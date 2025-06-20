20 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 июня в России поздравляют с профессиональным праздником специалистов минно-торпедной службы ВМФ. В мире — борются за права беженцев и слонов в зоопарках. Коренные народы Новой Зеландии отмечают Новый год. По славянским поверьям сегодня можно купаться в реках и прудах, не опасаясь русалок. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 20 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 июня

Всемирный день беженцев



Праздник учредила ООН , чтобы обратить внимание на проблемы беженцев по всему миру и отдать дань стойкости тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Дата выбрана в честь принятия Конвенции о статусе беженцев в 1951 году. В документе говорится, что государства не будут высылать или возвращать беженцев туда, где их жизням грозит опасность из-за религии, гражданства, политических убеждений или принадлежности к меньшинствам.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России



Праздник посвящен морякам, которые отвечают за обслуживание и применение морского минного оружия. Его дата связана с историческим событием: во время Крымской войны 1853-1856 годов англо-французская эскадра вошла в Финский залив для атаки военных баз России. Тогда моряки использовали минное оружие и успешно защитили Кронштадт . В память о первом успешном применении минного оружия в 1996 году приказом Главнокомандующего ВМФ России учредили профессиональный праздник.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках



Международная акция, призванная обратить внимание на условия содержания слонов в неволе. Часто зоопарки, особенно небольшие, не могут обеспечить этим животным нормальные условия, что приводит к стрессу, болезням и сокращению жизни. Этот день напоминает, что слоны — не развлечение для людей, а умные, чувствительные существа, заслуживающие этичного обращения. Конечная цель сегодняшней даты — освободить животных из неволи.

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Всемирный день Wi-Fi



Еще 20 лет назад можно было только мечтать о постоянном доступе к стабильному интернету, а современный городской житель не проводит без него и дня. Интернет не только развлекает играми и смешными видео, а помогает расширить кругозор и углубить знания. Всемирный день Wi-Fi был учрежден альянсом Wireless Broadband (WBA) при поддержке крупных IT-компаний в 2016 году. Его цель — привлечь внимание к проблеме цифрового неравенства и расширить доступ к беспроводному интернету по всему миру. Ведь сегодня в бедных странах до 80% домохозяйств не подключены к всемирной сети.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 июня в других странах

День работников газового хозяйства — Азербайджан. В Азербайджане газовая отрасль считается одной из ключевых для экономики страны, в ней задействованы десятки тысяч человек, и сегодня все они принимают поздравления.

День национального флага — Аргентина. Дата праздника учреждена ко дню смерти национального героя Аргентины, генерала Мануэля Бельграно, жившего в XIX веке. Он предложил эскиз флага страны в виде трех равных полос: светло-голубые снизу и сверху, и белая посередине. В 1818 году на полотно добавили «майское солнце», его можно увидеть и на флаге Уругвая.

Матарики — Новая Зеландия. Так называется Новый год на языке маори, но его празднуют не так, как мы привыкли. В ночь на Матарики жители собираются вместе, чтобы увидеть скопление и первый восход Плеяд в ночном небе. По звездам определяли, каким будет наступающий год: если звезды светили ярко, будущее будет хорошим. А если звезды были тусклыми, то и год обещал быть тяжелым. Традиция сохранилась по сей день: в зависимости от увиденного принято строить планы на ближайший год. В праздник дома украшают поделками из бумаги в виде звезд. В древности богам приносили фрукты и другие плоды в качестве подношения, а теперь их ставят на праздничный стол.

close Cветовое шоу в честь Матарики в Крайстчерче, Новая Зеландия Walter/XinHua/Global Look Press

Религиозные праздники 20 июня

День памяти Варлаама Хутынского

Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке. Он был сыном знатного новгородца и в юности принял постриг в Лисичьем монастыре. Позже Варлаам поселился в урочище под названием Хутынь недалеко от Новгорода. Варлаам много трудился: рубил лес, пилил дрова и пахал землю. Он строго постился и много молился. Слухи о Варлааме разошлись быстро, и к нему начали приходить желающие разделить подвиги новгородцы. Варлаам принимал всех желающих, наставлял и предостерегал от лжи и зависти. Вскоре Варлаам построил в Хутыни церковь, которую освятили в честь Преображения Господня. Уже на исходе жизни Варлаам увидел священноинока Антония, который прибыл к нему по Божьей воле. Преподобный передал Антонию управление церковью и скончался в 1192 году.

