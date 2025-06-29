30 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

В последний день июня в мире отмечают День астероида, приуроченный к падению в Сибири Тунгусского метеорита. В России чествуют экономистов и поздравляют с днем рождения одну из главных героинь русских сказок — Бабу Ягу, а в Китае просят благосклонности у Небесного владыки. Согласно славянским народным приметам, гром без дождя в этот день не сулил ничего хорошего. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 июня

Международный день астероида

Дата, которая напоминает нам, что космос не так далек, как кажется. В этот день в 1908 году в районе сибирской реки Подкаменная Тунгуска произошел самый мощный в новейшей истории взрыв, вызванный падением космического тела — Тунгусского метеорита. Больше века спустя дата стала поводом задуматься о безопасности планеты и внимательнее приглядеться к небесным телам, которые пролетают слишком близко. Праздник был учрежден ООН в 2016 году по инициативе астрономов, космонавтов и ученых.

close 174202 26.04.1980 Алмазо-графитовые сростки с места падения Тунгусского метеорита на реке Подкаменная Тунгуска в районе поселка Ванавара в Красноярском крае, 1980 год Василий Литош/РИА Новости

Международный день парламентаризма

Цель праздника, учрежденного ООН в 2018 году, — напомнить о значении открытого, честного и эффективного парламента в жизни общества. 30 июня 1889 года была основана Межпарламентская союзная ассамблея — старейшая международная структура, объединяющая законодательные органы разных стран. Этот день — не только повод поздравить депутатов (если у кого-то есть любимый), но и возможность задуматься, как работает система сдержек и противовесов в государстве.

День экономиста в России

Если у вас в окружении есть человек, который может рассказать про инфляцию увлекательнее, чем экскурсовод про древности, — сегодня его день. 30 июня в России отмечается День экономиста — неофициальный профессиональный праздник (экономистов в России чествуют дважды в год, вторая, официальная дата — 11 ноября) всех, кто связан с анализом, прогнозами и финансами. Почему именно эта дата? В 1765 году в Москве открылась первая в стране кафедра политической экономии при Императорском Московском университете. С тех пор прошло много кризисов и реформ, но суть осталась: экономика — это не только про цифры, но и про здравый смысл, устойчивое развитие и то, как на самом деле устроен мир.

День рождения Бабы Яги

Сказочная старушка, живущая в избушке на курьих ножках, 30 июня принимает поздравления. На эту дату выпадает неофициальный, но полюбившийся многим День рождения Бабы Яги — персонажа, который пугает, веселит и завораживает одновременно. Праздник придумали энтузиасты фольклора и музейные работники, чтобы сохранить интерес к славянским сказкам и мифологии. Баба Яга — не только злая колдунья. Она и мудрая хранительница леса, и проводница между миром живых и мертвых. В разных версиях сказок она то помогает Иванушке, то наказывает лентяев, то выдает задания с подвохом. В этот день в музеях, детских библиотеках и этнопарках проводятся спектакли, квесты и тематические экскурсии. А кое-где даже пекут пироги с необычной начинкой и зовут Ягу в гости — в роли аниматора, конечно.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 июня в других странах

Чествование Небес (Тянь-куан цзе) — Китай. В китайском традиционном календаре в этом году на 30 июня выпадает один из дней почитания Небес, известный как Тянь-куан цзе. Это не государственный праздник, а скорее философско-религиозный обряд, тесно связанный с учением даосизма и символизирующий гармонию между небесным и земным мирами. В такие дни жители Китая выражают благодарность силам природы, обращаются к Небу за защитой и гармонией, а также совершают подношения духам и предкам. Ритуалы «небесного чествования» варьируются от провинции к провинции. Где-то в этот день поджигают ароматические палочки и вывешивают бумажные фонари, где-то организуют парады в честь Небесного владыки.

День наблюдения за метеорами — США. Если вы мечтали смотреть на звезды и не чувствовать себя бесполезным романтиком, — в США для этого есть официальный повод. 30 июня здесь отмечают День наблюдения за метеорами — праздник, для отмечания которого нужно только чистое небо и немного терпения. Идея проста: отложите гаджеты, выйдите на улицу и поднимите голову. В этот день астрономы-любители и просто небезразличные к космосу американцы устраивают ночные вылазки на природу, чтобы понаблюдать за теми самыми «падающими звездами».

close Emrah Gurel/AP

Святое Сердце — Колумбия. Праздник Святого Сердца Иисуса Христа — важная дата в католической традиции, символизирующая любовь, милосердие и жертвенность. Празднуют его не только в Колумбии, но именно в этой стране торжество имеет статус государственного, что подчеркивает глубокую религиозную культуру.

