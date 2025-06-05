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Открытки и поздравления с Курбан-байрамом в 2025 году

Что пожелать на Курбан-байрам: поздравления своими словами и картинки
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FamVeld/Shutterstock/FOTODOM
Курбан-байрам, один из самых важных для мусульман дней в году, традиционно отмечают 10-го числа месяца Зуль-хиджа. В 2025 году основным днем праздника будет 6 июня. Торжества начнутся после захода солнца 5 июня и продлятся три дня. Праздник знаменует собой завершение хаджа и символизирует высшую преданность Богу, проявляемую через жертвоприношение, а также милосердие и солидарность. Как поздравить верующих с Курбан-байрамом — в материале «Газеты.Ru».

Открытки на Курбан-Байрам Поздравления с Курбан-байрамом своими словами История и суть праздника Традиции праздника

Открытки на Курбан-Байрам

Поздравить родных, близких и друзей, исповедующих ислам, можно, отправив им в мессенджерах или соцсетях красивую открытку с добрыми пожеланиями.

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

close
ChatGPT/«Газета.Ru»

close
ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

close
ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

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ChatGPT/«Газета.Ru»

Поздравления с Курбан-байрамом своими словами

  • С Курбан-байрамом! Пусть Аллах примет ваши жертвы, наполнит дом благословением, а сердце — теплом и миром.

  • Поздравляю с праздником жертвоприношения! Желаю вам благодати, здоровья и радости в кругу родных.

  • С Курбан-байрамом! Ид мубарак! Пусть ваши добрые дела вернутся к вам в десятикратном размере.

  • Светлого Курбан-байрама! Дарите близким любовь, а нуждающимся — помощь.

  • С праздником очищения и милосердия! Пусть каждый акт доброты укрепляет веру и согревает души.

  • Поздравляю с Ид аль-Адха! Пусть мир и благополучие поселятся в ваших семьях.

  • С благословенным Курбан-байрамом! Желаю вам стойкости в вере и бесконечного счастья.

  • С праздником жертвы и покорности! Пусть каждый миг будет наполнен радостью и согласием.

  • Курбан-байрам — время милосердия! Пусть ваши мысли будут благословенны, а дом — полон достатка.

  • Ид аль-Адха мубарак! Желаю вам здоровья, мира и добрых сердец рядом.

История и суть праздника

История Курбан-байрама (арабское название — Ид аль-Адха) связана с эпизодом из 37-й суры Корана, в котором пророк Ибрахим продемонстрировал безусловное послушание Всевышнему, готовясь по его воле принести в жертву своего любимого сына Исмаила. В последний момент Аллах остановил Ибрахима и позволил ему заменить сына на барана. С тех пор верующие ежегодно совершают ритуал жертвоприношения в память об этом событии.

Курбан-байрам напоминает о духовных ценностях: вере, жертвенности и сострадании. Это время, когда семьи собираются вместе, прощают обиды и молятся об общем благополучии. Одна из ключевых составляющих праздника — благотворительность.

Традиции праздника

  • Намаз и проповедь. Празднование начинается с утреннего намаза (салят аль-Ид) сразу после восхода солнца, за которым следует короткая праздничная проповедь (хутба).

  • Ритуал жертвоприношения. После молитвы совершается курбан — жертвоприношение животного (овцы, козы, коровы или верблюда) согласно исламским требованиям. Мясо разделяется на три части: для семьи, друзей и нуждающихся.

  • Наряд и угощения. В этот день принято надевать новую или чистую одежду, совершать обряд омовения (гусль), а затем угощать родных и соседей традиционными мясными блюдами и сладостями.

  • Почитание предков и благотворительность. Многие семьи посещают кладбища, чтобы почтить память усопших, а также активно участвуют в благотворительных акциях, раздавая продукты и делясь праздничным настроением.

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