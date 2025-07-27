28 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 июля в России отмечают День Крещения Руси — 1037 лет назад князь Владимир отказался от язычества и сделал выбор в пользу православия. Профессиональный праздник сегодня у российских пиарщиков, а в Таиланде отмечают день рождения правящего монарха. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 28 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 июля

День Крещения Руси

Праздник приурочен к Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который отмечается 28 июля, согласно православному церковному календарю. Согласно «Повести временных лет», Владимир крестился в Херсонесе в 988 году. Принятие православия на Руси отсчитывают именно с этого года. Вернувшись в Киев, князь обратил в новую веру своих сыновей. Позже крестились бояре и другие приближенные к нему люди, а потом произошло массовое крещение горожан. Принятие христианства укрепило дипломатические и культурные отношения с Византией и прочими христианскими странами Западной Европы. На государственном уровне праздник впервые отметили в Российской империи в 1888 году при императоре Александре III. В 2025-м исполняется 1037 лет с принятия православия на Руси. В этот день проводят молебны и особые службы, устраивают крестные ходы.

Всемирный день борьбы с гепатитом

До 2011 года этот день отмечали 19 мая. Позже дату изменили на 28 июля в честь дня рождения Нобелевского лауреата Баруха Бламберга — ученого, которого наградили за открытие вируса гепатита B и исследования в области лечения этого заболевания. Каждый год 28 июля Всемирная организация здравоохранения и Международный альянс по борьбе с гепатитом проводят мероприятия, цель которых — распространение информации о способах профилактики, диагностики и лечения гепатита. Гепатит — это вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и протекающее в острой или хронической форме. По данным ВОЗ, 304 млн человек живут с хроническим гепатитом B и C — им заражаются при контакте с биологическими жидкостями больного человека. Чаще всего передача вируса происходит перинатальным путем от матери новорожденному ребенку.

День загадывания желаний

Загадывать желания очень полезно, так мы формулируем свою мечту и нащупываем средства для достижения желаемой цели. Чтобы загадать желание, нужно понять, чего по-настоящему хочется, а это не всегда просто. Когда человек ясно формулирует образ будущего, то абстрактное желание постепенно переходит в намерение, что позволяет мобилизовать волю и планомерно двигаться к результату. В каждом городе есть особые места, где можно загадать желание: скульптуры, натертые до блеска руками прохожих, или полные монеток фонтаны. День загадывания желаний нужен для того, чтобы отвлечься от сиюминутных забот и задуматься о том, чего действительно хочешь. Это поможет наметить правильный жизненный вектор и не сбиваться с пути.

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День PR-специалиста в России

Это профессиональный праздник тех, кто занимается созданием и поддержкой положительного имиджа компании или организации. В России пиарщики получили официальное признание как профессионалы 28 июля 2003 года, когда министром труда и социального развития было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР(Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов). Следует различать профессии рекламщика и PR-специалиста. Если первые занимаются маркетингом, то есть рекламой продукта или бренда, то специалисты по пиару являются профессионалами в области связей с общественностью.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 июля в других странах

День независимости — Перу. 28 июля 1821 года генерал Хосе Сан-Мартин провозгласил независимость Перу от Испании. Он был родом из Аргентины и всю жизнь боролся за независимость стран Южной Америки от испанского владычества. Заняв Лиму, столицу Перу, Сан-Мартин принял должность протектора, наделявшую его диктаторскими полномочиями. Но вскоре в Лиме вспыхнуло восстание против нового правителя, поэтому он был вынужден отказаться от власти и покинуть страну.

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День победы над фашизмом — Сан-Марино. 28 июля 1943 года в небольшой стране, которая территориально окружена Италией, состоялась народная демонстрация, требовавшая отставки профашистского правительства. Для создания новой власти была создана организация под названием Комитет свободы. На выборах в парламент Сан-Марино Комитет свободы одержал полную победу.

День рождения короля — Таиланд. Король Рама X (Маха Вачиралонгкорн) 28 июля отмечает свое 73-летие. В Таиланде его день рождения — государственный праздник и выходной. В этот день в Бангкоке у Большого королевского дворца и храма Изумрудного Будды проходят торжественные мероприятия. Сам Рама X посещает храмы, участвует в буддийских церемониях и принимает поздравления от подданных.

Религиозные праздники 28 июля

День памяти святого равноапостольного князя Владимира

Князь Владимир Святославич, крестивший Русь в 988 году, начал свое правление в Киеве как язычник. Однако казнь христиан Феодора и Иоанна заставила его усомниться в верности язычества. После бесед с проповедниками разных религий Владимир выбрал православие. Крестившись в Херсонесе, он вернулся в Киев, разрушил языческих идолов и массово крестил киевлян в Днепре. За годы своего правления он заложил основы единого государства, распространив православную веру по всей Руси. В XIII веке Владимир был причислен к лику святых равноапостольных, то есть почитается наравне с апостолами за обращение целого народа в христианство. В этот день в православных храмах проходят торжественные богослужения в его честь.

День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты

Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Рано овдовев, она воспитывала своего трехлетнего сына Кирика. Они жили в городе Иконии (ныне город Конья в Турции). Во время гонений на христиан императора Диоклитиана, Иулитта с трехлетним сыном и двумя верными рабынями ушла из города, оставив свой дом и имущество. Под видом нищей она сначала скрывалась, но около 305 года ее узнали, задержали и доставили в суд. Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо придерживалась христианства. Она отказалась принять язычество и была казнена вместе с сыном.

Народные праздники и приметы 28 июля

Кирик и Улита

На Руси говорили, что в день памяти христианских мучеников Кирика и Иулитты солнце светит особенно ярко. Женщины праздновали день Матушки Улиты, называли ее своей заступницей. В этот день запрещалось усердствовать в работе. Считалось, что солнечные лучи обладают сегодня целительной силой. По поверьям, в поле в этот день лучше не выходить, так как нечистая сила особенно бесчинствуют, когда на землю опускается нестерпимая жара.

Приметы

Утренний ливень предвещает солнечную погоду днем.

Сны в ночь на этот день помогут найти выход из трудностей.

Это хороший день, чтобы загадывать желания. Но просить о чем-то можно только для себя.

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Какие исторические события произошли 28 июля

1764 год — в Санкт-Петербурге заложен каменный Андреевский собор.

1847 год — Лондон получил статус города.

1851 год — впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.

1858 год — впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека.

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1862 год — в США началась золотая лихорадка.

1914 год — началась Первая мировая война.

1942 год — в связи с тяжелым положением советской армии на фронте был издан приказ № 227 — «Ни шагу назад!».

1980 год — Владимир Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, проститься с артистом пришли тысячи человек.

1992 год — образована поисково-спасательная служба МЧС России.

1995 год — город Бомбей переименован в Мумбаи.

Дни рождения и юбилеи 28 июля

В 1804 году родился Людвиг Фейербах — немецкий философ-материалист.

В 1806 году родился Александр Иванов — художник, создатель картины «Явление Христа народу».

В 1871 году родился Сергей Булгаков — русский философ, богослов.

В 1887 году родился Марсель Дюшан — французский художник, теоретик искусства.

В 1903 году родился Карл Поппер — австрийский философ, логик, создатель концепции открытого общества.

В 1954 году родился Уго Чавес — президент Венесуэлы (1999-2013).

В 1929 году родилась Жаклин Кеннеди — бывшая первая леди США и икона стиля, вдова Джона Кеннеди.

Кто отмечает день рождения

74 года исполняется Наталии Белохвостиковой — актрисе, известной по фильмам «Берег» и «Принцесса цирка».

73 года исполняется Махе Вачиралонгкорну — королю Таиланда.

56 лет исполняется Юлии Меньшовой — российской актрисе и телеведущей.

close Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, 2024 год Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press