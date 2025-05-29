Любовь с понижением градуса: из каких этапов состоят отношения

Даже самые мощные фейерверки эмоций не спасают отношения от будней, быта и вопросов «а мы вообще зачем вместе?». Специалисты утверждают: чувства переменчивы, а отношения, как и люди, проходят через разные стадии взросления. Какие этапы отношений бывают, почему через два–три года после знакомства в голову вдруг лезет мысль «может, расстаться?» и можно ли пройти весь этот квест без болезненных последствий — в материале «Газеты.Ru».

Какие стадии отношений проходит пара

Если у вас складывается впечатление, что ваши отношения развиваются по сценарию «страсть, потом хаос, потом еще больше хаоса» — у психологов есть хорошие новости: вы в этом не одиноки. С точки зрения науки, такая турбулентность не только нормальна, но и предсказуема. Отношения — это не прямая линия из точки А в точку «жили долго и счастливо», а скорее извилистая дорога с периодическими тупиками, обочинами и дорожными ремонтами.

Пожалуй, самую известную и признанную специалистами модель этапов отношений предложила супружеская пара психологов-исследователей — Джон и Джули Готтманы, основатели Института Готтмана в Сиэтле. Они на протяжении десятилетий наблюдали за поведением более трех тысяч пар и пришли к выводу: отношения проходят как минимум пять стадий.

Этап влюбленности — та самая романтическая фаза, на которой, как кажется, все совпало: взгляды, вкусы, биоритмы и даже нелюбовь к жареной печени. По сути, это гормональный коктейль из дофамина, окситоцина и прочих веществ, из-за которых мы воспринимаем партнера как идеального. Этот период нередко называют «фазой слияния» — границы между «я» и «мы» стираются, и кажется, что вы одно целое.

Осознание различий — момент, когда химия слегка выветривается, и вы начинаете замечать, что партнер, оказывается, не идеален. Кто-то носки не туда кидает, кто-то храпит по ночам. Появляются раздражение, первые недовольства и главное — желание изменить другого под себя.

Кризис власти — один из самых болезненных, но важных этапов. Психолог, родоначальница научного изучения любви Элейн Хатфилд называла это моментом «борьбы за автономию»: партнеры учатся договариваться, ставить границы, распределять ответственность и роли. Часто именно здесь пары распадаются — не выдерживают давления ожиданий и неоправданных фантазий.

Стабилизация — если вы пережили предыдущий уровень и не закопали друг друга под тоннами претензий, наступает фаза устойчивости. Партнеры принимают различия, учатся вести диалог без оскорблений и, возможно, впервые действительно слышат друг друга. Это не значит, что ссоры исчезают, но теперь они решаются иначе — более зрело.

Глубокая привязанность — та самая «любовь», про которую не пишут в романах. Это не про страсть, а про надежность, уважение, взаимную заботу. Психотерапевт Сью Джонсон говорит, что это стадия эмоциональной доступности: партнеры чувствуют себя в безопасности, могут открыто говорить о своих страхах, желаниях и потребностях, не боясь осуждения.

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Интересно, что Сью Джонсон предлагает и другую, более сжатую, но не менее точную модель. В ее системе всего три стадии:

Слияние — когда вы влюблены по уши и готовы сбежать с партнером хоть на край света.

Дистанцирование — охлаждение, попытка вернуться к себе и осознать, где заканчивается партнер и начинаетесь вы.

Восстановление связи — ключевой этап, на котором пара либо расстается, либо учится выстраивать взрослые, глубокие отношения.

Иными словами, первый пик — гормональный, второй — личностный, а третий — эмоциональный. Эта теория легла в основу метода эмоционально-фокусированной терапии, который активно применяется в семейной психотерапии по всему миру.

Дополняет картину теория психолога Джорджа Левингера, предложенная еще в 1980-х годах. Он также описал пять фаз:

Притяжение — момент, когда возникает симпатия.

Развитие — период активного сближения.

Стабильность — время зрелых и надежных отношений.

Упадок — нарастание конфликтов, снижение интереса.

Решение — расставание или переосмысление союза.

Что важно: не все пары проходят эти фазы в линейном порядке . Некоторые застревают в стадии влюбленности на годы, другие циклично переживают кризис и восстановление. В 2020 году Американская ассоциация брака и семейной терапии даже выпустила доклад, в котором подчеркивается: устойчивые отношения — это не «победа над проблемами», а способность договариваться снова и снова, каждый раз с учетом новых обстоятельств.

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Сколько длится конфетно-букетный период и что приходит ему на смену

На первых порах отношения напоминают трейлер фильма о любви: страсть, обожание, головокружение. Это и есть конфетно-букетный период — он же гормональный угар, когда партнер кажется идеальным, а его храп — почти ASMR. С научной точки зрения, в этот момент мозг работает буквально на дофаминовом допинге. Психиатр Майкл Либовиц писал, что влюбленность — это биохимический процесс, сравнимый с зависимостью.

