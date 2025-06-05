5 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

5 июня отмечают Всемирный день охраны окружающей среды, а в России — приуроченный к этому событию День эколога. Кроме того, сегодня есть повод поздравить всех российских полицейских. Православная церковь чтит память Евфpocинии Пoлoцкoй — первой женщины в Белоруссии, причисленной к лику святых. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 5 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 5 июня

Всемирный день окружающей среды

Этот день был учрежден в 1972 году на организованной ООН Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Он призван привлечь внимание к экологическим проблемам: вырубке лесов, загрязнению океанов, исчезновению видов и изменению климата. Цель праздника — вдохновить людей на конкретные действия для сохранения планеты. Каждый год выбираются страна-организатор и новая тема Всемирного дня окружающей среды, которой посвящены акции и мероприятия. В 2025-м — это борьба с пластиковым загрязнением, а принимающей страной станет Южная Корея.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом

Ежегодное событие, учрежденное ООН для привлечения внимания к проблеме браконьерства и нелегального вылова рыбы. Оно приходится 5 июня, когда отмечают Всемирный день окружающей среды, что подчеркивает связь между ответственным отношением к вылову рыбы и сохранением экосистем.

День осведомленности о людях, долгое время живущих с ВИЧ

Отмечается с 2014 года и посвящен людям, живущим с ВИЧ более 10 лет, особенно тем, кто был инфицирован до появления эффективной антиретровирусной терапии во второй половине 1990-х годов. Дата выбрана в память о первом официальном сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) от 5 июня 1981 года о случаях неизвестной болезни, позже идентифицированной как СПИД. Цель дня — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются люди, долгое время живущие с ВИЧ, и отдать дань уважения их стойкости.

День эколога в России

День эколога — профессиональный праздник специалистов, занимающихся охраной природы в России, учрежденный указом президента в 2007 году. Дата была выбрана специально, чтобы совпадать с Всемирным днем охраны окружающей среды. В этот день проводятся субботники, экологические уроки, экскурсии в заповедники и национальные парки, научные конференции и другие мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам окружающей среды и поощрение экологически ответственного поведения.

День образования российской полиции

5 июня 1718 года (по старому стилю — 25 мая) в Санкт-Петербурге по указу Петра I была создана первая регулярная полиция в России. Это событие считается началом истории российской полиции как государственной структуры, отвечающей за общественный порядок и безопасность. Основным профессиональным праздником сотрудников МВД считается День полиции 10 ноября, но 5 июня — еще один повод поздравить стражей порядка.

close Виталий Аньков/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечают 5 июня в других странах

День восстания 15 Хордада — Иран. Праздник приурочен к годовщине восстания 1963 года, когда тысячи людей вышли на улицы в ответ на арест Рухоллы Хомейни, будущего духовного лидера Ирана, из-за его критики в адрес шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Несмотря на то что протест довольно быстро был подавлен, он считается важным этапом на пути к Исламской революции 1979 года.

День отца — Дания. Традиционно в этот день дети дарят отцам подарки и открытки, а папы стараются повести больше времени в семейном кругу.

День учителя — Румыния. Праздник приурочен ко дню рождения Георге Лэзэра, основателя современной румынской системы образования.

Церковные праздники 5 июня

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Евфpocинии Пoлoцкoй

Преподобная Евфросиния Полоцкая (в миру Предислава) родилась около 1101–1104 годов в княжеской семье, ведшей свой род от святого равноапостольного князя Владимира. В 12 лет, отказавшись от династического брака, она приняла монашеский постриг под именем Евфросиния и поселилась в келье при Софийском соборе в Полоцке (территория современной Белоруссии). Позднее она основала женский Спасо-Преображенский монастырь в местечке Сельцо и мужской Богородицкий монастырь, которые стали центрами духовного просвещения в Полоцком княжестве.

В 1161 году по ее заказу был создан знаменитый Крест Евфросинии Полоцкой, шедевр византийского ювелирного искусства, утерянный во время Второй мировой войны. В конце жизни Евфросиния совершила паломничество в Иерусалим, где и скончалась в 1167 году. Ее мощи были перенесены в Киев, а в 1910 году возвращены в Полоцк.

Преподобная Евфросиния Полоцкая стала первой женщиной в Белоруссии, причисленной к лику святых.

В этот день в православных храмах совершаются богослужения, посвященные памяти преподобной Евфросинии. Особенно торжественно праздник отмечается в Полоцке, где в Спасо-Евфросиниевском монастыре проходят крестные ходы и молебны. Верующие чтят ее как покровительницу образования, культуры и духовности, обращаясь с молитвами о просвещении и укреплении веры.

5 июня Русская православная церковь также чтит память • преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (Фригийского);

• преподобномученика Михаила Савваита черноризца;

• мученика и страстотерпца, князя Игоря Ольговича;

• обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского;

• преподобного Паисия Галичского, архимандрита;

• обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной.

