власти интерпретируют федеральные нормы с учетом местной специфики и учитывают исторически сложившиеся топонимы. Например, сибирские и другие отдаленные регионы иногда присваивают статус села поселениям с меньшей численностью населения, чем центральные области страны.

В северных территориях учитывают фактор сезонной доступности населенных пунктов. Южные регионы традиционно различают станицы, хутора и села, опираясь на казачьи традиции землепользования.

Самое маленькое село России по территории Самым маленьким селом считают Абалак в Тобольском районе Тюменской области России, его площадь составляет всего 198 гектаров. В 2010 году численность села составила 806 человек. До завоевания Сибири Абалак был маленьким татарским городком, названным в честь местного князя. Сейчас на территории села располагается Свято-Знаменский мужской монастырь.

Инфраструктура села и деревни

В настоящее время разница между типами сельских населенных пунктов почти стерлась.

Считается, что главные отличия села и деревни — площадь населенного пункта, численность населения и развитость инфраструктуры.

Однако сейчас различия определяются скорее географическим положением и экономической историей территории, а не официальным статусом.

В крупной деревне вблизи областного центра дорожная сеть, торговая и социальная инфраструктура могут быть лучше, чем в отдаленном селе. Медицинские учреждения и образовательные организации размещаются в зависимости от демографической ситуации и транспортной доступности.

Эксперт отметила, что финансирование населенных пунктов осуществляется через систему межбюджетных трансфертов. В этом случае статус поселения влияет на размер дотаций.

Центры сельских поселений получают дополнительные средства на содержание административного аппарата и социальных объектов. Налоговая нагрузка на жителей различается незначительно — земельный налог и налог на имущество физических лиц устанавливаются муниципальными образованиями в рамках федеральных лимитов. Надежда Капустина профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ

При этом жители деревень и сел имеют равные права на получение земельных участков для ведения хозяйства. Земельные отношения в этом случае регулируются категорией земель, а не статусом населенного пункта. Различия обусловлены размерами предоставляемых участков, их определяют региональные нормативы.

Может ли деревня стать селом

По словам Надежды Капустиной, трансформация статуса населенных пунктов происходит регулярно, особенно в период административных реформ.

Например, деревня Большие Вяземы в Московской области получила статус села после создания музея-заповедника А.С. Пушкина, что повлекло развитие туристической инфраструктуры и улучшение транспортного сообщения. Подобные изменения обычно сопровождаются пересмотром границ муниципальных образований и перераспределением полномочий между уровнями власти. Надежда Капустина профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ

Практика показывает, что формальный статус населенного пункта — менее значим для развития. Наиболее важен экономический потенциал территории и качество местного самоуправления. А еще учитываются природно-климатические условия, транспортная доступность и предпринимательская активность.