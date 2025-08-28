28 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 августа в мире отмечают День мечты, а в России поздравляют с профессиональными праздниками военных медиков и столяров. Для православных верующих наступает одина из самых значимых дат в церковном календаре — Успение Пресвятой Богородицы. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 28 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 28 августа

День военного медика в России

У профессии военного медика в России длинная история, но официальное признание она получила при императоре Александре I. 28 августа 1805 года был создан первый центральный орган управления армейской медицинской службой. С этим событием и связана дата праздника. Сегодня военно-медицинская служба — неотъемлемая часть армии. Ее специалисты не только спасают жизни на поле боя, но и обеспечивают здоровье военнослужащих в мирное время, внося огромный вклад в обороноспособность страны.

День столяра и плотника в России

Праздник посвящен мастерам, работающим с деревом. Без предметов, созданных их руками, невозможно представить ни один дом, поэтому столярное мастерство остается востребованным на протяжении тысячелетий. Традиционно по случаю праздника в разных уголках страны проводят конкурсы и ярмарки для профессионалов и любителей, а также мастер-классы и другие мероприятия.

Всемирный день мечты

День приурочен к знаменитому выступлению Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года в Вашингтоне. Борец за гражданские права жил мечтой о равенстве людей и заявлял об этом во всеуслышание. Речь Кинга имела большой успех и разошлась на цитаты. Сегодняшний праздник — напоминание о том, что не надо отказываться от мечты, а для ее исполнения стоит приложить усилия.

close Мартин Лютер Кинг во время своей речи «У меня есть мечта» перед Мемориалом Линкольна в честь Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу в Вашингтоне, 28 августа 1963 г. AP

День котлет в Костроме

Костромичи отмечают этот праздник с большим размахом. В 2017 году местные повара приготовили «царь-котлету» весом 332 кг, и по случаю праздника мясной полуфабрикат заключили в капсулу и запустили в небо на метеозонде. На протяжении полета велась видеотрансляция. Когда метеозонд находился в верхних слоях атмосферы, воздушный шар лопнул и котлета спланировала на землю на парашюте. Но необязательно отмечать День котлет столь замысловато, достаточно лишь подать на стол любимое блюдо.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 августа в других странах

День королевства — Черногория. 28 августа 1910 года в городе Цетинье князь Черногории Никола I Петрович провозгласил княжество Черногория королевством и принял титул короля Черногории — Николы I. Этот статус означал независимость от Турции.

Фестиваль искусств «Аполлония» — Болгария. Мероприятие учредили в 1984 году по инициативе профессора Димо Димова и его Академии искусств «Аполлония». В программе — выступления известных болгарских музыкантов и прочих деятелей искусства. Среди мероприятий — выставки и кинопоказы.

Религиозные праздники 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

В православии Деву Марию, мать Иисуса Христа, называют Пресвятой Богородицей. Этот день посвящен памяти об окончании ее жизненного пути. Эпизод Успения не описан ни в одном из Евангелий. Но об этом подробно рассказано в неканоническом «Житии святых по изложению святителя Димитрия Ростовского». Согласно преданию, Богородице явился архангел Гавриил и возвестил, что пришло время войти в вечную жизнь: «Сын Твой и Бог наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». Затем с небес сошел Христос, и Богородица отдала душу свою в руки его. Тело Марии апостолы положили в гроб и отнесли его в гефсиманскую пещеру, закрытую огромным камнем.

close Икона Пресвятой Богородицы в храме Успения Божией Матери во Владивостоке Виталий Аньков/РИА Новости

В день Успения Пресвятой Богородицы во всех церквях совершаются праздничные литургии, которые восславляют премудрость Пресвятой Девы, «вместившой в Себе Невместимаго». Успение относится к числу двунадесятых праздников — двенадцати главных торжеств православного календаря.

Народные праздники и приметы 28 августа

Наши предки отождествляли образ Богородицы и образ Матери Сырой Земли, поэтому день ее Успения считался праздником земли. В этот день запрещалось ходить по земле босиком и беспокоить ее орудиями труда — кольями, лопатами и т.д. Также праздник совпадал с окончанием жатвы. Поскольку основной труд по уборке хлеба выполняли женщины, после Успения наступал период отдыха, который в старину называли «молодым бабьим летом». В завершение жатвы на Руси люди выходили в поле, обвязывали серпы соломой и, перекатываясь по земле, просили вернуть жнивную силу, потраченную на сбор урожая. Последний сноп украшали сарафаном и кокошником и с песнями несли в деревню.

Приметы

Теплая и солнечная погода на Успение предвещает прохладное бабье лето.

Если колосья уродились полными и тяжелыми — год обещает быть сытым и благополучным.

Свободным девушкам в этот день лучше не стричься, иначе они долго не найдут себе пару.

Какие исторические события произошли 28 августа

1883 год — запрет рабства в Британской империи.



— запрет рабства в Британской империи. 1901 год — в Твери открылась первая трамвайная линия.



— в Твери открылась первая трамвайная линия. 1908 год — на Волковом поле состоялся полет первого российского военного дирижабля «Учебный».



— на Волковом поле состоялся полет первого российского военного дирижабля «Учебный». 1910 год — Черногория провозгласила полную независимость от Турции, став суверенным королевством во главе с монархом Николой I.



— Черногория провозгласила полную независимость от Турции, став суверенным королевством во главе с монархом Николой I. 1936 год — основана японская автомобилестроительная корпорация Toyota.



— основана японская автомобилестроительная корпорация Toyota. 1968 год — сингл «Hello, I Love You» группы The Doors из альбома Waiting for the Sun продан в количестве одного миллиона копий.



— сингл «Hello, I Love You» группы The Doors из альбома Waiting for the Sun продан в количестве одного миллиона копий. 1976 год — искусственный ген впервые синтезировали в США.



— искусственный ген впервые синтезировали в США. 1990 год — Ирак аннексировал Кувейт.



— Ирак аннексировал Кувейт. 1994 год — Центральный банк России изъял из обращения копейки.

close Михаил Мордасов/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 28 августа

В 1749 году родился Иоганн Вольфганг фон Гете — немецкий поэт, драматург, романист и ученый-энциклопедист.



— немецкий поэт, драматург, романист и ученый-энциклопедист. В 1899 году родился Андрей Платонов — советский писатель.



— советский писатель. В 1925 году родился Аркадий Стругацкий — советский писатель-фантаст.

