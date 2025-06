25 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 25 июня

Всемирный день The Beatles

В этот день в 1967 году группа The Beatles приняла участие в шоу «Би-би-си» «Наш мир» и впервые исполнила песню «All You Need Is Love» для международной аудитории. Квартет стал первым музыкальным коллективом, выступление которого по спутниковому телевидению транслировали на весь мир. Благодаря этому их увидели почти 400 млн зрителей. Идея создания специального праздника принадлежит поклоннице ливерпульской четверки Фейт Коэн, которая называет памятный день благодарностью участникам рок-группы за те ценности и идеи, которые они воспевали в своих композициях.

Международный день моряка (День мореплавателя)

Профессиональный праздник моряков гражданского и торгового флота отмечается ежегодно 25 июня с 2010 года. Тогда резолюцию об учреждении торжества подписали в ООН страны, входящие в Международную морскую организацию. Этот день служит напоминанием о вкладе моряков в международную торговлю и мировую экономику. Кроме того, праздник посвящен борьбе с пиратством. На сегодняшний день это главное зло для гражданского флота. Праздник отмечают работники торговых судов, портов, их родственники, друзья и знакомые.

close Корабли на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке, 25 июля 2021 года Ильдус Гилязутдинов/РИА «Новости»

Всемирный день витилиго

Витилиго — это заболевание кожи, при котором на отдельных участках исчезает пигмент меланин, образуя белые пятна. Оно может возникнуть в любом возрасте и плохо поддается лечению. Причины витилиго до конца не изучены, но провоцирующими факторами могут быть стресс, наследственность, нарушения иммунитета. Задача этого дня — повысить осведомленность общественности об заболевании и поддержать страдающих от него людей по всему миру. Дата также связана с памятью о Майкле Джексоне, который страдал от витилиго до своей смерти 25 июня 2009 года.

День дружбы и единения славян

Этот праздник появился вскоре после распада СССР, когда возникла потребность напомнить славянским народам об их общих корнях, культуре и многовековой истории. Идею его создания предложили Россия и Белоруссия: они первые подписали соглашения о равном взаимодействии, а затем создали Союзное государство. В этот день проводят торжественные и образовательные мероприятия, которые направлены на сохранение и возрождение славянских традиций. К этой дате приурочены фестивали, концерты, тематические встречи, где можно узнать о самобытных традициях и культурных особенностях славянских народов.

close polerusskoe.ru

День работника статистики в России

Праздник был учрежден в 2014 году приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Дату приурочили к историческому событию: 25 июня 1811 года император Александр I подписал манифест о создании министерства полиции, при котором было сформировано статистическое отделение. День работника статистики отмечают сотрудники Росстата, аналитики, работники частных статистических организаций. К торжеству присоединяются преподаватели статистики и студенты, которые хотят связать свою жизнь с этой сферой деятельности.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 июня в других странах

День государственности — Словения. Праздник отмечается ежегодно 25 июня в память о провозглашении независимости Словении и ее выходе из состава Югославии в 1991 году. Тогда Белград отказался признавать независимость страны и ввел войска: так началась десятидневная война, закончившаяся победой Словении и признанием ее суверенитета.

День независимости — Мозамбик. В этот день в 1975 году Мозамбик обрел независимость от Португалии. Диктатуру колониальных властей удалось свергнуть членами организации «Фронт освобождения Мозамбика». Известно, что ощутимую помощь в освободительной борьбе ей оказывал СССР.

Религиозные праздники 25 июня

День памяти преподобного Петра Афонского

Петр Афонский — христианский подвижник, родившийся в VII веке в Византии. Будучи греческим военачальником, попал в плен к сирийцам. В заточении дал обет принять монашество. Был чудесно освобожден благодаря молитвам к святому Николаю Чудотворцу. Постригшись в Риме, по велению Богородицы поселился на горе Афон, где 53 года провел в полном одиночестве, питаясь небесной манной. Перед кончиной встретился охотнику, ставшему свидетелем его праведной смерти. Считается одним из первых известных афонских отшельников, с его именем связано особое покровительство Божией Матери Святой Горе.

Народные праздники и приметы 25 июня

День Петра Солнцеворота

«Солнцеворот вершит поворот», — говорили наши предки в этот день. На Руси Петра Афонского прозвали Солнцеворотом, поскольку со времени его почитания дни становятся короче, а ночи — длиннее. В этот день было принято благодарить небесное светило за тепло и свет. Также Петра называли Рыболовом. 25 июня ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Кроме того, на Петра наблюдали природные знамения. Если 25 июня была ясная погода, то ожидали успешного покоса, а если шел дождь, то ждали ненастья на сенокос.

Приметы

Если 25 июня — дождь, то и во время сенокоса ждать ливня.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.

Если гуси и утки во время плавания часто ныряют и бьют крыльями по воде, ждать ненастья.

Какие исторические события произошли 25 июня

1927 год — в СССР запатентован прибор для записи звука на кинопленку.

1935 год — в Париже основана Международная ассоциация писателей.

1946 год — СССР вступил в Международную федерацию футбола.

1951 год — на CBS впервые была показана цветная коммерческая телепередача.

1957 год — изобретена «летающая тарелка» или фрисби.

1966 год — успешно запущен первый советский метеоспутник «Космос-122».

1967 год — группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.

1998 год — представлена операционная система Windows 98.

Дни рождения и юбилеи 25 июня

В 1903 году родился Джордж Оруэлл — британский писатель и журналист, автор антиутопии «1984».

В 1937 году родился Альберт Филозов — советский и российский актер («Вам и не снилось...», «Тегеран 43»).

В 1943 году родился Владимир Толоконников — советский и российский актер, наиболее известный по роли Шарикова в «Собачьем сердце».

Кто отмечает день рождения

64 года исполняется Тимуру Бекмамбетову — казахскому и российскому кинорежиссеру, снявшему «Ночной дозор» и спродюсировавшему «Елки».

50 лет исполняется Владимиру Крамнику — российскому шахматисту, гроссмейстеру.

43 года исполняется Михаилу Южному — российскому теннисисту, двукратному обладателю Кубка Дэвиса.

31 год исполняется Егору Криду — российскому певцу.