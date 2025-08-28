28 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники и памятные даты в России и мире 28 августа
- День военного медика в России
У профессии военного медика в России длинная история, но официальное признание она получила при императоре Александре I. 28 августа 1805 года был создан первый центральный орган управления армейской медицинской службой. С этим событием и связана дата праздника. Сегодня военно-медицинская служба — неотъемлемая часть армии. Ее специалисты не только спасают жизни на поле боя, но и обеспечивают здоровье военнослужащих в мирное время, внося огромный вклад в обороноспособность страны.
- День столяра и плотника в России
Праздник посвящен мастерам, работающим с деревом. Без предметов, созданных их руками, невозможно представить ни один дом, поэтому столярное мастерство остается востребованным на протяжении тысячелетий. Традиционно по случаю праздника в разных уголках страны проводят конкурсы и ярмарки для профессионалов и любителей, а также мастер-классы и другие мероприятия.
- Всемирный день мечты
День приурочен к знаменитому выступлению Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года в Вашингтоне. Борец за гражданские права жил мечтой о равенстве людей и заявлял об этом во всеуслышание. Речь Кинга имела большой успех и разошлась на цитаты. Сегодняшний праздник — напоминание о том, что не надо отказываться от мечты, а для ее исполнения стоит приложить усилия.
Мартин Лютер Кинг во время своей речи «У меня есть мечта» перед Мемориалом Линкольна в честь Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу в Вашингтоне, 28 августа 1963 г.AP
- День котлет в Костроме
Костромичи отмечают этот праздник с большим размахом. В 2017 году местные повара приготовили «царь-котлету» весом 332 кг, и по случаю праздника мясной полуфабрикат заключили в капсулу и запустили в небо на метеозонде. На протяжении полета велась видеотрансляция. Когда метеозонд находился в верхних слоях атмосферы, воздушный шар лопнул и котлета спланировала на землю на парашюте. Но необязательно отмечать День котлет столь замысловато, достаточно лишь подать на стол любимое блюдо.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 августа в других странах
День королевства — Черногория. 28 августа 1910 года в городе Цетинье князь Черногории Никола I Петрович провозгласил княжество Черногория королевством и принял титул короля Черногории — Николы I. Этот статус означал независимость от Турции.
Фестиваль искусств «Аполлония» — Болгария. Мероприятие учредили в 1984 году по инициативе профессора Димо Димова и его Академии искусств «Аполлония». В программе — выступления известных болгарских музыкантов и прочих деятелей искусства. Среди мероприятий — выставки и кинопоказы.
Религиозные праздники 28 августа
- Успение Пресвятой Богородицы
В православии Деву Марию, мать Иисуса Христа, называют Пресвятой Богородицей. Этот день посвящен памяти об окончании ее жизненного пути. Эпизод Успения не описан ни в одном из Евангелий. Но об этом подробно рассказано в неканоническом «Житии святых по изложению святителя Димитрия Ростовского». Согласно преданию, Богородице явился архангел Гавриил и возвестил, что пришло время войти в вечную жизнь: «Сын Твой и Бог наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». Затем с небес сошел Христос, и Богородица отдала душу свою в руки его. Тело Марии апостолы положили в гроб и отнесли его в гефсиманскую пещеру, закрытую огромным камнем.
Икона Пресвятой Богородицы в храме Успения Божией Матери во ВладивостокеВиталий Аньков/РИА Новости
В день Успения Пресвятой Богородицы во всех церквях совершаются праздничные литургии, которые восславляют премудрость Пресвятой Девы, «вместившой в Себе Невместимаго». Успение относится к числу двунадесятых праздников — двенадцати главных торжеств православного календаря.
- Народные праздники и приметы 28 августа
Наши предки отождествляли образ Богородицы и образ Матери Сырой Земли, поэтому день ее Успения считался праздником земли. В этот день запрещалось ходить по земле босиком и беспокоить ее орудиями труда — кольями, лопатами и т.д. Также праздник совпадал с окончанием жатвы. Поскольку основной труд по уборке хлеба выполняли женщины, после Успения наступал период отдыха, который в старину называли «молодым бабьим летом». В завершение жатвы на Руси люди выходили в поле, обвязывали серпы соломой и, перекатываясь по земле, просили вернуть жнивную силу, потраченную на сбор урожая. Последний сноп украшали сарафаном и кокошником и с песнями несли в деревню.
Приметы
Теплая и солнечная погода на Успение предвещает прохладное бабье лето.
Если колосья уродились полными и тяжелыми — год обещает быть сытым и благополучным.
Свободным девушкам в этот день лучше не стричься, иначе они долго не найдут себе пару.
Какие исторические события произошли 28 августа
- 1883 год — запрет рабства в Британской империи.
- 1901 год — в Твери открылась первая трамвайная линия.
- 1908 год — на Волковом поле состоялся полет первого российского военного дирижабля «Учебный».
- 1910 год — Черногория провозгласила полную независимость от Турции, став суверенным королевством во главе с монархом Николой I.
- 1936 год — основана японская автомобилестроительная корпорация Toyota.
- 1968 год — сингл «Hello, I Love You» группы The Doors из альбома Waiting for the Sun продан в количестве одного миллиона копий.
- 1976 год — искусственный ген впервые синтезировали в США.
- 1990 год — Ирак аннексировал Кувейт.
- 1994 год — Центральный банк России изъял из обращения копейки.
Дни рождения и юбилеи 28 августа
- В 1749 году родился Иоганн Вольфганг фон Гете — немецкий поэт, драматург, романист и ученый-энциклопедист.
- В 1899 году родился Андрей Платонов — советский писатель.
- В 1925 году родился Аркадий Стругацкий — советский писатель-фантаст.
Кто отмечает день рождения
- 64 года исполняется Дженнифер Кулидж — американской актрисе, обретшей популярность благодаря роли мамы Стифлера в комедии «Американский пирог».
- 63 года исполняется Дэвиду Финчеру — американскому режиссеру, снявшему культовые триллеры: «Бойцовский клуб», «Семь», «Исчезнувшая» и др.
- 56 лет исполняется Даниилу Спиваковскому — российскому актеру, известному ролью в фильме «Мой сводный брат Франкенштейн».
- 56 лет исполняется Джеку Блэку — американскому актеру, снявшемуся в фильмах «Школа рока», «Любовь зла», «Кинг-Конг», «Солдаты неудачи» и др.