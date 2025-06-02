2 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 июня есть двойной повод задуматься над тем, что мы едим и в каких количествах. В мире отмечают День борьбы с расстройствами пищевого поведения. В России — День здорового питания и отказа от излишеств. В Израиле начинают праздновать Шавуот, посвященный дарованию Торы и первому урожаю. Какие еще исторические события и праздники приходятся на 2 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 июня

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения впервые был проведен в 2016 году по инициативе активистов, клиницистов и исследователей из более чем 40 стран и с тех пор стал ежегодным. Цель даты — развенчать мифы о расстройствах пищевого поведения и повысить уровень осведомленности о диагностике и лечении РПП. По данным ВОЗ, от 14 до 70 млн человек во всем мире страдают расстройствами пищевого поведения — такой широкий разброс чисел объясняется тем, что многие пациенты не обращаются за помощью или остаются незамеченными системой здравоохранения.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России

День здорового питания и отказа от излишеств в еде был учрежден в 2011 году из-за усугубляющейся проблемы ожирения. По данным НИИ питания РАМН, 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет в России имеют избыточный вес — это фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих других болезней. Сегодняшняя дата призвана напомнить о том, как важно питаться правильно. Это не призыв накладывать на себя жесткие ограничения, а напоминание, насколько важны мера и осознанный подход к питанию. Как гласит поговорка, «Мы — то, что мы едим».

День спутникового мониторинга и навигации в России

Это профессиональный праздник тех, чья работа связана с системами GPS и ГЛОНАСС. Дата 2 июня выбрана в честь официального открытия космодрома Байконур, с которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли.

Какие праздники и памятные даты отмечают 2 июня в других странах

Шавуот — Израиль. Праздник, сочетающий в себе религиозный и культурно-исторический смысл. Его отмечают 6 числа месяца сивана, на 50-й день после Песаха (в 2025 году праздник начинается вечером 2 июня по григорианскому календарю). Изначально это был день сбора первого урожая, позднее Шавуот стали отмечать как день дарования Торы. В синагогах проводят ночные занятия по изучению священной книги, в домах на столах преобладают молочные блюда: творожные ватрушки, сырные пироги. В Израиле в этот день тысячи евреев приходят на утреннюю молитву к Стене Плача в Иерусалиме, а в кибуцах проводят фестивали первых плодов.

close Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

День памяти Христо Ботева — Болгария. Память поэта-революционера Христо Ботева, погибшего в бою за освобождение Болгарии (на тот момент страна была под османским владычеством) 2 июня 1876 года в горах Стара-Планина, отмечается с начала XX века. Ежегодно в полдень по всей стране объявляется двухминутное молчание под звук сирен, люди останавливаются в знак уважения к погибшим героям. Также проходят торжественные церемонии с возложением венков и цветов к памятникам Христо Ботеву в Софии, Калофере и других городах.

Праздник ананаса — Таиланд. Праздник отмечают в провинции Лампанг на севере Таиланда. Она известна своими сочными и сладкими ананасами, которые считаются одними из лучших в стране. В этот день устраивают красочные парады с музыкой, танцами и поездом платформ, украшенных ананасами.

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День республики — Италия. 2 и 3 июня 1946 года в Италии был проведен референдум, по итогам которого страну провозгласили республикой. Праздник в честь этого события начали отмечать со следующего года. В этот день в Риме проходит церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Алтаре Отчизны и военный парад по Виа дей Фори Империали. По всей стране устраивают концерты, фейерверки и народные гулянья.

close День Республики в Риме, Италия, 2 июня 2024 год ELISA LINGRIA/XinHua/Global Look Press

Церковные праздники 2 июня

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца

Святитель Алексий (в миру Елевферий Бяконт), занимавший кафедру митрополита с 1354 года, скончался 12 февраля 1378 года и был погребен в основанном им Чудовом монастыре в Москве. 20 мая (2 июня по новому стилю) 1431 года при разборе ветхого храма обрушился свод купола, и во время строительных работ были обретены нетленные мощи святителя. В 1485 году их перенесли в храм во имя святителя Алексия в том же Чудовом монастыре, а после закрытия обители в XX веке — в Патриарший Богоявленский собор в Елохове (Москва), где они находятся и по сей день. В этот день в Богоявленском и других храмах служат Божественную литургию с особым чином поклонения мощам святителя.