По данным исследований, эта стадия длится от 6 месяцев до 2 лет. Итальянские нейробиологи Марраццити и Канале выяснили, что через 12–18 месяцев уровень «влюбленных» гормонов снижается, и человек начинает видеть реального партнера — со всеми его странностями, привычками и тараканами.

Вот тогда и начинается взрослая часть отношений. Исчезает иллюзия идеальности, и вы сталкиваетесь с тем, что любовь — это не совпавшие мемы, а способность разговаривать о сложном. По словам Джона Готтмана, именно после спада эйфории отношения проходят первую серьезную проверку: кто-то бежит, кто-то остается и учится слушать, договариваться, переживать кризисы.

Если вы в этот момент чувствуете: «что-то не то» — это не конец, это переход. И если вы его пройдете, то вместо восторженной зависимости получите отношения, в которых можно дышать. И иногда даже молчать — вместе, когда говорить ничего не нужно.

Кроме того, миной замедленного действия в паре может стать ранняя физическая близость без эмоциональной связи, рассказала «Газете.Ru» сексолог Александра Миллер.

Конфетно-букетный период лучше не пропускать. Потому что многие женщины торопятся с переходом в интимные отношения — и вот здесь возникает большая проблема. У мужчины нет еще привязанности, нет романтики. А женщина, из-за повышенного уровня окситоцина, сразу влюбляется. У мужчины же может быть просто желание повторить приятные ощущения — не более того. Именно поэтому он так легко и безболезненно меняет партнера. Я категорически не рекомендую пропускать этап узнавания, привязанности, влюбленности — он очень важен для обоих. Если есть эмоциональная связь, секс становится не механикой, а чем-то более ярким и качественным. Александра Миллер сексолог

На каком этапе чаще всего возникают кризисы и почему

Пока отношения держатся на романтике и гормонах, все идет как по маслу. Но вот наступает этап «реальности». И именно здесь начинаются первые серьезные сбои в системе. Это время, когда партнеры впервые сталкиваются не с образом, а с настоящим человеком.

По данным Института Готтмана, наибольшее количество расставаний приходится на второй год отношений. Причина? Заканчивается влюбленность, в паре всплывают противоречия: бытовые, ценностные, сексуальные, коммуникативные. То, что раньше казалось милым, теперь раздражает. А договориться сложно — потому что навыков еще нет, а иллюзии уже рушатся.

Психолог Эстер Перель в своей книге «Размножение в неволе» отмечает, что главный триггер кризиса — это разрыв между ожиданиями и реальностью. Один хочет стабильности, другой — свободы. Один видит брак, другой — «пока просто вместе». Отсюда — обиды, отстранение, подозрения.

Серьезные кризисы могут настигнуть и позже — после рождения ребенка, при переездах, смене работы. Любое изменение внешней среды — потенциальная трещина в отношениях, особенно если в паре не развита привычка проговаривать трудности.

Но главная угроза — не сами конфликты, а реакция на них . Если вы избегаете разговоров, замалчиваете обиды, копите раздражение — считайте, вы уже стоите у пропасти. И наоборот: если можете спорить, не уничтожая друг друга, у вас есть все шансы пройти через бурю.

«Очень важно оставить элемент легкости и романтики. Мужчинам необходима свобода, и именно страх ее потери часто мешает им сделать следующий шаг — вступить в брак. Поэтому легкость и доверие должны сохраняться, иначе неизбежна супружеская скука, и никакие лайфхаки уже не помогут», — дополнила сексолог.

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Как пережить кризисы в отношениях

Исследование Джона Готтмана показало: не частота конфликтов влияет на прочность отношений, а их форма. Есть четыре токсичных паттерна, которые он назвал «всадниками апокалипсиса»: критика, презрение, оборона и игнорирование . Если вы узнаете в них свой стиль общения — есть повод пересмотреть стратегию.

На любом этапе важно быть искренним. Да, хочется выглядеть лучше, но потом это оборачивается разочарованием. Искренность — это то, на чем держится связь. И если вы застряли — задайте себе простой вопрос: есть ли у нас с партнером общие цели? Если нет, смысла двигаться дальше нет — вы просто останетесь на стадии вечных любовников. Александра Миллер сексолог

Что работает? Во-первых, умение слушать. Без обесценивания, без «ну я ж говорил». Во-вторых — говорить о себе, а не обвинять: вместо «ты меня бесишь» — «мне больно, когда...». В-третьих — уметь останавливаться. Не обязательно до финала выяснять, кто прав. Иногда лучше молчать, чем говорить.

Психолог Сью Джонсон подчеркивает: прочные пары — это не те, у кого нет проблем, а те, кто умеет возвращаться друг к другу после ссор . Ее метод EFT (Emotionally Focused Therapy) строится на одном принципе: в основе всех конфликтов лежит страх потерять связь. И если вы можете сказать: «мне страшно тебя потерять» — это уже половина примирения.

Иногда для преодоления кризиса нужна помощь психотерапевта, семейного консультанта или даже честный разговор с собой. Главное — не ждать, что все как-нибудь само разрешится.