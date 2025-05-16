20 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 мая в мире отмечают День рождения джинсов и профессиональный праздник травматологов, в России — День Волги, а в Саудовской Аравии — День независимости от Британской империи. По народным приметам, водные процедуры сегодня помогут укрепить здоровье. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 20 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 мая

Всемирный день травматолога

Это профессиональный праздник причастных к травматологии специалистов. Среди них врачи-травматологи, ортопеды, хирурги, производители препаратов и оборудования, вспомогательный персонал. Праздник отмечается во многих странах, но официальным он не является. Задача праздника — почтить труд врачей-травматологов и привлечь внимание к проблемам этого направления медицины.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Всемирный день метрологии

Праздник не закреплен на официальном уровне. Его дата приурочена к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года. Документ вводил единые стандарты для 17 государств, принявших соглашение. Поэтому этот праздник также называют в профессиональном сообществе Днем метрологии и стандартизации.

Всемирный день пчел

20 мая 1734 года родился Антон Янша — словенский художник и увлеченный пасечник. Именно он считается основоположником современного пчеловодства. В декабре 2017 года, по предложению Словении, в ООН учредили праздник в его честь. Праздник призван подчеркнуть значимость этих трудолюбивых насекомых для экосистемы, ведь они играют огромную роль при перекрестном опылении растений.

День Волги в России

Экологический праздник, который отмечается в России с 2008 года. Впервые он состоялся во время проведения X промышленного форума «Великие реки 2008» в Нижнем Новгороде. Праздник призван привлечь внимание властей и общественности к экологическому состоянию одной из главных российских рек.

close Акция движения «Чистые игры» по сбору мусора на берегу Волги в Новочебоксарске Семен Антонов/ТАСС

День рождения джинсов

20 мая 1873 года предприниматель Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис запатентовали синие рабочие штаны без бретелей с карманами для ножа, денег и часов. Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов. Для пошива брюк использовалась парусина. Красителем был избран самый стойкий на тот момент индиго. Материал для производства привозили из французского города Ним, поэтому джинсовую ткань позже стали называть деним, то есть «из Нима».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 мая в других странах

День независимости от Британской империи — Саудовская Аравия. В этот день в 1927 году Великобритания признала политический суверенитет Королевства Неджд и Хиджаз — будущей Саудовской Аравии.

День праведного гнева, или День памяти — Камбоджа. Памятная дата учреждена в память о жертвах политического террора в Камбодже, организованного режимом Красных кхмеров в период их правления с 1975 по 1979 год. Выбор даты был связан с тем, что 20 мая 1975 года отряды Пол Пота начали совершать массовые убийства в Демократической Кампучии (так называлась страна время правления диктатора).

Религиозные праздники 20 мая

День памяти преподобного Нила Сорского

Церковь почитает Нила Сорского как основателя скитского монашества на Руси, оставившего после себя труды об уставе иноческой жизни. Преподобный родился в 1433 году. В молодости принял монашеский постриг в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. После 1475 года отправился паломником на Афон, где несколько лет изучал творения святых отцов. Вернувшись на родину, основал скит близ реки Сора, руководствуясь принципами древнего пустынножительства. Образ жизни Нила Сорского привлек других монахов, селившихся неподалеку от него. Так был создан монашеский скит — Нило-Сорская пустынь. Своими литературными трудами преподобный оказал значительное влияние на развитие русской духовной традиции.

День памяти святого Бернардина Сиенского в Римско-католической церкви

Святой жил в первой половине XV века, принадлежал ордену Святого Франциска. После посвящения в духовный сан путешествовал по всей Италии, оказав огромное влияние на религиозные дела, будучи талантливым проповедником. Он боролся с ростовщичеством, азартными играми и колдовством. Бернардин одержал блестящую победу на суде в Риме, когда папа Мартин V обвинил его в ереси. Своими проповедями и прочими выступлениями он собирал многотысячные аудитории по всей Италии, за что современные работники рекламы избрали его в качестве своего святого. День памяти приходится на дату смерти святого.

close Foto_Nikata/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 20 мая

Купальница

Название праздника берет начало из обычая купать лошадей в реке в этот день. На Руси считалось, что это придаст животным сил и здоровья. Кроме того, 20 мая люди выставляли на солнце ведра с водой, затем ею обливались сами и поливали своих близких. Считалось, что вода в Купальницу обладает целебными свойствами.

Приметы

Тайком сорванные у соседей семена дадут более богатый урожай.

Если в ночном небе висит красный месяц — жди дождя.

Если на Купальницу идет дождь — сентябрь будет теплым.

Какие исторические события произошли 20 мая

1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь из Европы в Индию, обогнув Африку.

1570 год — фламандский картограф Абрахам Ортелиус разработал проект современного атласа, состоявший из 53 карт большого формата.

1754 год — обнародован указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Дворянского банка — первого банка в Российской Империи.

1756 год — на европейском театре военных действий произошло первое морское сражение Семилетней войны.

1787 год — основан город Екатеринослав, переименованный в 1926 году в Днепропетровск.

1902 год — провозглашение независимости Республики Куба и начало вывод с острова американских войск.

1942 год — Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении Ордена Отечественной войны I и II степени.

1989 год — военный летчик Александр Зуев угнал самолет-истребитель МиГ-29 и бежал в Турцию.

1991 год — в СССР принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж (снятие ограничений с загранпоездок).

2019 год — Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, сменив Петра Порошенко.

Дни рождения и юбилеи 20 мая

В 1799 году родился Оноре де Бальзак — французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.

В 1899 году родился Александр Дейнека — советский художник-живописец, монументалист, график, скульптор, педагог.

В 1916 году родился Алексей Маресьев — советский летчик-истребитель, прототип главного героя книги «Повесть о настоящем человеке».

В 1925 году родился Алексей Туполев — советский ученый и авиаконструктор.

В 1939 году родился Роман Карцев — артист эстрады, получивший популярность благодаря комедийным миниатюрам.

Кто отмечает день рождения

69 лет исполняется Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), настоящее имя Григорий Чхартишвили — писателю, японисту и переводчику, автору детективов о приключениях Эраста Фандорина.

79 лет исполняется Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян) — американской певице, актрисе и продюсеру.

50 лет исполняется Шуре (настоящее имя Александр Медведев) — российскому певцу.

58 лет исполняется Гоше (Юрию) Куценко — заслуженному артисту России.

67 лет исполняется Алексею Гуськову — российскому актеру театра и кино.

51 год исполняется Олесе Судзиловской — российской актрисе театра и кино, телеведущей.