Народные праздники и приметы 5 июня

Левон Конопляник (Левон Огуречник)

Этот праздник приурочен к церковному дню обретения мощей святителя Леонтия Ростовского, но в народе он приобрел иное значение. 5 июня было последним сроком для посадки огурцов и посева конопли. Считалось, что огурцы, посаженные в этот день, особенно хорошо подходят для засолки, а конопля, посеянная на Леонтия, даст богатый урожай и качественные волокна для тканей.

Также в этот день было принято избегать ссор и сквернословия, чтобы не навлечь беду на дом, и запрещалось пересчитывать деньги и заниматься ремонтом или перестановкой мебели, чтобы не «растрясти» благополучие.

Семик

Праздник с древними славянскими корнями. Он отмечался на седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицы, и символизировал переход от весны к лету. В этот день поминали тех, кто умер не своей смертью (утопленники, самоубийцы, погибшие в бою). Считалось, что их души блуждают между мирами, и только в Семик можно было заказать панихиду по ним.

Приметы

Цветущая рябина — к хорошему урожаю конопли.

Огурцы, посаженные на Леонтия, лучше всего подходят для засолки.

Если венок, пущенный по воде, тонет — к несчастью или болезни, а если плывет далеко — к скорой свадьбе.

Много росы на Семик — к урожайному году.

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Какие исторические события произошли 5 июня

1706 год — по указу Петра I в Лефортово был основан военный госпиталь для лечения раненых солдат. Это первое государственное медицинское учреждение в России, ныне известное как Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.

1783 год — братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье провели первый публичный запуск воздушного шара, наполненного горячим воздухом, в городе Аннон. Шар поднялся на высоту около 1500–2000 метров и пролетел примерно два километра, что стало значительным достижением в истории воздухоплавания.

1968 год — сенатор Роберт Кеннеди, родной брат Джона Кеннеди, был смертельно ранен в Лос-Анджелесе после победы на праймериз в Калифорнии. Он скончался на следующий день. Убийца Серхан Бишара Серхан был задержан на месте преступления.

1977 год — компания Apple Computer начала продажи Apple II — одного из первых персональных компьютеров, предназначенных для массового рынка. Он был оснащен процессором MOS Technology 6502 с тактовой частотой 1 МГц и 4 КБ оперативной памяти, расширяемой до 48 КБ.

1991 год — президент СССР Михаил Горбачев выступил с Нобелевской лекцией в столице Норвегии Осло спустя полгода после присуждения ему Нобелевской премии мира за ведущую роль в мирном процессе международного сообщества.

2006 год — Сербия, входившая до этого в Государственный союз с Черногорией, официально провозгласила свою независимость.

2017 год — Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. Это привело к крупнейшему дипломатическому кризису в регионе Персидского залива за последние десятилетия.

Дни рождения и юбилеи 5 июня

В 1718 году родился Томас Чиппендейл — английский мебельщик и дизайнер, чье имя стало синонимом изысканной мебели XVIII века. Чиппендейл работал в стилях рококо, готики и неоклассицизма, а его мебель до сих пор высоко ценится коллекционерами.

В 1798 году родился Алексей Львов — русский композитор, скрипач и генерал, автор гимна Российской империи «Боже, царя храни!». Он родился в Ревеле (ныне Таллин) в музыкальной семье: его отец, Федор Львов, был директором Придворной певческой капеллы. Алексей Львов также возглавлял капеллу с 1837 по 1861 год, основал Русское концертное общество и был знаком с такими музыкантами, как Лист, Шуман и Берлиоз. Из-за прогрессирующей глухоты он завершил музыкальную карьеру в 1867 году и скончался в 1870 году в Романово (ныне часть Каунаса, Литва).

В 1854 году родился Юдель Пэн — еврейский художник и педагог. После учебы в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге открыл в 1897 году первую художественную школу в Витебске, где обучал многих будущих знаменитостей, включая Марка Шагала, Эля Лисицкого и Осипа Цадкина.

В 1898 году родился Федерико Гарсиа Лорка — испанский поэт и драматург, один из самых значимых литераторов XX века. Среди его известных произведений — поэтический сборник «Цыганский романсеро» и пьесы «Кровавая свадьба», «Йерма» и «Дом Бернарды Альбы».

close Федерико Гарсиа Лорка Photo 12/Universal Images Group/Getty Images

Кто отмечает дни рождения

84 года исполняется Барбаре Брыльской — польской актрисе, ставшей популярной в СССР благодаря главной роли в «Иронии судьбы».

74 года исполняется Юрию Вяземскому — профессору МГИМО и ведущему телеигры «Умники и умницы».

58 лет исполняется Елене Воробей — российской эстрадной артистке, прославившейся своими пародиями.

58 лет исполняется Валдису Пельшу — шоумену и телеведущему, сооснователю группы «Несчастный случай».

29 лет исполняется Владу Бумаге — белорусскому видеоблогеру, популярному среди детей и подростков.