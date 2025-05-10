10 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 мая в России отмечают День авиации МЧС. В мире — День перелетных птиц и День движения для здоровья. Еще сегодня есть хороший повод провести уборку и устроить скачки на лошадке на палке. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 10 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 мая

Всемирный день перелетных птиц

Международный экологический праздник, посвященный защите перелетных птиц и их сред обитания. Он проводится дважды в год: во вторую субботу мая 10 мая в 2025 году и вторую субботу октября11 октября в 2025 году . Это связано с миграциями пернатых в разных частях света (весной — на север, осенью — на юг). Цель праздника — привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются перелетные птицы, таким как утрата мест обитания или их загрязнение, климатические изменения и охота.

Всемирный день справедливой торговли

Праздник отмечается во вторую субботу мая 10 мая в 2025 году по инициативе Всемирной организации справедливой торговли (WFTO). Он посвящен продвижению честных условий для производителей, особенно из развивающихся стран, и призван привлечь внимание к важности этичного потребления, устойчивого производства и справедливости в мировой торговле.

Всемирный день движения для здоровья

В этот день полезно выйти на прогулку или сходить на тренировку для профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Хоть праздник и неофициальный, в этот день по всему миру проводят забеги и велопробеги, бесплатные тренировки и дни здоровья с массовыми зарядками и разминками.

День авиации МЧС России

В 2025 году авиационному отряду МЧС исполнится 30 лет. Самолеты и вертолеты ведомства стали одним из главных элементов системы реагирования на ЧС в России и за рубежом. Они тушат пожары, эвакуируют пострадавших, доставляют гуманитарную помощь и ищут пропавших в лесах. В воздушном парке авиации МЧС есть Ил-76, Бе-200, Ми-8, Ка-32 и другие самолеты и вертолеты. В День авиации МЧС традиционно проходят торжественные построения, показательные полеты и выставки техники.

close Михаил Воскресенский/РИА Новости

День хоббихорсинга

Повод для поклонников этого необычного вида спорта, получившего популярность совсем недавно, повеселиться от души! В День хоббихорсинга по всему миру проводят соревнования, тренировки, мастер-классы по прыжкам через барьеры для любителей и профессионалов. Главное — иметь при себе игрушечную лошадку на палке.

Что такое хоббихорсинг и как скачки на деревянной лошади стали видом спорта Вы когда-нибудь видели, как взрослые люди или подростки всерьез скачут на «палке с головой лошади» и... 14 февраля 15:36

День чистой комнаты

Праздник, о котором не помешает напомнить некоторым домочадцам, призвав их отметить это событие: избавиться от лишних вещей, устроить генеральную (или хотя бы легкую) уборку и навести порядок. Ведь чистота дома напрямую влияет на настроение и продуктивность.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 мая в других странах

День банковского работника — Киргизия. Дату праздника выбрали в честь введения в обращение 10 мая 1993 года национальной валюты — сома. В профессиональный праздник поздравляют сотрудников банковского сектора страны и награждают отличившихся.

День книги — Германия. В этот день вспоминают о массовых сожжениях книг нацистами в 1933 году. Тогда студенты были вынуждены сжечь книги Томаса Манна, Генриха Гейне, Стефана Цвейга и других авторов произведений, не соответствовавших новой идеологии. В праздник жители Берлина собираются у памятника «Пустая библиотека» на площади Бебеля — он представляет собой стеклянный куб с пустыми полками, на котором выгравирована фраза: «Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают и людей».

Праздник цветов — Азербайджан. Проводится в день рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Центральное место празднования — Парк Гейдара Алиева в Баку, где устанавливают масштабные флористические композиции, устраивают концерты и культурные мероприятия. В других городах проходят цветочные выставки, украшаются парки, улицы, площади.

Религиозные праздники 10 мая

День памяти преподобного Стефана Печерского

Этот день посвящен памяти святого Стефана, игумена Киево-Печерского и епископа Владимиро-Волынского. Преподобный Стефан родился около 1040 года в Киеве в благочестивой семье. Юношей он вступил в Киево-Печерский монастырь и стал учеником преподобного Феодосия Печерского. Завоевав уважение преподобного, Стефан стал главным уставщиком монастыря, а после смерти учителя — игуменом.

Стефан продолжил строительство Успенского собора Киево-Печерской лавры, но в 1078 году он оставил игуменство и основал новый монастырь на горе Клов. В 1091 году Стефан был поставлен епископом Владимиро-Волынским и до конца жизни активно прославлял христианство. Житие преподобного Стефана Печерского побуждает верующих к служению Богу и людям.

День памяти апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского

Симеон был сыном Клеопы, которого некоторые источники называют братом Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. То есть он приходился земным родственником Иисусу Христу. Симеон также был одним из 70 апостолов — широкой группы учеников Спасителя, которых тот послал проповедовать в разные города (в отличие от 12 главных апостолов). Он руководил иерусалимской христианской общиной во времена гонений и был вторым епископом Иерусалима. По преданию, Симеон прожил до 120 лет и был схвачен и распят за свою веру при императоре Траяне.

