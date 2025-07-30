«Салам алейкум»: что означает это исламское приветствие и как его правильно употреблять

Откуда появилось приветствие «салам алейкум»
Приветствие «салам алейкум», или в полном варианте «ассаляму алейкум», — одно из самых узнаваемых выражений в исламском мире. В переводе с арабского оно означает «мир вам», отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.
Сегодня приветствие «салам алейкум» — это не просто формула вежливости, а часть религиозной культуры и этики, которая уходит своими корнями в раннюю, в традиции пророков, известных человечеству с древности.
«Сам пророк Мухаммад (мир ему) широко использовал его в своей жизни и рекомендовал своим последователям распространять «салям» как способ укрепления братства и доброжелательности среди людей. В хадисах предание о словах и действиях пророка Мухаммада говорится: «Вы не войдете в рай, пока не уверуете, а не уверуете, пока не будете любить друг друга. Не хотите ли, чтобы я указал вам на то, что, если вы будете это делать, вы будете любить друг друга? Распространяйте салям (мир) между собой», — пояснил Рушан Аббясов.
Что означает «салам алейкум» и как правильно на это отвечать
Фраза «ассаляму алейкум» — это искреннее пожелание мира, безопасности, спокойствия. В ответ следует говорить: «уа алейкум ассалям» — «и вам мира». В более полной форме говорят так: «уа алейкум ассалям уа рахматуллах уа баракатух» — «и вам мира, милости и благословения Аллаха».
«Это приветствие несет глубокий духовный смысл — человек словно произносит молитву, желая другому добра, мира и защиты», — подчеркнул Рушан Аббясов.
Культуролог, маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова обратила внимание, что приветствие «ас-саляму алейкум» — традиционное приветствие мусульман разных национальностей, арабов-христиан и арабских евреев.
Также эксперт отметила, что значение приветствия связано с именем Аллаха.
«Ас Салям — одно из 99 его имен, переводится как «Мир» или «Пречистый», означает, что Аллах свободен от любых недостатков и несовершенств, дарует мир и безопасность», — пояснила она.
Таким образом, в традиционном приветствии заложен глубокий смысл: мусульмане желают друг другу благополучия и мира и одновременно вспоминают бога.
По традиции мусульманам рекомендуется быть щедрыми на приветствия, поскольку сам пророк Мухаммад говорил: «Наилучшее — если накормишь голодного, поприветствуешь и знакомых, и незнакомых».
Когда уместно говорить «ассаляму алейкум»
Это приветствие принято среди мусульман во всем мире и употребляется в повседневной жизни — при встрече, входе в дом, в начале беседы, в письмах и сообщениях, отметил Рушан Аббясов. Оно также произносится при входе в мечеть, а также при обращении к группам людей.
«Существует культурный обычай, кто должен первым произносить приветствие: младший — старшему, проходящий — сидящим, входящий — тем, кто уже внутри. Это — часть исламского этикета, демонстрирующая уважение, скромность и стремление к добрососедству», — рассказал председатель Духовного управления мусульман Московской области.
В каких случаях нежелательно говорить «салам алейкум»
Несмотря на то, что приветствие «салам алейкум» универсально, в некоторых случаях от него лучше воздержаться.
Культуролог Надежда Александрова также выделяет следующие запреты на приветствие:
- мужчинам запрещено приветствовать молодых женщин, незнакомых девушек;
- запрещено приветствовать человека, который принимает пищу;
- запрещено приветствовать фразой «ассаляму алейкум» человека, который совершает грех.
Приветствие как часть культуры
Салям — это больше, чем просто «здравствуйте», обратил внимание Рушан Аббясов. Это проявление веры, акт поклонения, часть культуры, где каждое слово несет духовную нагрузку. Даже в переписке, телефонных звонках или при входе в онлайн-собрания верующие часто начинают с этого приветствия, демонстрируя свою идентичность и стремление к добру.
В свою очередь Надежда Александрова обратила внимание, что в современном мире традиционное приветствие — это проявление вежливости и этикета, выражение дружелюбия. А еще «салам алейкум» подчеркивает этнокультурную и религиозную идентичность, особенно когда мусульмане встречаются в немусульманских странах.
Как реагировать православным христианам на исламское приветствие и можно ли на него отвечать, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.
«Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна, в которой разные народы разных религий существуют мирно. Понятное дело, что нельзя смешивать религии, нельзя говорить, что они про одно и то же: это не так. Мы верим, что истинное христианство и истинный Бог — это Иисус Христос, который стал человеком», — пояснил Николай Конюхов.
Как отметил священник, важно культурно, с любовью и добротой общаться с людьми другой веры.
При этом священник напомнил о том, что в исламе есть формула вероисповедания, произнося которую трижды, человек становится мусульманином. Вот ее христианину произнести невозможно. Кроме того, полная форма ответа на приветствие «салям алейкум» взята из Корана, и заигрывать с этим тоже не стоит.
«Мы как христиане можем тоже взаимно пожелать мира, но не стирая грань между религиями, а просто проявляя любовь и терпимость к представителям другой веры», — резюмировал Николай Конюхов.