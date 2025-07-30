31 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

31 июля в России отмечают День военно-морского врача ВМФ. Также сегодня поздравляют спасателей на воде с их профессиональным праздником, а фанаты серии книг о Гарри Поттере отмечают день рождения своего любимого персонажа. Народные приметы советуют в этот день быть скромнее в еде. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 31 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 31 июля

День военно-морского врача ВМФ РФ

С самого основания российского флота врачи и медперсонал играли важную роль во время службы на море. Должность судового врача существует еще с петровских времен. С 1707 года началась подготовка врачей при московском госпитале. Профессиональный же праздник военно-морских врачей был учрежден по распоряжению Минобороны 31 июля 1996 года. Традиционно с праздником поздравляют медицинский персонал при ВМФ РФ, а также преподавателей и студентов профильных учебных заведений. Считается, что судовой медик — это третье лицо на корабле или подводной лодке после капитана и старпома.

Международный день спасателя на воде

Сегодня поздравляют спасателей, которые предотвращают трагедии на пляжах, в бассейнах, озерах и аквапарках. Эти специалисты проводят долгие часы на солнце и всегда начеку. Они вытаскивают тонущих людей и при необходимости оказывают первую помощь. Праздник создан энтузиастами, чтобы отметить нелегкий труд спасателей на воде и поблагодарить их за обеспечение безопасности на пляжах.

Международный день африканской женщины

Этот праздник посвящен всем жительницам Африки, независимо от цвета кожи — торжество призвано обратить внимание на права и свободы африканских женщин, а также напомнить общественности о том, что притеснение каких-либо социальных и этнических групп в современном мире недопустимо. Праздник учредили в 1962 году решением Всеафриканской конференции женщин в Танзании.

День рождения Гарри Поттера

Фанаты серии книг о мальчике-волшебнике отмечают этот праздник в день рождения Джоан Роулинг — британской писательницы, которая создала вселенную Гарри Поттера. В книгах не указывается напрямую дата его рождения, но преданные фанаты вычислили, что это 1980 год. Гарри Поттер стал звездой поп-культуры, и многие читатели, критики и зрители включили его в список величайших вымышленных персонажей всех времен. По словам Роулинг, идея серии книг о Гарри Поттере пришла ей в голову, когда она ждала поезд из Манчестера в Лондон в 1990 году. Во время поездки она придумала сюжет и главных героев. В течение следующих пяти лет Роулинг работала над рукописью, написав множество черновиков в кафе Эдинбурга. Многие поклонники творчества Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера, устраивая тематические вечеринки и другие мероприятия, потому что этот праздник помогает поверить в сказку.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 31 июля в других странах

День авокадо — США. Происхождение этого праздника обусловлено маркетинговой инициативой. Дело в том, что в 1980-е в США появилась тенденция к низкожировой диете, что плохо сказалось на рынке авокадо, так как продукт является высококалорийным. Поэтому в 1990-х производители активно работали над просвещением населения и креативным маркетингом. Идея заключалась в том, чтобы ассоциировать потребление авокадо со здоровым питанием. Эта идея сработала. Фрукт обрел вторую волну популярности, благодаря высокой пищевой ценности и богатому химическому составу.

День казначейства — Польша. Это профессиональный праздник сотрудников налоговых органов и казначейства Польши. После создания Польской Республики в 1918 году под руководством Юзефа Пилсудского правительство приняло закон о временной организации налоговых органов и казначейства. Это произошло 31 июля 1919 года. Ежегодно с тех пор в республике отмечается День казначейства.

День флага — Гавайи. «Юнион Джек», британский флаг, неофициально использовался в качестве флага Гавайев до 1816 года, так как остров находился под влиянием Великобритании. Затем гавайский король Камеамеа приказал добавить к флагу красные, белые и синие полосы, чтобы создать уникальный национальный флаг страны. В конце XIX века на острове возобладало американское влияние, после чего там подняли звездно-полосатый флаг. Однако гавайские лидеры добились возвращения своего национального флага в 1894 году. Провозглашение Гавайев штатом США состоялось 21 августа 1959 года. Тогда окончательно закрепился прежний государственный флаг королевства.

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Религиозные праздники 31 июля

День памяти мученика Емилиана Доростольского

Святой Емилиан был рабом градоначальника и втайне исповедовал христианство. При римском императоре Юлиане Отступнике возобновились гонения на христиан. Возмущенный Емилиан пробрался в капище язычников и устроил там погром. Обнаружив разбитые изваяния идолов, разгневанная толпа начала избивать случайного прохожего. Тогда Емилиан признался в содеянном. Сначала его жестоко избили, а затем приговорили к сожжению. Согласно преданию, огонь не навредил Емилиану, но опалил стоящих вокруг язычников. Когда костер погас, святой лег на тлеющие угли и предал душу Богу.

Народные праздники и приметы 31 июля

Омельянов день

В народе великомученика Емилиана Доростольского часто называли Омельяном. В Омельянов день на Руси старались трудиться, чтобы не попасть в немилость к святому Емилиану. С Омельянова дня наступала жаркая пора у хозяек — они начинали делать заготовки на зиму. Значительную их часть составляли дары леса «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», — приговаривали люди, возвращаясь из лесу с полными корзинами. В Омельянов день запрещалось чревоугодничать. В старину говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелек». Люди верили, что тем, кто не умеет ограничивать себя в еде, вскоре придется расстаться с деньгами.

Приметы

В этот день запрещалось подметать веником, чтобы не вымести из дома деньги и удачу.

Появилось много мух — к ухудшению погоды.

Устраивать пышные застолья в этот день — к нищете.

Какие исторические события произошли 31 июля

1498 год — мореплаватель Христофор Колумб открыл Тринидад (остров в Карибском море).

1656 год — началось путешествие первой русской экспедиции к озеру Байкал.

1914 год — в России объявлена всеобщая мобилизация в связи с нападением Австро-Венгрии на Сербию.

1928 год — на заставке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer появился рычащий лев.

1956 год — в Москве открылся спортивный комплекс «Лужники».

1965 год — в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.

1991 год — компания «МММ» провела масштабную пиар-акцию, организовав «день бесплатного катания на метро» в Москве.

Дни рождения и юбилеи 31 июля

В 1912 году родился Милтон Фридман — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.

В 1914 году родился Луи де Фюнес — французский актер и комик.

В 1930 году родился Олег Попов — знаменитый Солнечный клоун, народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения

88 лет исполняется Эдите Пьехе — советской и российской певице, народной артистке СССР.

80 лет исполняется Леониду Якубовичу — российскому телеведущему.

63 года исполняется Уэсли Снайпсу — американскому актеру.

60 лет исполняется Джоан Роулинг — британской писательнице, автору книг о Гарри Поттере.

close Joel C Ryan/Invision/AP