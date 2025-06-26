27 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 июня в мире отмечают день рождения банкомата и поздравляют предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес. Профессиональный праздник в этот день у рыбаков. Жители Таджикистана отмечают очередную годовщину окончания гражданской войны в их стране. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 27 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 27 июня

Всемирный день рыболовства

Праздник был учрежден в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства. Цели праздника: отметить вклад рыбаков и рыбоводов в обеспечение продовольственной безопасности и экономического развития. В этот день принято поздравлять сотрудников рыбной инспекции, предприятий по добыче и переработке рыбы, экипажи судов, ведущих промысловую добычу, студентов и преподавателей профильных учебных заведений, а также всех, кто не представляет своей жизни без удочки.

День микро-, малых и средних предприятий

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы напомнить, насколько большой вклад малый и средний бизнес вносит в экономику всего мира. К микро-, малым и средним предприятиям относят организации, в которых работает менее 250 человек. Их виды деятельности могут быть абсолютно разными: торговля, услуги, производство, инновации и так далее. К таким предприятиям в мире относится около 90% всех компаний, в которых занято приблизительно 70% трудоспособного населения. Именно этот бизнес дает 50% мирового ВВП. Если среди ваших друзей и знакомых есть бизнесмены, сегодня хороший повод, чтобы поздравить их и поблагодарить за смелость в ведении своего дела.

close Мария Девахина/РИА Новости

Международный день слепоглухого человека

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27 июня Международным днем слепоглухоты, так как в этот день в 1880 году родилась американская писательница и активистка Хелен Келлер. В возрасте 19 месяцев она полностью лишилась слуха и зрения в результате заболевания, которое педиатры тогда классифицировали как «воспаление мозга». Вопреки физическим недостаткам, Келлер смогла получить образование, стать писательницей и посвятить жизнь борьбе за права незрячих и глухих людей. За свои заслуги в 1964 году она была награждена Президентской медалью Свободы. Благодаря пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» ее образ закрепился в массовой культуре.

День рождения банкомата

Первый банкомат по выдаче наличных денег был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне в банке Barclays. Этой идее мы обязаны шотландцу Джону Шепарду-Баррону. Однажды он не смог снять деньги со своего счета из-за того, что отделение банка было закрыто. Тогда Джон решил, что нужна машина, которая бы выдавала наличные в любое время суток. Первый банкомат представлял собой металлическое устройство в бронированном корпусе под названием ATM (Automated Teller Machine), то есть автоматический кассир. Первоначально ATM выдавал купюры не по привычной нам пластиковой карте, а в обмен на специальный ваучер, который надо было заранее получить у банковского служащего.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 июня в других странах

День лука — США. День, когда практически неприлично говорить: «Мне, пожалуйста, этот салат, но без лука». Не будь этого овоща, многие привычные блюда имели бы совершенно другой вкус, а мы лишились бы целого набора полезных микроэлементов. В США в честь Дня лука проводятся фестивали, в которых участвуют выращивающие его фермерские хозяйства.

close Anton Dios/Shutterstock/FOTODOM

День национального единства — Таджикистан. Праздник учрежден в 1998 году указом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Дата была установлена после продолжительной гражданской войны, которая завершилась подписанием документа «Общее соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане» 27 июня 1997 года в Москве. Противостояние длилось более пяти лет. Оно проходило между сторонниками центральной власти и группировками таджикской оппозиции.

Религиозные праздники 27 июня

День памяти пророка Елисея

Пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры в поселении Авелмаум близ реки Иордан. По легенде, к служению его призвал пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, который живым вознесся на небо. Елисей стал свидетелем того, как Илия взошел на огненную колесницу, после чего подобрал плащ учителя, с которым получил его дар и силу. Елисей пророчествовал следующие 65 лет при шести израильских царях: от Ахаза до Иоаса. Пророк обличал их лицемерие и склонность к идолопоклонству. Ему приписывают многочисленные чудеса: по преданию, Елисей очистил непригодную для питья воду из Иерихонского источника, избавил вдову от голодной смерти тем, что масло в ее сосуде чудесным образом умножалось. Умер провидец в глубокой старости, в возрасте 100 лет в Самарии. По преданию, в IV веке император Юлиан Отступник приказал сжечь мощи святого Елисея, однако верующие спасли останки и перевезли часть из них в Александрию.

Народные праздники и приметы 27 июня

Елисей Гречкосей

На Руси на Елисея продолжали сажать позднюю гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы семена проросли быстрей. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды. В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. На Руси с Елисеем Гречкосеем связывали множество суеверий и ограничений. Жители деревень в праздник старались не залеживаться в кровати и начинали работу почти сразу после пробуждения. Согласно поверьям, тот, кто будет лениться, навлечет на себя гнев пророка Елисея.

Приметы

Много комаров — к хорошему урожаю ягод, а мошкары — к грибам.

Рыба резвится в реке или утки затихли — будет гроза.

Чайки сели на воду — к хорошей погоде.

Какие исторические события произошли 27 июня

1615 год — в Европу впервые импортирован чай.

1754 год — императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.

1865 год — в России основано Министерство путей сообщения.

1905 год — на борту броненосца «Потемкин» началось революционное восстание.

1931 год — в США запатентован первый вертолет.

1967 год — в Англии начал работать первый в мире банкомат.

Дни рождения и юбилеи 27 июня

В 1682 году родился Карл XII — король Швеции, проигравший Петру I битву под Полтавой.

В 1880 году родилась Хелен Келлер — слепоглухая американская писательница.

В 1940 году родился Борис Хмельницкий — советский и российский актер, секс-символ 80-х.

Кто отмечает день рождения

70 лет исполняется Изабель Аджани — актрисе, легенде французского кино.

59 лет исполняется Джей Джей Абрамсу — американскому режиссеру и продюсеру.

59 лет исполняется Виктору Дробышу — российскому композитору и музыкальному продюсеру.

50 лет исполняется Тоби Магуайру — американскому актеру, известному по роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми.

48 лет исполняется Ирине Тоневой — российской певице.