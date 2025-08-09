10 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 августа в России с профессиональным праздником поздравляют строителей. В мире вспоминают о важности развития «зеленой» энергии и защите львов. В Туркмении чествуют главную местную бахчевую культуру — дыню. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 августа

День строителя в России

Профессия строителя — одна из самых древних и уважаемых в мире. Без этих людей не было бы городов, дорог, мостов и плотин. Они создают то, что становится фоном повседневной жизни миллионов. В России День строителя начали отмечать еще в советское время — впервые праздник прошел 12 августа 1956 года. Указ об учреждении был подписан Президиумом Верховного Совета СССР. Дата выбрана не случайно: именно в 1956 году в Москве стартовало строительство экспериментального района Новые Черемушки — одного из первых проектов массовой застройки типовыми панельными домами, впоследствии получившими название «хрущевки».

Международный день биодизеля

10 августа — день, когда мир вспоминает о возможностях экологически чистого топлива. Международный день биодизеля — неофициальный, но знаковый праздник, который отмечают сторонники устойчивого развития и просто неравнодушные к теме «зеленой» энергетики. Дата выбрана в честь Рудольфа Дизеля, немецкого изобретателя, представившего в этот день в 1893 году первый в мире двигатель внутреннего сгорания, который изначально работал на арахисовом масле. Сам Дизель был убежден, что растительное топливо — будущее человечества.

Всемирный день льва

Праздник, который напоминает человечеству о необходимости беречь одного из самых величественных представителей животного мира. Львы — символ силы, благородства и власти — давно заняли особое место в культуре, религии и геральдике. Но сегодня они нуждаются не в почестях, а в защите. Этот день был учрежден в 2013 году по инициативе южноафриканских экологов Кевина и Беверли Ричардсонов, посвятивших свою жизнь изучению и спасению львов. Главная цель праздника — привлечь внимание к тому, что популяция львов стремительно сокращается: за последние 100 лет она уменьшилась более чем на 90%. Сейчас в дикой природе обитает менее 20 тыс. особей.

close Shutterstock

День попутного ветра

10 августа во многих странах мира отмечают красивый, хоть и неофициальный праздник — День попутного ветра. Его название говорит само за себя: это день надежды, удачи, веры в лучшее и, конечно, легкого пути. Символично, что этот праздник часто связывают с путешествиями, сменой обстановки, переездами и началом новых жизненных этапов. Выражение «попутного ветра» мы привыкли слышать в напутствиях: его говорят тем, кто уходит в дорогу, начинает новое дело или просто принимает важное решение. А в морской культуре попутный ветер — это и правда дар судьбы: благодаря ему корабли быстрее достигают пункта назначения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 августа в других странах

День туркменской дыни — Туркмения. Праздник, который отмечают во второе воскресенье августа, посвящен уникальному сорту дыни «туркменская амброзия», известному невероятным вкусом и ароматом. Праздник был учрежден в 1994 году по инициативе первого президента страны Сапармурата Ниязова. Туркмены издавна славятся как искусные бахчеводы, а местные сорта дынь считаются одними из лучших в мире. Особенно ценятся плоды, выращенные в Ахалском и Марыйском велаятах — именно оттуда на рынки поступают самые сладкие и сочные дыни.

День благодарности группе Duran Duran — США. Неофициальный, но очень душевный праздник для всех поклонников британской поп-группы Duran Duran. Впервые его отметили в 2003 году, и с тех пор он ежегодно собирает тысячи меломанов. Дата выбрана не случайно — 10 августа родился Джефф Томас, радиоведущий из Лос-Анджелеса, который одним из первых начал крутить песни Duran Duran в эфире американского радио. Благодаря его поддержке группа быстро завоевала популярность в США.

Праздник коров Гайджатра — Непал. Корни этого праздника — в глубокой философии и памяти о предках. Согласно непальской традиции, в этот день семьи, потерявшие родных за последний год, выводят на улицы коров — священных животных, считающихся проводниками душ умерших в потусторонний мир. Если коровы в семье нет, то ее заменяют мальчиком, переодетым в костюм коровы.

close Skanda Gautam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 10 августа

День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»

10 августа православные верующие почитают Смоленскую икону Божией Матери, известную как Одигитрия, что с греческого переводится как «Путеводительница». Это один из самых почитаемых образов Богородицы в Русской церкви, с которым связаны важные исторические события и судьбы городов. Согласно церковному преданию, сам образ был написан святым апостолом Лукой при жизни Богородицы. В IX веке он оказался в Константинополе, а в 1046 году в качестве части приданого византийской принцессы Анны (невесты князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого) икона была перенесена на Русь, в Смоленск.

День памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов

10 августа в православном календаре также чтят память четырех апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Эти имена известны по книге Деяний апостолов — именно они были избраны первыми диаконами в Иерусалимской церкви. После Пятидесятницы число христиан в Иерусалиме стало стремительно расти, и апостолы решили, что нуждаются в помощниках — людях, которые будут помогать в делах милосердия и заботиться о нуждающихся, в первую очередь о вдовах и бедных. Так возникло диаконское служение — первое в христианской истории.

10 августа Русская православная церковь также чтит: • память святителя Питирима, епископа Тамбовского (1698);

• память преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV);

• память мучеников Иулиана (II в.), Евстафия (ок. 316) и Акакия (ок. 321);

• память преподобного Павла Ксиропотамского (820);

• память священномученика Николая Пономарева, диакона (1918).

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 10 августа

Прохоры-Пармены

В народном календаре 10 августа — Прохоры-Пармены, день, связанный сразу с двумя святыми, память которых чтит православная церковь: апостолом Прохором и апостолом Парменом. С этим днем в народной традиции связано множество аграрных и природных примет, а также поверий, касающихся судьбы урожая. Наши предки считали, что именно к Прохору и Пармену солнце начинает «в щелку светить», то есть начинает ощущаться приближение осени. Несмотря на то что в середине августа еще стоит тепло, дни становятся заметно короче, а ночи — свежее.

Приметы

Если в этот день стоит теплая, сухая и ясная погода — осень будет продолжительной и погожей.

Пошел дождь — жди затяжной осени, сырой и холодной.

Порывистый ветер — к раннему листопаду и холодам.

Много росы на рассвете — к обильному урожаю овса.

Муравьи активно таскают хвою и солому в муравейники — зима будет морозной.

Какие исторические события произошли 10 августа

586 год до н. э. — вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим и сжег Первый Храм, построенный царем Соломоном. Это положило начало Вавилонскому пленению евреев.

843 год — Верденский договор окончательно разделил империю Карла Великого между его тремя внуками, став основой для будущих государств Европы: Франции, Германии и Италии.

1792 год — во время Великой французской революции произошло восстание в Париже: был взят штурмом дворец Тюильри, а Людовик XVI арестован и отстранен от власти.

1809 год — Эквадор впервые провозгласил независимость от Испании, хотя окончательно освободился только в 1822 году.

1846 год — в США на средства английского химика Джеймса Смитсона открылся Смитсоновский институт — важнейший научно-исследовательский центр.

1876 год — между двумя канадскими городами в провинции Онтарио состоялся первый в мире междугородный телефонный звонок.

1897 год — немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал ацетилсалициловую кислоту — будущий аспирин, один из самых популярных препаратов XX века.

1905 год — во французском городе Булонь-сюр-Мер прошел первый Всемирный конгресс эсперантистов, собравший почти 700 участников.

1911 год— британский парламент утвердил акт, лишивший палату лордов права абсолютного вето, ограничив ее влияние.

1985 год — Майкл Джексон приобрел права на весь музыкальный каталог The Beatles за $47,5 млн, вызвав скандал и недовольство Пола Маккартни.

Дни рождения и юбилеи 10 августа

В 1709 году родился Иоганн Георг Гмелин — немецкий натуралист, врач и путешественник, автор трудов о Сибири.

В 1737 году родился Антон Лосенко — русский художник, основоположник исторической живописи в России.

В 1780 году родился Федор Гааз — московский врач немецкого происхождения, прославившийся благотворительной деятельностью.

В 1929 году родился Олег Стриженов — актер, народный артист СССР, сыгравший десятки ролей в театре и кино («Овод», «Сорок первый», «Звезда пленительного счастья»).

В 1937 году родился Анатолий Собчак — политик, первый мэр Санкт-Петербурга, отец Ксении Собчак.

Кто отмечает день рождения

85 лет исполняется Вениамину Смехову — советскому и российскому актеру театра и кино, режиссеру и писателю.

78 лет исполняется Иэну Андерсону — британскому музыканту и фронтмену группы Jethro Tull.

65 лет исполняется Антонио Бандерасу — испанскому и американскому актеру и режиссеру.

54 года исполняется Лука Гуаданьино — итальянскому кинорежиссеру и сценаристу, автору фильма «Назови меня своим именем».

54 года исполняется Рою Кину — ирландскому футболисту и тренеру, легенде клуба «Манчестер Юнайтед».