10 мая Русская православная церковь также чтит память: • апостола от 70 и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня;

• праведного Евлогия Странноприимца;

• священномучеников Павла Светозарова и Иоанна Рождественского;

• преподобномученицы и послушницы Марии Носовой;

• священномученика Иоанна Спасского.



Также это день празднования в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник».

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 10 мая

Семен Ранопашец

К этому дню повсюду на Руси, как правило, начиналась пахота. В северных и ряде центральных регионов она считалась ранней. В это время особенно следили за погодой, так как хлеб можно сажать только в теплую землю. Среди крестьян бытовала примета, что во время пахоты до запашки полей нельзя петь, чтобы не лишиться благосклонности природы.

Приметы

В борозду нужно бросить монету на богатый урожай.

Если на Семена пойдут дожди, лето будет сырым и неурожайным.

Семен пахать велит — до покоса земли не бросать.

Какие исторические события произошли 10 мая

1503 год — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания открыл Каймановы острова и назвал их «островами черепах».

1598 год — избранный Земским собором царь Борис Годунов торжественно въехал в Москву и занял российский престол.

1706 год — в Петербурге спустили на воду первый военный корабль, построенный в Адмиралтействе.

1848 год — писателя Михаила Салтыкова-Щедрина сослали в Вятскую губернию, где позже он написал «Губернские очерки».

1883 год — указом императора Александра III бело-сине-красный флаг был официально утвержден в качестве национального флага Российской империи.

1887 год — Александр III повелел построить на Красной площади новые Верхние торговые ряды — будущее здание ГУМа.

1906 год — открылось первое заседание I Государственной думы России.

1924 год — директором ФБР назначили молодого юриста Эдгара Гувера. Он проработает на посту более полувека и станет героем нескольких фильмов о ФБР.

1930 год — основан футбольный клуб «Ростов», который сейчас является одним из главных клубов юга России.

1933 год — в Берлине прошла акция сожжения книг, организованная нацистскими студентами. С этого началась кампания культурной цензуры в Третьем рейхе.

1940 год — в самый разгар Второй мировой войны Уинстон Черчилль назначен премьер-министром Великобритании.

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1940 год — Германия начала наступление на Западном фронте. Блицкриг против союзников стал одной из самых громких операций вермахта.

1947 год — на студии «Ленфильм» прошел общественный просмотр фильма «Золушка», впоследствии ставшей классикой советского кино.

1962 год — Marvel Comics выпустила первый выпуск комикса о Халке.

1963 год — группа The Rolling Stones подписала контракт на выпуск альбома со звукозаписывающей компанией Decca. С этого начался путь коллектива к мировой славе.

1975 год — корпорация Sony представила видеомагнитофон формата Betamax.

1978 год — в Одессе стартовали съемки сериала «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным.

2003 год — мюзикл «Норд-Ост» дал свое последнее, 411-е, представление в Театральном центре на Дубровке. Все 1100 билетов было продано.

2009 год — сборная России по хоккею во второй раз подряд выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду со счетом 2:1. Победную шайбу забил Александр Радулов.

Дни рождения и юбилеи 10 мая

В 1760 году родился Клод Руже де Лилль — французский поэт и композитор, который написал «Марсельезу», ставшую гимном революционной Франции.

В 1770 году родился Луи-Николя Даву — маршал Наполеона и единственный из его полководцев, не проигравший ни одного сражения.

В 1850 году родился сэр Томас Липтон — британский предприниматель и основатель всемирно известного чайного бренда.

В 1864 году родился Леон Гомон — французский продюсер и основатель первой в мире киностудии Gaumont.

В 1899 году родился Фред Астер — голливудский актер, танцор и певец, лауреат двух «Оскаров».

В 1923 году родился Гейдар Алиев — президент Азербайджана с 1993 по 2003 год. В честь Гейдара Алиева названы аэропорт и музей в Баку.

В 1932 году родилась Галина Щербакова — писательница и сценаристка, автор повести «Вам и не снилось…».

В 1932 году родился Борис Яшин — режиссер, сценарист и актер, звезда фильма «Девять дней одного года».

В 1956 году родился Владислав Листьев — журналист и телеведущий, первый генеральный директор ОРТ. Он создал телепрограммы «Поле чудес», «Час пик» и «Угадай мелодию».

В 1957 году родился Сид Вишес — британский музыкант и басист группы Sex Pistols, символ панк-культуры 1970-х.

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Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Марине Влади — французской киноактрисе и певице русского происхождения, последней жене Владимира Высоцкого.

75 лет исполняется Наталье Бондарчук — актрисе, режиссеру и сценаристу, заслуженной артистке РСФСР.

70 лет исполняется Александру Друзю — магистру «Что? Где? Когда?», телеведущему, программисту и писателю.

65 года исполняется Боно — ирландскому музыканту, вокалисту группы U2.

62 года исполняется Оксане Пушкиной — телеведущей программы «Женский взгляд» и общественному деятелю.

60 лет исполняется Линде Евангелисте — канадской супермодели, одной из главных звезд модельной индустрии в 90-х.