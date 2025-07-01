2 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 июля отмечают Международный день собак и Всемирный день НЛО, а спортивных журналистов поздравляют с профессиональным праздником. В России день посвящен одной из главных сибирских рек. Согласно народным приметам, по сегодняшней погоде можно определить, какая будет зима. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 июля

Всемирный день НЛО

В это сложно поверить, но 2 июля — Всемирный день НЛО (World UFO Day). Дата связана с Розуэлльским инцидентом 1947 года — когда в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение загадочный объект, позже объявленный метеозондом, но породивший лавину конспирологических теорий. Фанаты «Звездных войн» и «Секретных материалов» собираются в этот день на тематические фестивали, конференции, флешмобы. И хотя официально «маленькие зеленые человечки» не подтверждены, этот праздник стал напоминанием о том, как сильно мы любим загадки космоса.

Международный день собак

Лаять от счастья четвероногим сегодня можно официально: 2 июля — Международный день собак. Праздник посвящен самым верным и преданным существам на планете. Появился он по инициативе зоозащитников, чтобы напомнить: собака — не игрушка, а полноценный член семьи. В этот день волонтеры по всему миру устраивают благотворительные акции, а приюты — дни открытых дверей. Главное напоминание: если вы решились завести собаку, берите не «по моде», а по любви — и обязательно учитывайте породу, характер и собственные возможности.

Международный день спортивного журналиста

В этот день в 1924 году в Париже была основана Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS), к этому событию и приурочен праздник. Профессия спортивного репортера — это не только про голы, очки и секунды, но и про скорость, аналитику и знание игры изнутри. Сегодня — отличный повод сказать «спасибо» всем, кто комментирует, пишет и рассказывает про спорт ярко, грамотно и с душой.

День реки Лены

Лена — одна из крупнейших и самых величественных рек Евразии. Она берет начало на Байкальском хребте и впадает в Северный Ледовитый океан, протянувшись почти на 4,5 тыс. км. Праздник подчеркивает значение реки для экологии, культуры и экономики Якутии и всего Востока России. В этот день проходят экологические акции, просветительские мероприятия, экскурсии и даже фольклорные праздники у берегов Лены.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 июля в других странах

День короля Улафа V — Норвегия. В Норвегии 2 июля вспоминают Улафа V, одного из самых уважаемых монархов XX века. Он правил с 1957 по 1991 год и был известен своей скромностью — передвигался на лыжах и метро, сам стоял в очереди в супермаркет, и всячески избегал пафоса. Улаф V стал символом единения нации и до сих пор пользуется огромной любовью норвежцев.

Сиенское Палио — Италия. В городе Сиена, что в Тоскане, 2 июля проходят знаменитые скачки Палио ди Сиена. Это не просто гонка, а настоящее театрализованное шоу с флагами, шествиями, костюмами и ритуалами, уходящими в XIII век. 10 наездников, представляющих разные районы города (контрады), мчатся по центральной площади на лошадях без седел. Это событие собирает тысячи туристов и вызывает бурю эмоций, почти как финал Лиги чемпионов.

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День осведомленности о выгорании — Великобритания. Во многом благодаря пандемии COVID-19 в Великобритании появился День осведомленности о профессиональном выгорании. Цель — напомнить, что усталость, апатия и потеря мотивации — это не проявление лени, а сигнал организма, требующий внимания. На предприятиях в этот день проводят тренинги, семинары и даже вводят «день тишины» — без совещаний и дедлайнов.

День забывчивости — США. А вот в США сегодня официально разрешено все забыть — отмечается National I Forgot Day. Это ироничный праздник для тех, кто забыл чей-то день рождения, не отправил письмо или не сдал отчет. День придумала жительница Мичигана Гвендолин Диас в начале 2000-х. С тех пор люди по всей стране используют 2 июля как повод без зазрения совести сказать: «извини, совсем из головы вылетело».

Религиозные праздники 2 июля

День памяти апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

2 июля православная церковь чтит апостола Иуду Иаковлева, которого также называют Фаддеем, — но не путать с другим Иудой, тем самым Искариотом. Это совсем другой человек: он не предавал, а, наоборот, проповедовал. В Евангелии он упоминается как брат Иисуса — по плотской линии, то есть, скорее всего, двоюродный брат (сын Иосифа от первого брака). Иуда Иаковлев — один из двенадцати апостолов. Его путь после вознесения Христа пролегал через Месопотамию, Сирию и Аравию. Проповедовал он среди язычников, нередко подвергаясь гонениям. Историки церковной традиции считают, что он закончил жизнь мученически — был убит за проповедь христианства.

Память преподобного Паисия Великого

Также 2 июля вспоминают преподобного Паисия Великого, одного из самых почитаемых подвижников египетской пустыни IV века. Он родился в благочестивой христианской семье и с юности стремился к отшельнической жизни. Уже подростком он ушел в монастырь, где стал учеником знаменитого святого Памва, а позже — одним из основателей духовной традиции египетского монашества. Паисий прославился строгим аскетизмом: жил в пещере, питался скромно, большую часть времени проводил в молчании и молитве. Считается, что он был наделен даром прозорливости и чудотворения — исцелял больных, предсказывал события, общался с ангелами и даже удостоился видения Бога.

2 июля Русская православная церковь также чтит: • память святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского;

• память преподобного Варлаама Важского, Шенкурского;

• память мученика Зосимы Аполлониадского;

• память преподобного Иоанна Отшельника, Палестинского.