20 июня Русская православная церковь также чтит память: • Собор святых Ивановской митрополии;

• мученика Феодота Анкирского;

• праведного Павла Таганрогского;

• священномученика Маркеллина, папы Римского, мучеников Клавдия, Кирина и Антонина;

• мучениц Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской;

• священномучеников Маркелла, папы Римского, Сисиния и Кириака, диаконов, мучеников Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии царевны;

• священномучеников Андроника, архиепископа Пермского, Александра Осетрова, Валентина Белова, Вениамина Луканина, Виктора Никифорова, Александра Махетова, Павла Аношкина, Владимира Белозерова, Игнатия Якимова, Михаила Денисова, Николая Онянова, Павла Кунгурского, Александра Преображенского, Николая Рождественского, Николая Конюхова, пресвитеров, Григория Смирнова, диакона, и мучеников Афанасия Жуланова и Александра Зуева;

• священномученика Петра Павловского, пресвитера.



В этот день особо почитаются:

• Табынская икона Божией Матери;

• Икона Богородицы Знамение Курско-Коренная.

Народные праздники и приметы 20 июня

Федот Страж или Федот Урожайник

В этот день церковь вспоминает святого Феодота Анкирского, которого в народе называли Федот Страж. По преданиям, он защищал людей от русалок. Говорили, что в этот день святой охраняет купающихся у воды и если увидит русалку, то отрежет ей волосы серпом и лишит силы. В этот день можно было искупаться в водоеме без боязни утонуть или заболеть. Рыбаки в этот день отпускали пойманную рыбу обратно в воду: считалось, что тогда Федот пошлет хороший клев в будущем.

В некоторых регионах 20 июня отмечали день Федота Урожайника, так как по погоде судили о будущем урожае ржи. Если день был солнечным и теплым, то крестьяне готовились к хорошему сбору. А если погода была ненастная, урожай обещал быть скудным.

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В Федотов день нельзя было жаловаться на судьбу — иначе обидишь ангелов и притянешь еще больше проблем. Также нельзя было ругаться с близкими, чтобы конфликт не затянулся. А еще крестьяне в этот день не рассказывали о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

Приметы

Если голуби прячутся в ясный день — погода ухудшится.

Отсутствие росы предвещает скорые дожди.

Пчелы сидят на стенках улья к скорой жаре.

Какие исторические события произошли 20 июня

1803 год — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре.



— в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре. 1837 год — королевой Великобритании стала Виктория, что положило начало целой эпохе, впоследствии получившей название Викторианской.



— королевой Великобритании стала Виктория, что положило начало целой эпохе, впоследствии получившей название Викторианской. 1840 год — Сэмюэл Морзе запатентовал электромагнитный телеграф, одно из главных изобретений в истории связи.



— Сэмюэл Морзе запатентовал электромагнитный телеграф, одно из главных изобретений в истории связи. 1881 год — в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию первую в России линию телефонной связи.



— в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию первую в России линию телефонной связи. 1893 год — открыта Главная палата мер и весов — центральное учреждение министерства финансов, основанное Дмитрием Менделеевым.



— открыта Главная палата мер и весов — центральное учреждение министерства финансов, основанное Дмитрием Менделеевым. 1933 год — в СССР учреждена Генеральная прокуратура.



— в СССР учреждена Генеральная прокуратура. 1945 год — из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом.



— из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. 1950 год — газета «Правда» опубликовала статью Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».



— газета «Правда» опубликовала статью Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». 1963 год — между СССР и США создана первая «горячая линия» для экстренной связи.



— между СССР и США создана первая «горячая линия» для экстренной связи. 1967 год — боксера Мохаммеда Али приговорили к пяти годам тюрьмы за отказ от службы в армии США.



— боксера Мохаммеда Али приговорили к пяти годам тюрьмы за отказ от службы в армии США. 1972 год — ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о завершении перехода к всеобщему среднему образованию.



— ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о завершении перехода к всеобщему среднему образованию. 1991 год — правительство Германии утвердило решение о переносе столицы в Берлин.



— правительство Германии утвердило решение о переносе столицы в Берлин. 1993 год — стартовал первый железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.



— стартовал первый железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем. 1996 год — основана кинологическая служба МЧС России.



— основана кинологическая служба МЧС России. 2011 год — под Петрозаводском разбился самолет Ту-134, погибли 47 человек.

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Дни рождения и юбилеи 20 июня

close Кадр из кинофильма «Человек-амфибия», 1961 год «Мосфильм»

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