Религиозные праздники 30 июня

День мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Это день, посвященный памяти трех святых братьев-мучеников, пострадавших за веру во Христа. Мануил, Савел и Исмаил происходили из знатного персидского рода и были послами персидского царя Алмундира к римскому императору Юлиану Отступнику. Когда император потребовал от них участия в языческих жертвоприношениях, они отказались, так как это противоречило их вере. За это их подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Их тела были погребены христианами, а позже мощи перенесены в Константинополь. В православной традиции братьев почитают как небесных заступников, а также как пример стойкости в исповедании христианства.

30 июня Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Аверкия Северовостокова, пресвитера;



• преподобноисповедника Максима (Попова), иеромонаха;



• мученицы Пелагии Балакиревой.

Народные праздники и приметы 30 июня

Мануйло и Савелий

В народном календаре день, когда церковь почитает святых Мануила, Савела и Исмаила, называли просто — Мануйло и Савелий и связывали его, как ни странно, с бурей. Считалось, что если в этот день небо хмурится, то лето будет грозовым, а урожай — скромным. Крестьяне наблюдали за ветром, небом и поведением птиц. Если с утра было тихо и солнечно, день считался удачным для начала жатвы. А вот если гром гремел без дождя — ждали бед. В некоторых деревнях было принято обходить поле с молитвами, чтобы уберечь посевы от молний и града.

Приметы

Гром без дождя — к сильному ветру и засушливому июлю.

Паук плетет паутину с утра — к хорошей погоде.

Много росы на траве — к ясному дню.

Ласточки летают низко — к дождю.

Пчелы с самого утра активны — будет жарко и сухо.

Какие исторические события произошли 30 июня

1520 год — отступление испанских конкистадоров из ацтекского Теночтитлана, вошедшее в историю как «Ночь печали» (Noche Triste).

1736 год — снятие турецкой осады Азова и окончательное присоединение города к России.

1810 год — Наполеон аннексировал Голландию и включил ее в состав Французской империи.

1889 год — на Парижской мирной конференции основан Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация.

1894 год — в Лондоне торжественно открыт знаменитый Тауэрский мост.

1905 год — Альберт Эйнштейн опубликовал статью с изложением Специальной теории относительности.

1908 год — над Сибирью пролетел и взорвался Тунгусский метеорит — крупнейшее зарегистрированное столкновение Земли с космическим телом в новейшей истории.

1934 год — в Германии началась «Ночь длинных ножей»: массовые расправы СС над руководством штурмовых отрядов СА.

1936 год — опубликован первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

1948 год — в США официально объявлено о создании транзистора — изобретения, положившего начало современной электронике.

1971 год — трагедия космического масштаба: при возвращении на Землю погиб экипаж советского корабля «Союз-11».

1972 год — в мировое время впервые добавлена високосная секунда (23:59:60) для синхронизации астрономического и атомного времени.

1974 год — советский артист Михаил Барышников во время гастролей в Канаде принял решение не возвращаться в СССР.

1989 год — восстановлено членство Александра Солженицына в Союзе писателей СССР.

1996 год — Германия выиграла чемпионат Европы по футболу, победив Чехию в финале (2:1).

2004 год — мировая премьера фильма «Человек-паук 2» — одного из самых успешных супергеройских блокбастеров нулевых.

Дни рождения и юбилеи 30 июня

В 1884 году родилась Александра Толстая — младшая дочь Льва Толстого, мемуаристка и хранительница его наследия.

В 1891 году родился Стэнли Спенсер — английский художник, известный своими религиозно-сюрреалистическими картинами.

В 1901 году родился Вилли Саттон — легендарный американский грабитель банков, знаменитый своей фразой: «Потому что там деньги».

В 1914 году родился Владимир Челомей — выдающийся советский ученый, конструктор боевых межконтинентальных баллистических ракет, а также крылатых ракет и космически аппаратов.

Кто отмечает день рождения

close Майк Тайсон PPE/Global Look Press

68 лет исполняется Сильвио Орландо — итальянскому актеру, известному по роли кардинала Войелло в сериале «Молодой Папа».

66 лет исполняется Винсенту Д'Онофрио — американскому актеру, звезде сериала «Закон и порядок: Преступное намерение».

62 года исполняется Ингви Мальмстину — шведскому гитаристу-виртуозу, одному из пионеров неоклассического метала.

59 лет исполняется Майку Тайсону — американскому боксеру, одному из самых ярких чемпионов супертяжелого веса в истории.

56 лет исполняется Анастасии Немоляевой — актрисе и дизайнеру, известной по роли Кати в фильме «Курьер».

50 лет исполняется Ральфу Шумахеру — немецкому автогонщику, бывшему пилоту Формулы-1 и брату Михаэля Шумахера.

43 года исполняется Лиззи Каплан — американской актрисе, сыгравшей в сериале «Мастера секса».

42 года исполняется Шерил Коул — британской певице, бывшей участнице группы Girls Aloud и звезде британской поп-сцены.