Католическая церковь 2 июля вспоминает:

• мучеников Аверо и Атома.

close Илья Наймушин/РИА Новости

Народные праздники и приметы 2 июля

Зосима и Иов

В народном календаре 2 июля — день Зосимы-пчельника и преподобного Иова. В старину верили, что сегодня пчелы особенно активны, а мед, собранный в это время, обладает особыми целебными свойствами. Бортники осматривали ульи, ставили новые ловушки для роев, а хозяйки готовили медовые настои и угощения. Считалось, что если сегодня идет дождь — зима будет снежной.

Приметы

Если на Зосиму ясно и сухо — к богатому урожаю хлеба.

Утренний туман над рекой — к солнечным дням.

Если пчелы «сидят на летке» и не летают — возможен дождь.

Начал линять скот — к скорому похолоданию.

Какие исторические события произошли 2 июля

1499 год — Америго Веспуччи достиг северного побережья Южной Америки и открыл дельту Амазонки. Это стало важной вехой в освоении Нового Света.

1668 год — началась семилетняя осада царскими войсками Соловецкого монастыря, монахи которого отказались принимать реформы патриарха Никона — веха в истории раскола в Русской церкви.

1776 год — второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Так началась история независимых США.

1798 год — Наполеон высадился в Александрии с Египетской экспедицией. Это стало началом масштабного военного и научного похода Франции в Африку.

1800 год — принят акт об унии Великобритании и Ирландии. Образовано Соединенное королевство Великобритании и Ирландии.

1860 год — основан город Владивосток. Сегодня — крупнейший российский порт на Тихом океане и стратегическая точка Дальнего Востока.

1900 год — первый полет дирижабля «Цеппелин» LZ-1. Началась новая эпоха в авиации — воздушных кораблей и жестких аэростатов.

1910 год — в ресторане «Эрмитаж» (Москва) состоялось учредительное собрание Московской футбольной лиги. Начало организованного футбола в столице.

1924 год — создана Международная ассоциация спортивной прессы — организация, объединяющая журналистов из более чем 160 стран.

1937 год — Политбюро дало старт массовым репрессиям, одобрив телеграмму об учете и расстрелах вернувшихся «кулаков» и «уголовников». Начался Большой террор.

1941 год — открыта первая очередь московского аэропорта Внуково. Сегодня это один из главных воздушных хабов страны.

1947 год — произошло знаменитое крушение воздушного объекта в Розуэлле. Инцидент до сих пор окружен легендами и теориями заговора.

1947 год — в СССР вышла музыкальная комедия «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым — легендарная лента советского кинематографа.

1964 год — президент США Линдон Джонсон подписал Акт о гражданских правах. Закон положил конец расовой сегрегации в стране на официальном уровне.

1976 год — произошло официальное воссоединение Северного и Южного Вьетнама, образована Социалистическая Республика Вьетнам, столица — Ханой.

1983 год — опубликовано резонансное открытое письмо академиков против Андрея Сахарова. Один из символов давления на инакомыслящих в позднем СССР.

1990 год — начал работу XXVIII съезд КПСС. Последний в истории партии — спустя год СССР прекратит свое существование.

2002 год — Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. За 14 дней он преодолел 31 тыс. км.

2008 год — после шести лет плена в джунглях отрядов ФАРК освобождена Ингрид Бетанкур — кандидат в президенты Колумбии. Спецоперация стала международной новостью №1.

close «Вскрытие пришельца» — инсталляция в Розуэлльском музее НЛО Alex Milan Tracy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дни рождения и юбилеи 2 июля

В 1714 году родился Кристоф Виллибальд Глюк — немецкий композитор, реформатор оперы и автор шедевра «Орфей и Эвридика».

В 1775 году родилась Надежда Пушкина (урожденная Ганнибал) — мать русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В 1839 году родился Константин Маковский — один из самых известных русских художников-передвижников. Автор парадных исторических полотен и жанровых сцен.

В 1877 году родился Герман Гессе — немецкий писатель, автор «Степного волка» и «Игры в бисер», лауреат Нобелевской премии по литературе (1946).

В 1903 году родился Улаф V — король Норвегии, символ национального единства, правивший страной с 1957 по 1991 год.

В 1904 году родился Рене Лакост — французский теннисист и основатель бренда Lacoste. Его фирменный крокодил стал символом спортивного шика.

В 1925 году родился Патрис Лумумба — первый премьер-министр независимого Конго и герой антиколониальной борьбы, имя которого носил Университет дружбы народов.

Кто отмечает день рождения

97 лет исполняется Татьяне Пилецкой — актрисе театра и кино, звезде фильмов «Укрощение строптивой» и «Капитанская дочка».

78 лет исполняется Алексею Граббе — российскому актеру, известному по ролям в кино и на сцене Театра Маяковского, заслуженному артисту России.

69 лет исполняется Джерри Холл — американской модели и актрисе, долгое время — музe и спутнице Мика Джаггера, позже — супруге медиамагната Руперта Мердока.

64 года исполняется Александру Роднянскому (признан в РФ иностранным агентом) — продюсеру фильмов «Нелюбовь», «Вторжение» и сериалов «Домашний арест», «Слуга народа». Одному из влиятельнейших деятелей кинобизнеса постсоветского пространства.

47 лет исполняется Диане Гурцкая — слепой певице, заслуженной артистке России и общественному деятелю.

43 года исполняется Елке (Елизавете Иванцив) — украинской и российской певице с узнаваемым голосом и хитом «Прованс». Ее песни — на стыке поп- и инди-музыки.

43 года исполняется Алене Водонаевой — телеведущей, блогеру и писательнице, прославившейся в реалити «Дом-2» и позже ставшей автором резонансных постов о политике и обществе.

35 лет исполняется Марго Робби — австралийской актрисе, звезде фильмов «Волк с Уолл-стрит», «Я, Тоня» и «Барби». Обладательнице номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус».