Летний звездопад 2025: когда он начинается и где лучше его смотреть

Лето — идеальное время, чтобы любоваться не только рассветами и закатами. В конце июля небо устроит шоу, которое не купишь ни за какие деньги: звезды будто начнут падать с небес. На самом деле это метеоры из потока Южные дельта-Аквариды — один из самых эффектных летних звездопадов. Где и когда лучше всего наблюдать это завораживающее явление — в материале «Газеты.Ru».

Южные дельта-Аквариды — что это такое

Южные дельта-Аквариды — ежегодный метеорный поток, возникающий, когда Земля проходит через след из пылевых частиц и обломков комет Марсдена и Крахта. Эти частицы представляют собой крошечные фрагменты космического вещества, оставшиеся после разрушения их общего родительского тела. При входе в атмосферу Земли они разогреваются до экстремальных температур и сгорают, создавая короткие световые следы — метеоры, которые с поверхности планеты воспринимаются как падающие звезды.

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Радиант потока точка, из которой зрительно исходят метеоры расположен в созвездии Водолея, вблизи звезды Дельта. Поток делится на две ветви: южную и северную. Южная ветвь отличается большей активностью — во время пика можно зафиксировать в среднем до 15–20 метеоров в час, а в зените их около 18. Северная ветвь слабее и проявляется позже, в августе.

История наблюдений звездопада Впервые следы этого потока заметил в 1870 году британский астроном Г.Л. Тапман, зафиксировавший более 60 метеоров за несколько дней. В 1920–1930-х годах другие исследователи уточнили траекторию и радиант потока, а в 1950-х Мэри Алмонд определила орбиту метеорных частиц и подтвердила, что поток необычайно «растянут». Позже Гарвардский проект изучения метеоров показал: на траекторию Южных дельта-Акварид влияет Юпитер, который медленно «перетягивает» частицы своим гравитационным полем.



Когда можно увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды в 2025 году

Южные дельта-Аквариды активны каждый год с середины июля до середины августа, но их максимальная интенсивность наблюдается не сразу.

в ночь на 31 июля в 2025 году придется пик потока

Именно в этот период количество метеоров достигнет своего максимума — до 20–25 «падающих звезд» в час при благоприятных условиях наблюдения.

Начало активности потока уже фиксируется к середине июля, но в это время метеоров немного, а их яркость ниже. После пика поток постепенно ослабевает и окончательно сходит на нет к 23 августа.

В каких городах России виден звездопад Южные дельта-Аквариды

Южные дельта-Аквариды лучше всего наблюдать в Южном полушарии, но жители России тоже могут увидеть этот поток — особенно те, кто живет на юге страны, рассказала «Газете.Ru» научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Наилучшие условия будут у наблюдателей в Севастополе, Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде и республиках Северного Кавказа. Чем ближе к южным широтам, тем выше радиант поднимается над горизонтом, а значит, тем больше метеоров можно увидеть.

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Радиант потока Южных дельта-Акварид расположен в созвездии Водолея. В наших северных широтах при ясной погоде наилучшее время для наблюдения метеоров — перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение над горизонтом. В 2025 году условия для наблюдений отличные: в ночь максимума можно увидеть до 25 метеоров в час в зените. Растущая Луна, которая достигнет первой четверти 1 августа, не будет мешать сиянию метеоров. Фаина Рублева научный директор Московского планетария

В центральной полосе России поток тоже заметен, но гораздо слабее. Жители Москвы и области могут рассчитывать на несколько вспышек за ночь, однако для этого нужно выбрать правильное место: вдали от фонарей и городской засветки. В северных регионах страны Южные дельта-Аквариды практически незаметны — радиант остается слишком низко над горизонтом, а «падающие звезды» теряются в сумерках.

Помимо географии, важен и второй фактор — погода. Чистое, безоблачное небо и минимальный свет Луны в конце июля создадут идеальные условия для наблюдений в 2025 году.

Как наблюдать звездопад

Чтобы увидеть Южные дельта-Аквариды, не нужны телескопы или дорогое оборудование — достаточно выбрать правильные место и время. Астрономы советуют отправиться туда, где нет городской засветки: чем меньше фонарей и рекламных вывесок вокруг, тем больше метеоров удастся заметить. Оптимальны сельская местность, берег моря, поляна или возвышенность за пределами города.

Считается, что родительским телом дельта-Акварид является комета 96Р/Макхольца. Персеиды бывают белые, зеленоватые и желтые, а Южные дельта-Аквариды белые и не очень яркие. Для комфортных наблюдений лучше найти темное место с открытым горизонтом, смотреть в южном направлении, дать глазам привыкнуть к темноте и просто ждать: телескопы тут не нужны, важно лишь ясное небо и немного терпения. Фаина Рублева научный директор Московского планетария

Лучшее время наблюдений — предрассветные часы, примерно с 2:30 до 4:30. Именно тогда созвездие Водолея, где находится радиант потока, поднимается выше всего, а небо максимально темнеет. Ориентироваться стоит на юго-восточную часть неба: метеоры будут «вылетать» оттуда, хотя их яркие следы могут пересекать все небесное полотно.

Не менее важен для наблюдений комфорт. Ночью температура может опускаться, поэтому возьмите теплую одежду или плед, а чтобы «просмотр» не превратился в получасовую разминку для шеи — коврик или раскладной шезлонг. Телескопы здесь не помогут: поток широк, а метеоры пролетают слишком быстро. Лучше всего смотреть не в конкретную точку, а охватывать взглядом все небо.

И главное — запастись терпением. Южные дельта-Аквариды не «сыплются» как фейерверк, но каждая вспышка, прорезающая мрак ночи, стоит ожидания. Именно такие моменты и делают звездопады одним из самых завораживающих астрономических зрелищ.

Тем, кто хочет не только запомнить, но и запечатлеть метеоры, пригодится минимальный набор техники. Лучше всего использовать камеру с возможностью ручных настроек, штатив и широкоугольный объектив. Выдержка — от 15 до 30 секунд, ISO — выше среднего, чтобы уловить слабый свет метеоров. Смартфоны тоже могут справиться, но в режиме таймлапса. Важно, чтобы камера была направлена на юго-восточный сектор неба — именно там «зажигаются» Южные дельта-Аквариды.

Какие еще явления можно увидеть на небе летом в 2025 году

Южные дельта-Аквариды открывают сезон ярких летних метеорных потоков, но шоу на этом не заканчивается. Уже в августе небо приготовит еще один подарок — знаменитые Персеиды. Их называют «королями звездопадов»: поток стабильно активен весь месяц, а его пик в ночь на 13 августа превращает небо в почти непрерывный фейерверк.

close Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Персеиды отличаются от Акварид — это очень быстрые (около 60 км/с) и яркие белые метеоры, которые словно «прорезают» все небо, а не исходят из одной точки. Их радиант расположен в созвездии Персей, которое видно в северо-восточной части неба. Чтобы ориентироваться, можно найти созвездие Кассиопеи или яркую звезду Капеллу в созвездии Возничего.

Во время пика можно увидеть до 100 метеоров в час — это значит, что примерно каждую минуту-две небо будет «взрываться» новой вспышкой. Все это результат того, что Земля проходит через шлейф пылевых частиц, который оставила комета 109P/Свифта–Туттля. Хотя комета приближается к Солнцу лишь раз в 135 лет, ее след стал ежегодной августовской «метеорной рекой».