2 июня Русская православная церковь также чтит память • преподобных Завулона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины;

• память мученика Аскалона Антинойского;

• память благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского.

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Народные праздники и приметы 2 июня

Тимофей Грядочник (Фалалей-Огуречник)

Народная традиция связана с памятью мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта Псковского. Последний после принятия крещения получил имя Тимофей и снискал уважение псковичей как защитник города и благочестивый строитель церквей. 2 июня стали называть «Тимофей Грядочник» или «Фалалей-Огуречник» в связи с началом активных огородных работ и посевом огурцов. Поговорка гласила: «Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей».

В этот день нельзя было ссориться и конфликтовать, чтобы избежать бед и неурожая.

Не рекомендовалось печь или замешивать тесто, иначе ожидают долгие болезни и несчастья.

Также следовало опасаться встречи с рыжими котами, которые якобы приносят денежные и семейные проблемы.

Приметы

Много шишек на елях предвещает богатый урожай огурцов.

Кроты выползают из нор — впереди ливень.

Солнце садится в тучу — ожидать ненастья.

Душный вечер предвещает осадки на следующий день.

Облака плывут высоко и медленно — к хорошей погоде.

Ясный солнечный день — к богатому урожаю и успешным посевам.

Какие исторические события произошли 2 июня

1474 год — рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным. Когда стены нового собора уже достигали кровли, здание обрушилось из-за одного из редких московских землетрясений. После происшествия Иван III пригласил итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти для полного восстановления и оформления нынешнего облика собора.

1851 год — штат Мэн первым в США принял «сухой закон». Инициатором выступил мэр Портленда Нил Доу, получивший прозвище Наполеон трезвости; его закон стал образцом для аналогичных мер в соседних штатах.

1891 год — по предложению ирландца Уильяма Маккрама введено решение о назначении пенальти в футболе — за фолы в пределах 12 ярдов (около 10 метров) от линии ворот. Первый официальный пенальти был исполнен спустя четыре дня, 6 июня 1891 года, нововведение быстро закрепилось в игровой практике.

1955 год — основан космодром Байконур. В Казахстане по указу Совета министров СССР был учрежден Научно-испытательный полигон №5, впоследствии ставший первым в мире космодромом. Работы велись в обстановке строжайшей секретности: для отвода глаз в поселке Тюратам возвели деревянный «спортивный» комплекс, маскирующий реальное назначение строительства.

2023 год — столкновение трех поездов в индийском штате Одиша. Железнодорожная катастрофа произошла из-за ошибки электронного переключения рельсов, ее жертвами аварии стали 296 человек, а более 1200 пассажиров получили ранения.

close Универсальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с кораблем многоразового использования «Буран» на стартовой площадке космодрома Байконур Альберт Пушкарев/ТАСС

Дни рождения и юбилеи 2 июня

В 1740 году родился Маркиз де Сад — французский аристократ, политик, писатель и философ, получивший скандальную славу благодаря романам «120 дней Содома» и «Жюстина». От его фамилии образовано слово «садизм».

В 1904 году родился Николай Чуковский — русский и советский писатель, переводчик прозы и поэзии, сын Корнея Чуковского. Известен своим переводом романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

В 1932 году родился Бедрос Киркоров — эстрадный певец, уроженец Варны (Болгария). Получил звание Народного артиста России за вклад в развитие музыкального искусства, однако сегодня на этом поприще более известен его сын — Филипп Киркоров.

В 1932 году родился Олег Лупанов — советский и российский математик, специалист по дискретной математике. Один из основоположников советской школы математической кибернетики, автор асимптотически оптимального метода синтеза булевых схем (представление Лупанова) и лауреат Ленинской премии 1966 года.

В 1940 году родился Константин II — последний король Греции (до 1973 года). После военного переворота 1967 года пытался организовать контрпереворот, но вынужден был уйти в изгнание; монархия в Греции была официально упразднена. Константин II скончался в 2023 году.

Кто отмечает дни рождения

74 года исполняется Ларри Робинсону — канадскому хоккеисту и тренеру, обладателю шести Кубков Стэнли как игроку и одного как тренеру.

44 года исполняется Николаю Давыденко — российскому теннисисту и бывшей третьей ракетке мира.